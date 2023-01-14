Từng không mặn mà hôn nhân, 'Nhược Lan' Lưu Tâm Du bất ngờ lên xe hoa ở tuổi 41

Được biết, hôn lễ của người đẹp diễn ra kín đáo và cô không mời bất kỳ bạn bè nào trong giới showbiz, chỉ có người thân trong gia đình.

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin nữ diễn viên Lưu Tâm Du đã bí mật kết hôn với bạn trai ngoài ngành giải trí vào cuối tháng 12 năm ngoái.

Tin vui của Lưu Tâm Du nhận được nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng. Cô là người kín tiếng trong chuyện tình cảm và chưa từng công khai bạn trai suốt gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Cũng chính vì điều này mà trong nhiều năm qua, Lưu Tâm Du dính tin đồn yêu đương đồng giới.

Khi truyền thông liên hệ với Lưu Tâm Du, cô xác nhận tin vui. Ngôi sao 41 tuổi bày tỏ: "Cảm ơn vì những lời chúc phúc của bạn, tôi rất hạnh phúc khi tìm thấy một nửa của mình".

Câu chuyện xuất hiện lần đầu trên diễn đàn Trung Quốc vào năm 2012. Cô gái tên Luân Đa tiết lộ đang hẹn hò với một nữ minh tinh hạng ba, cả hai xưng hô thân mật là chị gái và bé con.

Những thông tin được Luân Đa đề cập khi miêu tả về “người tình” rất giống với hình tượng của Lưu Tâm Du, cao 1,72 m, người Đài Loan, từng tuyên bố không muốn kết hôn, có đôi mắt biết cười… Do đó, nhiều cư dân mạng chắc nịch nhân vật chính trong câu chuyện là người đẹp Bộ bộ kinh tâm.

18 năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Tâm Du chưa công khai hẹn hò với bất kỳ ai. Ảnh: Internet

Lưu Tâm Du sinh năm 1981, là diễn viên nổi tiếng ở Đài Loan và Hong Kong. Cô từng ghi dấu ấn với khán giả qua các bộ phim như A tẩu, Bộ bộ kinh tâm, Bộ bộ kinh tình, Thâm cung kế… Tháng 4/2020, nữ diễn viên khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp tiếc nuối khi chia sẻ về kế hoạch giải nghệ sớm ở tuổi 39.

Lưu Tâm Du còn là một người kín tiếng trong chuyện đời tư. Bước chân vào giới giải trí đã 18 năm, cô chưa từng chia sẻ chuyện tình cảm. Trước khi kết hôn với ông xã ngoài ngành giải trí, Lưu Tâm Du không mặn mà với hôn nhân, thời điểm đó cô nói muốn sẽ nhận nuôi một em bé, trở thành mẹ đơn thân.

Nữ nghệ sĩ bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ. Vì thế, khi trưởng thành chưa từng nghĩ đến việc hẹn hò hay kết hôn. Nhưng cuối cùng, Lưu Tâm Du cũng đã tìm được người đàn ông của cuộc đời mình, giúp cô tin tưởng vào hôn nhân và quyết định gắn bó cả đời.