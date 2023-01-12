Minh tinh Dương Tử Quỳnh bị đuổi khéo khi nhận giải Quả Cầu Vàng 2023

Đây là giải thưởng Quả cầu vàng đầu tiên của Dương Tử Quỳnh trong sự nghiệp 40 năm diễn xuất. Cô cũng trở thành diễn viên gốc Á thứ hai được vinh danh ở hạng mục này, sau Awkwafina với phim The Farewell năm 2020.

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2023, Dương Tử Quỳnh nhận giải Nữ chính xuất sắc phim điện ảnh hài - nhạc kịch, với vai Evelyn Wang trong bộ phim Everything Everywhere All at Once.

Theo đó, khi đang phát biểu nhận giải thưởng Nữ chính xuất sắc nhất (thể loại phim Hài - Nhạc kịch), Dương Tử Quỳnh lại bị lễ trao giải đuổi khéo bằng cách bật nhạc báo hiệu lên. Lý do là bởi bài phát biểu của nữ diễn viên khá dài, kéo dài gần 2 phút nên BTC buộc phải có biện pháp nhắc khéo.

Tuy nhiên có một khoảnh khắc vừa gây tranh cãi vừa khiến dân tình bật cười đã xảy ra khi Dương Tử Quỳnh nhận giải Quả cầu vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Nhưng thay vì tỏ ra thái độ tức giận, nữ diễn viên 60 tuổi đáp lại đầy bá đạo đúng chất ngôi sao võ thuật và cũng không kém phần hài hước: "Im lặng cho chị nói hết, không là chị đánh cho bây giờ." Sau đó, Dương Tử Quỳnh tiếp tục hoàn thành bài phát biểu 3 phút 13 giây của mình.

Sự hài hước, dí dỏm của nữ diễn viên Everything Everywhere All at Once đã khiến cả dàn sao và ekip tại lễ trao giải phải bật cười nắc nẻ. Đồng thời, khoảnh khắc này còn được đã được chia sẻ rộng khắp trên các trang mạng xã hội và trở thành chủ đề hot được bàn tán rôm rả.

Sinh năm 1962, Dương Tử Quỳnh đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983. Sau đó, cô tới Hong Kong tham gia điện ảnh, chọn con đường trở thành một "đả nữ". Tử Quỳnh từng trải qua cuộc hôn nhân với doanh nhân Phan Địch Sinh, doanh nhân Dương Bỉnh Lương và bác sĩ người Mỹ Alan Heldman.

Hơn 40 năm trong nghề, cô góp mặt trong nhiều bộ phim được đông đảo khán giả yêu mến như The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Supercop, Tomorrow Never Dies, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Memoirs of a Geisha hay Crazy Rich Asians.

Dương Tử Quỳnh được mệnh danh là "Người phụ nữ phương Đông của thời đại mới", "Nữ diễn viên võ thuật số một thế giới", "Biểu tượng của điện ảnh châu Á". Hơn 40 năm làm nghề, địa vị của cô đã vượt khỏi phạm vi châu Á và trở thành ngôi sao quốc tế.

Hiện tại, ở tuổi 61, Dương Tử Quỳnh vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật và ngày càng được các nhà làm phim Hollywood săn đón.