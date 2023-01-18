Theo tiết lộ Vương Tư Thông luôn bận rộn bấm điện thoại, anh né tránh ánh mắt của những người xung quanh. Trong quá khứ, con trai tỷ phú Vương Kiện Lâm luôn "khua chiêng múa trống" với dàn người đẹp, bạn bè và vệ sĩ hùng hậu kè kè bên cạnh mỗi khi đến những nơi công cộng.

Ngày 17/1, nhiều cư dân mạng bắt gặp Vương Tư Thông đang xếp hàng ăn mì một mình trong một nhà hàng nhỏ ở Thượng Hải. Đây là lần đầu anh xuất hiện sau bê bối đánh người, sự có mặt của thiếu gia tập đoàn Vạn Đạt nhận được rất nhiều sự chú ý.

Chiều 12/1, công an Thượng Hải thông báo bắt giữ Vương Tư Thông và bạn bè với tội danh đánh người gây thương tích. Họ Vương và bạn bè đã hành hung một người đàn ông họ Trần sau khi lầm tưởng họ Trần là kẻ chụp lén. Hậu quả là họ Trần bị bầm tím cơ thể, gãy xương mũi.

Trên mạng xã hội, nhiều người xếp hàng chung lượt với Vương Tư Thông cho biết thiếu gia này đã thay đổi sau khi vướng bê bối. Anh cho phép mọi người thoải mái chụp ảnh mình.

Dù Vương Tư Thông đã đạt được thỏa thuận hòa giải và bồi thường cho nạn nhân song anh khó tránh khỏi việc bị tạm giam hành chính 7 ngày từ phía cơ quan chức năng. Hiện thiếu gia 35 tuổi đang chờ kết quả phúc thẩm.

Trước đó Vương Tư Thông đã làm đơn yêu cầu điều tra lại, vì vậy hiện tại anh đang được tại ngoại để chờ cơ quan chức năng xem xét.

Được mệnh danh là "thiếu gia giàu nhất Trung Quốc", Vương nổi tiếng ăn chơi và thích phô trương của cải.

Đây không phải lần đầu tiên Vương Tư Thông vướng rắc rối và bị phạt. Năm 2016, thiếu gia này bị Wu Di, một nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc, cáo buộc trên Weibo đã cùng nhóm bạn đánh đập một phụ nữ Bắc Kinh trên đường phố Hàn Quốc. Vương sau đó phản hồi bài đăng của Wu, đe dọa rằng sẽ "gặp đâu đánh đó".

Tháng 4/2022, tài khoản Weibo của Vương, với 40 triệu người theo dõi, bị xóa do "vi phạm các luật và quy định liên quan", sau khi anh công khai đặt câu hỏi về hiệu quả của thuốc Liên Hoa Thanh Ôn, loại thuốc y học cổ truyền Trung Quốc được nhà nước phê chuẩn để điều trị Covid-19.

Vương Tư Thông sinh năm 1988, là con trai duy nhất của tỷ phú Vương Kiện Lâm, chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Đạt. Anh là bạn của nhiều ngôi sao như Ngô Diệc Phàm, Lâm Canh Tân, Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy.

Mối quan hệ sâu rộng giúp Vương Tư Thông nắm được vô số bí mật của người nổi tiếng, không ngại gây hấn với họ. Anh từng buông lời đả kích nhiều ngôi sao như Phạm Băng Băng, Trương Hinh Dư, Cúc Tịnh Y, Lưu Diệc Phi… Hiện, Vương Tư Thông hẹn hò nữ diễn viên Liễu Vũ An.

Vương Tư Thông cũng được xem là thiếu gia tai tiếng nhất Trung Quốc vì lối sống ăn chơi, thường xuyên có phát ngôn gây sốc, hành vi khoe khoang thái quá trên mạng xã hội.