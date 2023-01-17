Chung Hân Đồng giảm cân quá mức lộ 'thân hình cò hương', đánh mất vẻ đẹp ngọc nữ

Sao quốc tế 17/01/2023 10:00

Từng có thời gian Chung Hân Đồng nhận nhiều lời chê bai vì tăng cân mất kiểm soát. Thế nhưng gần đây, cô xuất hiện với ngoại hình gầy gò đáng báo động.

Những hình ảnh gần đây của Chung Hân Đồng khiến người hâm mộ lo lắng. Nữ ca sĩ Hong Kong vừa xuất hiện trong một buổi tiệc cùng thành viên A Sa (Thái Trác Nghiên), cô mặc áo hở rộng cổ và cho thấy phần ngực gầy trơ xương.

Nhiều người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe Chung Hân Đồng, mong cô hãy ăn nhiều hơn. "Chúng em không ngại chị béo hay gầy, nhưng chỉ mong chị hãy giữ sức khỏe", "Cô ấy gầy quá mức rồi, A Gil nên dừng giảm cân", "Có lẽ cô ấy vẫn còn bị ảnh hưởng bởi bệnh tật".

Chung Hân Đồng giảm cân quá mức lộ 'thân hình cò hương', đánh mất vẻ đẹp ngọc nữ - Ảnh 1
Chung Hân Đồng giảm cân quá mức lộ 'thân hình cò hương', đánh mất vẻ đẹp ngọc nữ - Ảnh 2
Chung Hân Đồng giảm cân quá mức lộ 'thân hình cò hương', đánh mất vẻ đẹp ngọc nữ - Ảnh 3
Cựu thành viên nhóm nhạc Twins gầy báo động. Ảnh: Internet

Chung Hân Đồng từng mất kiểm soát cân nặng do rối loạn nội tiết tố sau biến cố đời tư. Nữ ca sĩ tăng tới 18 kg, chạm mốc 60 kg. Vì vấn đề ngoại hình, cô luôn cảm thấy căng thẳng khi tham gia sự kiện khi liên tục bị chế giễu, miệt thị.

Năm 2022, nữ ca sĩ bắt đầu ép cân và giảm 13 kg. Người đẹp từng chia sẻ thực hiện ăn kiêng nghiêm ngặt, tập nhiều môn thể thao cùng một lúc để lấy lại vóc dáng mảnh mai. Sau khi giảm cân thành công, Chung Hân Đồng có thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp trong showbiz.

Chung Hân Đồng giảm cân quá mức lộ 'thân hình cò hương', đánh mất vẻ đẹp ngọc nữ - Ảnh 4
Chung Hân Đồng từng tăng cân mất kiểm soát. Ảnh: Internet

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hong Kong. Cô cũng thành công "lấn sân" diễn xuất với các vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử... 

Chung Hân Đồng giảm cân quá mức lộ 'thân hình cò hương', đánh mất vẻ đẹp ngọc nữ - Ảnh 5

Chung Hân Đồng chiếm được cảm tình của khán giả nhờ hình ảnh trong trẻo, ngây thơ và xinh xắn. Tuy nhiên, năm 2008, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô vướng scandal ảnh "nóng" với Trần Quán Hy. Hình ảnh ngọc nữ của cô hoàn toàn sụp đổ trong lòng công chúng.

Dù Chung Hân Đồng đã tổ chức họp báo nói lời xin lỗi, tự nhận mình "ngu ngốc" nhưng cô vẫn không gột rửa được tiếng xấu. Sau bê bối, nhóm nhạc Twins bị đóng băng hoạt động. Chung Hân Đồng cũng phải rời bỏ showbiz một năm để dư luận nguôi ngoai.

Ngày trở lại giới giải trí, cô bị công chúng tẩy chay và phải mất gần 10 năm, Chung Hân Đồng mới tìm lại được chỗ đứng trong lòng khán giả. Song, theo Sina, do tuổi tác và diễn xuất ngày mai một, Chung Hân Đồng đang có sự tụt lùi so với các đồng nghiệp cùng lứa.

Năm 2018, Chung Hân Đồng kết hôn với bác sĩ người Đài Loan - Lại Hoằng Quốc. Cặp đôi hẹn hò gần 8 tháng trước khi tiến đến hôn nhân nhưng họ chỉ chung sống được 14 tháng. Trong suốt thời gian chung sống, ngôi sao 41 tuổi luôn im lặng khi được đề cập đến tin tức tiêu cực về chồng. Đến tháng 5/2020, nữ diễn viên thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn. 

Chung Hân Đồng giảm cân quá mức lộ 'thân hình cò hương', đánh mất vẻ đẹp ngọc nữ - Ảnh 6

Chung Hân Đồng thừa nhận cô không may mắn trong tình yêu, thường rơi vào tình huống đau khổ vì bị phản bội bởi đàn ông tồi. Dù vậy, nữ diễn viên cho biết vẫn tin tưởng vào tình yêu. Sau nhiều sóng gió trong cuộc đời, cô sẽ để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên và không tự gây áp lực cho chính mình.

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