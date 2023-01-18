Thiếu gia Vương Tư Thông lộ diện sau khi bị bắt giữ vì hành hung người khác

Sao quốc tế 18/01/2023 12:42

Hiện thiếu gia tập đoàn Vạn Đạt đang chờ kết quả điều tra lại và án phạt cuối cùng cho hành vi đánh người gây thương tích của mình.

Ngày 17/1, nhiều cư dân mạng bắt gặp Vương Tư Thông đang xếp hàng ăn mì một mình trong một nhà hàng nhỏ ở Thượng Hải. Đây là lần đầu anh xuất hiện sau bê bối đánh người, sự có mặt của thiếu gia tập đoàn Vạn Đạt nhận được rất nhiều sự chú ý.

Theo tiết lộ Vương Tư Thông luôn bận rộn bấm điện thoại, anh né tránh ánh mắt của những người xung quanh. Trong quá khứ, con trai tỷ phú Vương Kiện Lâm luôn "khua chiêng múa trống" với dàn người đẹp, bạn bè và vệ sĩ hùng hậu kè kè bên cạnh mỗi khi đến những nơi công cộng.

Thiếu gia Vương Tư Thông lộ diện sau khi bị bắt giữ vì hành hung người khác - Ảnh 1
Vương Tư Thông cúi đầu, né tránh ánh mắt của mọi người xung quanh. Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, nhiều người xếp hàng chung lượt với Vương Tư Thông cho biết thiếu gia này đã thay đổi sau khi vướng bê bối. Anh cho phép mọi người thoải mái chụp ảnh mình.

Chiều 12/1, công an Thượng Hải thông báo bắt giữ Vương Tư Thông và bạn bè với tội danh đánh người gây thương tích. Họ Vương và bạn bè đã hành hung một người đàn ông họ Trần sau khi lầm tưởng họ Trần là kẻ chụp lén. Hậu quả là họ Trần bị bầm tím cơ thể, gãy xương mũi.

Dù Vương Tư Thông đã đạt được thỏa thuận hòa giải và bồi thường cho nạn nhân song anh khó tránh khỏi việc bị tạm giam hành chính 7 ngày từ phía cơ quan chức năng. Hiện thiếu gia 35 tuổi đang chờ kết quả phúc thẩm.

Trước đó Vương Tư Thông đã làm đơn yêu cầu điều tra lại, vì vậy hiện tại anh đang được tại ngoại để chờ cơ quan chức năng xem xét. 

Thiếu gia Vương Tư Thông lộ diện sau khi bị bắt giữ vì hành hung người khác - Ảnh 2

Được mệnh danh là "thiếu gia giàu nhất Trung Quốc", Vương nổi tiếng ăn chơi và thích phô trương của cải.

Đây không phải lần đầu tiên Vương Tư Thông vướng rắc rối và bị phạt. Năm 2016, thiếu gia này bị Wu Di, một nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc, cáo buộc trên Weibo đã cùng nhóm bạn đánh đập một phụ nữ Bắc Kinh trên đường phố Hàn Quốc. Vương sau đó phản hồi bài đăng của Wu, đe dọa rằng sẽ "gặp đâu đánh đó".

Tháng 4/2022, tài khoản Weibo của Vương, với 40 triệu người theo dõi, bị xóa do "vi phạm các luật và quy định liên quan", sau khi anh công khai đặt câu hỏi về hiệu quả của thuốc Liên Hoa Thanh Ôn, loại thuốc y học cổ truyền Trung Quốc được nhà nước phê chuẩn để điều trị Covid-19.

Thiếu gia Vương Tư Thông lộ diện sau khi bị bắt giữ vì hành hung người khác - Ảnh 3

Vương Tư Thông sinh năm 1988, là con trai duy nhất của tỷ phú Vương Kiện Lâm, chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Đạt. Anh là bạn của nhiều ngôi sao như Ngô Diệc Phàm, Lâm Canh Tân, Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy.

Mối quan hệ sâu rộng giúp Vương Tư Thông nắm được vô số bí mật của người nổi tiếng, không ngại gây hấn với họ. Anh từng buông lời đả kích nhiều ngôi sao như Phạm Băng Băng, Trương Hinh Dư, Cúc Tịnh Y, Lưu Diệc Phi… Hiện, Vương Tư Thông hẹn hò nữ diễn viên Liễu Vũ An.

Vương Tư Thông cũng được xem là thiếu gia tai tiếng nhất Trung Quốc vì lối sống ăn chơi, thường xuyên có phát ngôn gây sốc, hành vi khoe khoang thái quá trên mạng xã hội.

 

Triệu Lộ Tư gây phẫn nộ khi để loạt phóng viên quỳ cầm mic lúc phỏng vấn

Triệu Lộ Tư gây phẫn nộ khi để loạt phóng viên quỳ cầm mic lúc phỏng vấn

Hình ảnh loạt phóng viên phải quỳ xuống cầm mic cho "mỹ nữ khuyên không" khiến dư luận "dậy sóng".

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Tư Thông Vương Tư Thông bị bắt Ngô Diệc Phàm Huỳnh Hiểu Minh Phạm Băng Băng

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư gây phẫn nộ khi để loạt phóng viên quỳ cầm mic lúc phỏng vấn

Triệu Lộ Tư gây phẫn nộ khi để loạt phóng viên quỳ cầm mic lúc phỏng vấn

Mỹ nhân vướng tin đồn 'vụng trộm' với Lưu Khải Uy khởi kiện antifan để lấy lại danh dự

Mỹ nhân vướng tin đồn 'vụng trộm' với Lưu Khải Uy khởi kiện antifan để lấy lại danh dự

'Mỹ nhân đắt giá nhất Hong Kong' Trần Tú Văn: Khổ cả đời vì chồng, từ bỏ hào quang giờ thành bà thím

'Mỹ nhân đắt giá nhất Hong Kong' Trần Tú Văn: Khổ cả đời vì chồng, từ bỏ hào quang giờ thành bà thím

Rầm rộ tin Viên Băng Nghiên được gỡ phong ấn, quay trở lại giới giải trí sau scandal trốn thuế

Rầm rộ tin Viên Băng Nghiên được gỡ phong ấn, quay trở lại giới giải trí sau scandal trốn thuế

Tài tử 'Thiếu Lâm Tự' Vu Hải qua đời vì bệnh tật

Tài tử 'Thiếu Lâm Tự' Vu Hải qua đời vì bệnh tật

Chung Hân Đồng giảm cân quá mức lộ 'thân hình cò hương', đánh mất vẻ đẹp ngọc nữ

Chung Hân Đồng giảm cân quá mức lộ 'thân hình cò hương', đánh mất vẻ đẹp ngọc nữ

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 2 giờ 39 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 5 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái