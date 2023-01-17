'Mỹ nhân đắt giá nhất Hong Kong' Trần Tú Văn: Khổ cả đời vì chồng, từ bỏ hào quang giờ thành bà thím

Sao quốc tế 17/01/2023 21:13

Cuộc đời của Trần Tú Văn được ví như một thước phim buồn vì những đau khổ mà cô phải gánh chịu.

Vào tuần trước, Trần Tú Văn tròn 61 tuổi và cô đã kỷ niệm dịp này bằng cách đăng một vài bức ảnh selfie trên Weibo. Cô viết chú thích ngắn gọn cho bức ảnh: "Chúc mọi người sức khỏe. Bảo trọng!".

Mặc dù không đề cập đến ngày sinh nhật của mình nhưng người hâm mộ và bạn bè đã vào phần bình luận để gửi lời chúc mừng sinh nhật của họ cho Trần Tú Văn. Điều này có thể thấy tuy đã rời xa màn ảnh nhưng nữ diễn viên vẫn rất nổi tiếng và nhận được sự yêu mến từ công chúng.

'Mỹ nhân đắt giá nhất Hong Kong' Trần Tú Văn: Khổ cả đời vì chồng, từ bỏ hào quang giờ thành bà thím - Ảnh 1
Mỹ nhân đắt giá nhất Hong Kong ở tuổi 61. Ảnh: Weibo

Trần Tú Văn sinh năm 1962, là một trong những nữ diễn viên, ca sĩ hàng đầu của Hong Kong một thời. Sau khi tốt nghiệp lớp huấn luyện nghệ sĩ của Lệ Đích điện thị (tiền thân của ATV) vào năm 1979, Trần Tú Văn bắt đầu sự nghiệp diễn xuất lẫy lừng của mình.

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Tú Văn “bỏ túi” một gia tài phim đồ sộ mà bất cứ ai cũng phải mơ ước. Những năm 1980, cô tham gia vào Phù sanh lục kiếm, Thái cực Trương Tam Phong II, Phục Hổ Kim Đao, Đạt Ma… Tới những năm 1990, Tú Văn tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với những bộ phim như Duyên nợ tình xa, Phong bao màu xanh, Đàn ông tuổi Dần, Hồ sơ công lý, Thiên trường địa cửu, Ngày mai trời lại sáng, Mộc Quế Anh…

Những thành công trong lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc đã mang về cho Trần Tú Văn rất nhiều giải thưởng cao quý lớn nhỏ. 

'Mỹ nhân đắt giá nhất Hong Kong' Trần Tú Văn: Khổ cả đời vì chồng, từ bỏ hào quang giờ thành bà thím - Ảnh 2
'Mỹ nhân đắt giá nhất Hong Kong' Trần Tú Văn: Khổ cả đời vì chồng, từ bỏ hào quang giờ thành bà thím - Ảnh 3
Mỹ nhân một thời của xứ Cảng Thơm. Ảnh: Internet

Nếu như nhiều năm về trước Trần Tú Văn chính là người tình trong mộng của các đấng mày râu thì giờ đây cô chỉ là một người phụ nữ trung niên đầu tóc phờ phạc mỗi khi ra đường. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân 28 năm với Lâm Quốc Hùng, cuộc sống hiện tại của Trần Tú Văn thực sự vất vả.

Được biết, Trần Tú Văn giờ thuê một ngôi nhà giá rẻ ở cùng với con trai. Cô cũng nhận một số vai diễn phụ để kiếm thêm thu nhập nuôi con. Ngoài đóng phim, Trần Tú Văn còn phải làm việc ngoài vì khoản nợ chưa trả hết do chồng cũ để lại.

Trần Tú Văn từng tâm sự: "Tôi đã gặp nhiều sóng gió rồi, giờ đây may mắn là tôi đã không còn phải gắng gượng làm những công việc mà mình không thích. Hiện tại tôi chỉ muốn có được kịch bản hay".

Sau thời gian vất vả chạy khắp nơi kiếm tiền trang trải cho cuộc sống giờ đây Trần Tú Văn may mắn có con trai đỡ đần sau khi anh tốt nghiệp đi làm. Vì cuộc sống ổn định hơn nên Trần Tú Văn bắt đầu đóng phim nhiều hơn. Dù vậy, hào quang năm xưa của cô chẳng còn. Mỹ nhân đắt giá nhất Hong Kong thập niên 90 năm nào giờ chỉ là bà thím.

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