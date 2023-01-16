Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh rạn nứt tình cảm vì người thứ 3

Sao quốc tế 16/01/2023 15:33

Gần đây, Uông Tiểu Phi có tiếp xúc thân mật với nữ MC Văn Văn. Cô gái này là trợ lý của bà Trương Lan - mẹ Uông Tiểu Phi.

Những ngày qua, Trương Dĩnh Dĩnh liên tục thể hiện trạng thái buồn bã về chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Vào tối 15/1, trên sóng livestream Trương Dĩnh Dĩnh khóc rất nhiều, nói: "Tại sao tôi lại phải chịu đựng những điều này?".

Mắt cô đỏ mọng, giọng thổn thức. Các bình luận sau đó an ủi cô, mong cô mạnh mẽ. Tuy nhiên, bà Trương Lan bất ngờ vào bình luận: "Vì cô là kẻ mưu mô".

Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh rạn nứt tình cảm vì người thứ 3 - Ảnh 1
Trương Dĩnh Dĩnh khóc lóc trong livestream. Ảnh: Sinchew

Vài ngày trước, trên Douyin, Trương Dĩnh Dĩnh cũng viết những dòng cảm thán: "Trước khi có được thành công, đi đường vòng, phải chịu đựng đau khổ, va vào tường, sa ngã vào cạm bẫy... bạn đều nếm trải. Thi trượt, bạn có thể thi lại; mất tiền, bạn có thể kiếm lại; mất việc có thể tìm được việc khác; mất bạn bè thì kết bạn lại; mất tình yêu cũng có thể gặp người khác. Cuộc đời là như vậy đấy, tại sao không thể bắt đầu lại từ đầu?".

Trương Dĩnh Dĩnh cũng nói rằng từ giờ mình sẽ trở thành một cô gái hạnh phúc: "Cho dù người ngoài đối xử với chúng ta như thế nào, chúng ta vẫn phải sống thật tốt và không cho phép mình bị bắt nạt nữa". Người mẫu nói sẽ yêu thương bản thân, chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Hành động của Trương Dĩnh Dĩnh gây chú ý. Truyền thông Trung Quốc cho rằng cuộc tình giữa nữ người mẫu và doanh nhân Uông Tiểu Phi đã tan vỡ.

Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh rạn nứt tình cảm vì người thứ 3 - Ảnh 2
Uông Tiểu Phi hiện được mẹ Trương Lan mai mối cho MC Văn Văn (ảnh phải). Ảnh: Sina

Gần đây, Uông Tiểu Phi có tiếp xúc thân mật với nữ MC Văn Văn. Văn Văn là trợ lý của bà Trương Lan - mẹ Uông Tiểu Phi. Cô có ngoại hình giống Trương Vũ Kỳ - bạn gái cũ của doanh nhân gốc Bắc Kinh. Thời gian qua, bà Trương Lan ra sức gán ghép, bày tỏ mong muốn Văn Văn trở thành một nửa của con trai mình. Việc Uông Tiểu Phi không cự tuyệt mẹ khiến Trương Dĩnh Dĩnh bất mãn.

Theo Sina, Trương Dĩnh Dĩnh không được lòng mẹ Uông Tiểu Phi. Trên truyền thông, nữ doanh nhân gọi Trương Dĩnh Dĩnh là "con rệp", "kẻ tâm cơ" và tuyên bố không để người đẹp bước qua cửa, làm con dâu nhà họ Uông. Vì vậy, bà luôn đốc thúc con trai sớm chia tay nữ người mẫu.

Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh rạn nứt tình cảm vì người thứ 3 - Ảnh 3

Trương Dĩnh Dĩnh và Uông Tiểu Phi bị đồn có quan hệ tình cảm từ khi vị doanh nhân chưa công bố ly hôn diễn viên Từ Hy Viên. Tháng 6/2022, tay săn ảnh Cát Từ Tề tiết lộ hợp đồng tình - tiền của chồng cũ Từ Hy Viên và người mẫu 28 tuổi. Uông Tiểu Phi phải chi trả cho mọi nhu cầu của bạn gái mới.

Trong tin nhắn Trương Dĩnh Dĩnh gửi Uông Tiểu Phi hồi năm ngoái, cô tuyên bố chỉ đồng ý phá thai khi doanh nhân mua cho cô chiếc xe hạng sang và hai căn nhà. Uông Tiểu Phi chuyển cho người tình 825.000 USD.

Sau đó, anh tiếp tục thanh toán khoản mua xe thể thao của Trương Dĩnh Dĩnh trị giá 300.000 USD. Uông Tiểu Phi còn chi trả tiền thuê nhà, nợ thẻ tín dụng và chu cấp sinh hoạt phí cho Dĩnh Dĩnh. Thời điểm đó, Uông Tiểu Phi vẫn là chồng Từ Hy Viên.

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