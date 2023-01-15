Sự thật tin đồn 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Trương Mạn Ngọc nghèo khổ ở tuổi xế chiều

Sao quốc tế 15/01/2023 13:06

Những năm qua, Trương Mạn Ngọc hạn chế gặp gỡ bạn bè, người thân, mỗi ngày bầu bạn với thú cưng, chính vì vậy những thông tin về nữ minh tinh vô cùng ít ỏi.

Trương Mạn Ngọc sinh năm 1964. Từ nhỏ, cô cùng gia đình rời Hồng Kông sang Anh sinh sống và làm việc. Nữ diễn viên trải qua tuổi thơ tự lập khi được bố mẹ gửi học tại trường nội trú. 19 tuổi, Trương Mạn Ngọc trở về Hồng Kông sinh sống và xây dựng sự nghiệp trong làng giải trí

Nữ diễn viên nhanh chóng trở thành hiện tượng điện ảnh xứ hương cảng khi tham gia dự án Duyên phận cùng cố tài tử Trương Quốc Vinh. Nhờ bộ phim, cô giành giải Kim Tượng cho Nữ diễn viên mới xuất sắc và được nhiều người quan tâm. 

Sự thật tin đồn 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Trương Mạn Ngọc nghèo khổ ở tuổi xế chiều - Ảnh 1
Sự thật tin đồn 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Trương Mạn Ngọc nghèo khổ ở tuổi xế chiều - Ảnh 2
Sự thật tin đồn 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Trương Mạn Ngọc nghèo khổ ở tuổi xế chiều - Ảnh 3
Trương Mạn Ngọc thời trẻ. Ảnh: Internet

Với ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt giàu cảm xúc, Trương Mạn Ngọc được truyền thông Hồng Kông ngợi ca là "nữ thần sắc đẹp", "mỹ nhân điện ảnh"… Trong những năm 90 của thế kỷ trước, Trương Mạn Ngọc trở thành minh tinh ăn khách. Cô nhiều năm có mặt trong danh sách "những mỹ nhân đáng tự hào của điện ảnh Hồng Kông". 

Trương Mạn Ngọc cũng là nữ diễn viên châu Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes và là người giữ kỷ lục về số lần được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông, giải thưởng điện ảnh Kim Mã (Đài Loan). Các bộ phim ghi đậm dấu ấn của Trương Mạn Ngọc gồm Tân trát sư huynh, Đông tà tây độc, Tâm trạng khi yêu, Anh hùng… 

Sự thật tin đồn 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Trương Mạn Ngọc nghèo khổ ở tuổi xế chiều - Ảnh 4
Sự thật tin đồn 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Trương Mạn Ngọc nghèo khổ ở tuổi xế chiều - Ảnh 5

Trái với sự nghiệp diễn xuất lẫy lừng và đầy tự hào, cuộc sống tình cảm của Trương Mạn Ngọc khá lận đận. Kể từ khi gia nhập làng giải trí, cô từng vướng tin đồn tình ái với nhiều tên tuổi đình đám như đạo diễn Vương Gia Vệ, Vương Tinh, diễn viên Trương Thế Vinh, Lương Triều Vỹ... Tuy nhiên, những mối tình này không được Trương Mạn Ngọc thừa nhận với công chúng.

Năm 1998, Trương Mạn Ngọc kết hôn với đạo diễn Oliver Assayas, đây là cuộc hôn nhân duy nhất trong đời nữ diễn viên, nhưng cũng chẳng thể kéo dài lâu vì đến năm 2001, hai người ly dị. Năm 2007, Trương Mạn Ngọc hẹn hò với kiến trúc sư người Đức Ole Scheere. Tuy nhiên, người này bỏ cô để chạy theo người phụ nữ khác trẻ trung hơn.

Sự thật tin đồn 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Trương Mạn Ngọc nghèo khổ ở tuổi xế chiều - Ảnh 6

Theo Sina, Trương Mạn Ngọc kết hôn một lần, nhưng trong đời cô có hàng chục người đàn ông bởi lúc nào cô cũng muốn "là người phụ nữ được yêu".

Sau nhiều đổ vỡ về tình cảm, hiện nay, Trương Mạn Ngọc không có người đàn ông nào ở bên. Năm 2012, Trương Mạn Ngọc tuyên bố chia tay sự nghiệp diễn xuất và chuyển hướng làm một ca sĩ. Cô thỉnh thoảng góp mặt tại các sự kiện và duy trì cuộc sống kín tiếng.

Một số nguồn tin cho biết, chính đời tư sóng gió và nhiều thăng trầm khiến Trương Mạn Ngọc có cuộc sống thay đổi khi về già. Theo Sina, thời trẻ, Trương Mạn Ngọc đầu tư khá nhiều tiền vào bất động sản.

Từ năm 2011 tới năm 2013, cô mua tới 4 biệt thự cao cấp tại Hong Kong với giá bình quân từ 7,6 triệu HKD (22,8 tỷ đồng) tới 11,8 triệu HKD (35,4 tỷ đồng). Sau này, cô còn đầu tư thêm cổ phiếu nhưng bị thua lỗ đến hàng chục tỷ đồng.

Sự thật tin đồn 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Trương Mạn Ngọc nghèo khổ ở tuổi xế chiều - Ảnh 7

Năm 2018, báo chí Hong Kong từng khiến người hâm mộ xôn xao khi đăng tải thông tin mỹ nhân họ Trương đang gặp vấn đề về tài chính cũng như tâm lý.

Theo đó, vì khó khăn kinh tế, Trương Mạn Ngọc đã chuyển nơi sống từ biệt thự đắt tiền sang khu dân cư bình dân. Sau khi chia tay tình trẻ, nữ diễn viên trở nên cô độc và lập dị. Cô gần như cắt đứt liên lạc với bạn bè, bất kể là những người bạn lâu năm trong làng giải trí hay là bạn thân ở cuộc sống đời thường đều không biết nhiều thông tin về cô.

Tuy nhiên mới đây, một người bạn của Trương Mạn Ngọc đã tiết lộ với Apple Daily nữ diễn viên không hề sống nghèo khổ và lập dị như lời đồn.

Sự thật tin đồn 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Trương Mạn Ngọc nghèo khổ ở tuổi xế chiều - Ảnh 8
Sự thật tin đồn 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Trương Mạn Ngọc nghèo khổ ở tuổi xế chiều - Ảnh 9
Trương Mạn Ngọc sống kín tiếng ở tuổi xế chiều. Ảnh: Internet

Theo đó, cuộc sống hiện tại của mỹ nhân họ Trương bình dị, giản đơn như bao người bình thường khác. Cô thường đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm đến siêu thị mua rau rồi về nhà tự nấu ăn. Thi thoảng, Trương Mạn Ngọc sẽ hẹn một vài người bạn thân đi ăn ở nhà hàng.

"Ở đây, người ta không coi cô ấy là ngôi sao. Cô ấy cũng không nghĩ mình là một người nổi tiếng. Trương Mạn Ngọc gần gũi, thân thiện với mọi người. Cô ấy nói không muốn bản thân luôn phải cẩn trọng, đề phòng mỗi khi ra ngoài. Ở Bắc Kinh, cô ấy đã tìm thấy sự tự do", người bạn của Trương Mạn Ngọc chia sẻ.

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