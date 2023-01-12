Được biết, Trần Nghiên Hy và Bành Quán Anh từng hợp tác trong Đặng Lệ Quân: Em Chỉ Quan Tâm Anh. Nhiều nguồn tin cho biết hai người thường dính lấy nhau khi quay phim. Trần Nghiên Hy thậm chí còn tự tay đút cho Bành Quán Anh ăn, cư xử rất thân mật.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước thông tin Trần Nghiên Hy có quan hệ thân thiết với Bành Quán Anh , bị nghi ngờ "cắm sừng" Trần Hiểu . Ngay lập tức dân mạng đã bàn tán xôn xao.

Từ khi ra mắt đến nay, hình tượng thanh xuân thuần khiết của Trần Nghiên Hy đã ăn sâu vào lòng người. Nhưng trên thực tế, trải nghiệm tình cảm của Trần Nghiên Hy lại không hề đơn giản chút nào.

Vào ngày lễ tình nhân năm ngoái, Trần Nghiên Hy và Bành Quán Anh đăng bài lên trang cá nhân, có điểm tương đồng khiến netizen nghi ngờ. Sau đó, người này còn nói rằng Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu đã ly hôn. Nữ diễn viên duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều người khác giới.

Những năm trước khi du học ở nước ngoài, Trần Nghiên Hy từng hẹn hò với một người bạn trai giàu có, tình cảm của hai người cũng phát triển vô cùng nhanh chóng.

Tuy nhiên, sau khi Trần Nghiên Hy về nước phát triển, tình cảm của hai người cũng chấm dứt. Sau khi trở về Đài Loan phát triển, Trần Nghiên Hy lại dính tin đồn “phim giả tình thật” với đàn anh Châu Du Dân.

Vào năm 2010 Trần Nghiên Hy dính tin đồn hẹn hò bí mật cùng Kha Hữu Luân. Tuy nhiên, lúc đó Kha Hữu Luân đã là “danh thảo hữu chủ”, cho nên Trần Nghiên Hy bị chỉ trích là “tiểu tam”.

Sau khi chia tay Kha Hữu Luân, Trần Nghiên Hy lại lần lượt dính scandal với Trịnh Nguyên Sướng. Trước nghi án này, Trần Nghiên Hy trả lời đầy ẩn ý: “Chúng tôi đang yêu nhưng chỉ là tình yêu bạn bè mà thôi”.

Trần Nghiên Hy - Trịnh Nguyên Sướng. Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, Trần Nghiên Hy còn dính tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Văn Chương khi cả hai từng hợp tác trong dự án Bất nhị thần thám. Hình ảnh Nghiên Hy tình cảm bên tài tử có vợ con khiến cô bị chỉ trích. Nhưng cô lập tức phủ nhận chuyện hẹn hò này.

Vì trải qua chuyện tình cảm quá phức tạp nên Trần Nghiên Hy bị nhiều người chửi bới là “cô gái sưu tầm tem”.

Với lịch sử tình ái dài dằng dặc nên khi Trần Nghiên Hy dính tin đồn ngoại tình Bành Quán Anh, nhiều người cho rằng có thể tin đồn là thật.

Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu kết hôn vào năm 2016. Ảnh: Internet

Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu gặp gỡ khi đóng phim Thần điêu đại hiệp (2013). Một năm sau khi phim đóng máy, họ chính thức hẹn hò. Theo Trần Nghiên Hy, Trần Hiểu là người theo đuổi và tỏ tình trước. Tháng 7/2016, cặp sao kết hôn. Việc Trần Nghiên Hy hơn ông xã 4 tuổi, mang thai trước khi cưới khiến khán giả bàn tán.

Giai đoạn 2019-2020, hôn nhân của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu gặp sóng gió, liên tục vướng rạn nứt. Song cả hai phủ nhận và thường xuất hiện bên nhau như một cách khẳng định tình cảm gắn bó.