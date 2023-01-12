Xôn xao tin đồn 'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy ngoại tình với 'đệ nhất tra nam Cbiz'

Sao quốc tế 12/01/2023 13:50

Trần Nghiên Hy bị đồn đoán có quan hệ mập mờ với Bành Quán Anh, hôn nhân với Trần Hiểu đi vào ngõ cụt.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước thông tin Trần Nghiên Hy có quan hệ thân thiết với Bành Quán Anh, bị nghi ngờ "cắm sừng" Trần Hiểu. Ngay lập tức dân mạng đã bàn tán xôn xao.

Được biết, Trần Nghiên Hy và Bành Quán Anh từng hợp tác trong Đặng Lệ Quân: Em Chỉ Quan Tâm Anh. Nhiều nguồn tin cho biết hai người thường dính lấy nhau khi quay phim. Trần Nghiên Hy thậm chí còn tự tay đút cho Bành Quán Anh ăn, cư xử rất thân mật.

Xôn xao tin đồn 'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy ngoại tình với 'đệ nhất tra nam Cbiz' - Ảnh 1
Trần Nghiên Hy bị đồn qua lại với Bành Quán Anh. Ảnh: Internet

Vào ngày lễ tình nhân năm ngoái, Trần Nghiên Hy và Bành Quán Anh đăng bài lên trang cá nhân, có điểm tương đồng khiến netizen nghi ngờ. Sau đó, người này còn nói rằng Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu đã ly hôn. Nữ diễn viên duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều người khác giới.

Xôn xao tin đồn 'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy ngoại tình với 'đệ nhất tra nam Cbiz' - Ảnh 2
Dân mạng soi ra chi tiết Trần Nghiên Hy và Bành Quán Anh đăng bài lên mạng xã hội đúng ngày lễ tình nhân Trung Quốc. Ảnh: Internet

Từ khi ra mắt đến nay, hình tượng thanh xuân thuần khiết của Trần Nghiên Hy đã ăn sâu vào lòng người. Nhưng trên thực tế, trải nghiệm tình cảm của Trần Nghiên Hy lại không hề đơn giản chút nào.

Những năm trước khi du học ở nước ngoài, Trần Nghiên Hy từng hẹn hò với một người bạn trai giàu có, tình cảm của hai người cũng phát triển vô cùng nhanh chóng.

Tuy nhiên, sau khi Trần Nghiên Hy về nước phát triển, tình cảm của hai người cũng chấm dứt. Sau khi trở về Đài Loan phát triển, Trần Nghiên Hy lại dính tin đồn “phim giả tình thật” với đàn anh Châu Du Dân. 

Vào năm 2010 Trần Nghiên Hy dính tin đồn hẹn hò bí mật cùng Kha Hữu Luân. Tuy nhiên, lúc đó Kha Hữu Luân đã là “danh thảo hữu chủ”, cho nên Trần Nghiên Hy bị chỉ trích là “tiểu tam”.

Sau khi chia tay Kha Hữu Luân, Trần Nghiên Hy lại lần lượt dính scandal với Trịnh Nguyên Sướng. Trước nghi án này, Trần Nghiên Hy trả lời đầy ẩn ý: “Chúng tôi đang yêu nhưng chỉ là tình yêu bạn bè mà thôi”. 

Xôn xao tin đồn 'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy ngoại tình với 'đệ nhất tra nam Cbiz' - Ảnh 3
Trần Nghiên Hy - Trịnh Nguyên Sướng. Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, Trần Nghiên Hy còn dính tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Văn Chương khi cả hai từng hợp tác trong dự án Bất nhị thần thám. Hình ảnh Nghiên Hy tình cảm bên tài tử có vợ con khiến cô bị chỉ trích. Nhưng cô lập tức phủ nhận chuyện hẹn hò này.

Vì trải qua chuyện tình cảm quá phức tạp nên Trần Nghiên Hy bị nhiều người chửi bới là “cô gái sưu tầm tem”.

Với lịch sử tình ái dài dằng dặc nên khi Trần Nghiên Hy dính tin đồn ngoại tình Bành Quán Anh, nhiều người cho rằng có thể tin đồn là thật. 

Xôn xao tin đồn 'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy ngoại tình với 'đệ nhất tra nam Cbiz' - Ảnh 4
Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu kết hôn vào năm 2016. Ảnh: Internet

Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu gặp gỡ khi đóng phim Thần điêu đại hiệp (2013). Một năm sau khi phim đóng máy, họ chính thức hẹn hò. Theo Trần Nghiên Hy, Trần Hiểu là người theo đuổi và tỏ tình trước. Tháng 7/2016, cặp sao kết hôn. Việc Trần Nghiên Hy hơn ông xã 4 tuổi, mang thai trước khi cưới khiến khán giả bàn tán. 

Giai đoạn 2019-2020, hôn nhân của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu gặp sóng gió, liên tục vướng rạn nứt. Song cả hai phủ nhận và thường xuất hiện bên nhau như một cách khẳng định tình cảm gắn bó.

Trương Tịnh Sơ lấy lại danh dự sau nhiều năm bị gắn mác 'mỹ nữ hầu rượu giá 100 tỷ đồng'

Trương Tịnh Sơ lấy lại danh dự sau nhiều năm bị gắn mác 'mỹ nữ hầu rượu giá 100 tỷ đồng'

Mỹ nhân "Giờ cao điểm 3" vẫn còn đau đáu vì tin đồn "ngủ với 20 đạo diễn", "đổi tình lấy công việc ở làng giải trí"...

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Nghiên Hy Trần Hiểu Bành Quán Anh Thần Điêu Đại Hiệp sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Trương Tịnh Sơ lấy lại danh dự sau nhiều năm bị gắn mác 'mỹ nữ hầu rượu giá 100 tỷ đồng'

Trương Tịnh Sơ lấy lại danh dự sau nhiều năm bị gắn mác 'mỹ nữ hầu rượu giá 100 tỷ đồng'

Sao nhí nổi đình nổi đám từ 'Bố ơi, mình đi đâu thế' hiện giờ sống ra sao?

Sao nhí nổi đình nổi đám từ 'Bố ơi, mình đi đâu thế' hiện giờ sống ra sao?

Vương Hạc Đệ bị chỉ trích bán quần áo giá 'cắt cổ', lợi dụng fan để bòn rút tiền

Vương Hạc Đệ bị chỉ trích bán quần áo giá 'cắt cổ', lợi dụng fan để bòn rút tiền

Thiên vương Hong Kong Trương Học Hữu bán biệt thự để xoay xở cuộc sống

Thiên vương Hong Kong Trương Học Hữu bán biệt thự để xoay xở cuộc sống

Chồng mới muốn chia tay Từ Hy Viên, thừa nhận hôn nhân không vật chất thì khó bền vững

Chồng mới muốn chia tay Từ Hy Viên, thừa nhận hôn nhân không vật chất thì khó bền vững

'Thiên thần nội y' Hề Mộng Dao tình tứ cùng chồng thiếu gia tại nơi công cộng

'Thiên thần nội y' Hề Mộng Dao tình tứ cùng chồng thiếu gia tại nơi công cộng

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 22 phút trước
Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Đời sống 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Video 54 phút trước
Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

Video 1 giờ 22 phút trước
Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay