Giữa tin đồn ly hôn vì chồng ngoại tình, Quách Bích Đình và con trai trùm showbiz Hong Kong xuất hiện tình tứ

Sao quốc tế 14/01/2023 10:53

Hướng Tả đưa Quách Bích Đình và hai con đi mua sắm. Đây là lần xuất hiện cùng nhau hiếm hoi của cặp sao trong 6 tháng qua.

Ngày 14/1, truyền thông Hong Kong đưa tin Quách Bích ĐìnhHướng Tả bị bắt gặp tại trung tâm mua sắm ở Hong Kong. Đây là lần xuất hiện cùng nhau hiếm hoi của cặp sao kể từ tháng 7/2022.

Họ đưa hai con đi chơi và mua sắm. Quách Bích Đình và Hướng Tả kín đáo, đeo khẩu trang và đội mũ che kín mặt.

Theo HK01, Hướng Tả tỏ ra ân cần với vợ. Trong chuyến dạo phố, Quách Bích Đình quán xuyến chi tiêu, trong khi con trai trùm Hướng Hoa Cường cùng bảo mẫu chăm sóc hai con nhỏ.

Giữa tin đồn ly hôn vì chồng ngoại tình, Quách Bích Đình và con trai trùm showbiz Hong Kong xuất hiện tình tứ - Ảnh 1
Giữa tin đồn ly hôn vì chồng ngoại tình, Quách Bích Đình và con trai trùm showbiz Hong Kong xuất hiện tình tứ - Ảnh 2
Giữa tin đồn ly hôn vì chồng ngoại tình, Quách Bích Đình và con trai trùm showbiz Hong Kong xuất hiện tình tứ - Ảnh 3
Giữa tin đồn ly hôn vì chồng ngoại tình, Quách Bích Đình và con trai trùm showbiz Hong Kong xuất hiện tình tứ - Ảnh 4
Quách Bích Đình cùng chồng con đi mua sắm. Ảnh: HK01

Gần đây, truyền thông đưa tin hôn nhân của nữ diễn viên Quách Bích Đình và con trai trùm showbiz Hong Kong đã không thể cứu vãn. Người đẹp họ Quách được cho là không thể chịu đựng người chồng trăng hoa, không quan tâm đến vợ con. Theo truyền thông, cách đây ít ngày Quách Bích Đình một mình đến Hong Kong.

Trên chuyến bay, cô mặc đồ đơn giản, không trang điểm, gương mặt bị nhận xét hốc hác, vóc dáng gầy hơn. Một số tin đồn cho hay cô sang Hong Kong giải quyết vụ ly hôn. Dù thông tin chưa được xác nhận, tin đồn Quách Bích Đình - Hướng Tá chia tay gây xôn xao showbiz, khiến cái tên "Quách Bích Đình" thành từ khóa tìm kiếm hot trên mạng xã hội.

Giữa tin đồn ly hôn vì chồng ngoại tình, Quách Bích Đình và con trai trùm showbiz Hong Kong xuất hiện tình tứ - Ảnh 5

Quách Bích Đình kết hôn với Hướng Tá năm 2019. Cô rất được lòng nhà chồng vì xinh đẹp, cao ráo, gia cảnh tuy bình thường nhưng cô được đánh giá ngoan ngoãn, sự nghiệp không điều tiếng. Sau khi lấy chồng, cô lần lượt sinh hai bé một trai, một gái.

Hôn nhân của hai người được cho là hạnh phúc, cho tới tháng 7/2022, Hướng Tả bị phát hiện đưa một phụ nữ về nhà riêng, trong thời gian vợ ở viện vì vừa sinh con thứ hai.

Anh còn bị tung tin nhắn gạ tình bạn gái cũ là người mẫu Tiểu Hồ Tịnh. Vụ việc khiến cuộc hôn nhân của Hướng Tả lao đao.

Trang QQ cho biết mối quan hệ vợ chồng của Hướng Tả và Quách Bích Đình đang trải giai đoạn "chiến tranh lạnh". Suốt nửa năm qua, Hướng Tả đã nỗ lực hàn gắn tình cảm với Quách Bích Đình. Bố mẹ của anh, trùm giải trí Hướng Hoa Cường và Trần Lam, cũng không ngại xắn tay giúp 2 con giảng hòa mâu thuẫn hôn nhân.

Bà Trần Lam từng tiết lộ mình không ngần ngại trao cho Quách Bích Đình toàn quyền xử lý khối tài sản chung mà vợ chồng cô được chia thừa kế nếu Hướng Tả còn gây ra lỗi lầm khiến vợ đau khổ. Động thái này của bà mẹ chồng quyền lực được cho là xuống nước để níu chân con dâu, cứu vãn cuộc hôn nhân đã nguội lạnh của Quách Bích Đình và Hướng Tả.

Hướng Tả (Jacky) tên thật là Hướng Triển Bình, sinh ra tại Hong Kong năm 1984. Anh là diễn viên điện ảnh, truyền hình kiêm người mẫu. 

Bố Hướng Tả - ông Hướng Hoa Cường - là người có thế lực mạnh ở giới giải trí, khiến những ngôi sao hạng A như Lý Liên Kiệt, Nhậm Đạt Hoa, Lưu Gia Linh hay Tăng Chí Vỹ nể trọng. Thế nên, ông được gọi là "trùm xã hội đen Hong Kong". Vợ ông - bà Trần Lam - cũng là người có tiếng nói trong showbiz. Dưới sự nâng đỡ của cha mẹ, Hướng Tả có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong giới giải trí, tuy nhiên tên tuổi không thuộc hàng hot.

 

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Từ khóa:   Quách Bích Đình Hướng Tả Trần Lam Hướng Hoa Cường sao Hoa ngữ

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