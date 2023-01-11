Trên các sàn thương mại điện tử, quần áo do Vương Hạc Đệ bán ra có giá trung bình từ 1,5 triệu đồng cho tới 3 triệu đồng. Tuy nhiên, các mặt hàng này lại nhận được nhiều ý kiến khác nhau đến từ dân mạng.

Giống như nhiều nghệ sĩ khác khi đã tạo dựng được tên tuổi và có chỗ đứng, Vương Hạc Đệ bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Vào cuối tháng 12/2022, nam diễn viên ra mắt thương hiệu thời trang riêng. Được biết, Vương Hạc Đệ là người đồng sáng lập công ty, chiếm 51% cổ phần.

Theo đó, cư dân mạng đánh giá các bộ trang phục được thiết kế rất đơn điệu, không có gì nổi bật nhưng lại bán với giá khá cao. Một vài mẫu mã bị nghi ngờ sao chép lại từ các thương hiệu bình dân, dễ dàng tìm thấy trang phục giống hệt với giá mềm hơn rất nhiều. Một vài mẫu mã chỉ bán ra với số lượng giới hạn 500 chiếc để kích cầu doanh thu.

... so sánh với những sản phẩm bình dân khác. Ảnh: Internet

Nhiều người dùng mỉa mai Vương Hạc Đệ vừa mới nổi đã vội vàng kiếm thêm tiền từ các ngành khác, bòn rút từ người hâm mộ.

Trong khi đó, các fans cho rằng Vương Hạc Đệ không ép buộc ai mua đồ, đều là phía fans tự nguyện:

"Thương hiệu đã lên kế hoạch từ 2 năm trước, gần đây cũng mới bắt đầu thử nghiệm, fans muốn mua vô cùng khó nên không có chuyện bòn tiền ở đây"

"Muốn mở 1 thương hiệu đâu phải một sớm một chiều là mở được. Phải là cả một chặng đường dài. Chứ có người nói 'hot' lên rồi công bố thương hiệu để bòn tiền fans thì thật nực cười"

"Người ta có tiền muốn mua gì mà họ thích. Gia đình không ai nói gì mà người ngoài đánh giá, mắc mệt"

"Ổng đã livestream dặn fans đừng mua chỉ vì muốn ủng hộ. Fans mua vì fans thích, fans ủng hộ là tự nguyện, hàng giới hạn có người muốn còn không được"...

Vương Hạc Đệ sinh năm 1998, nổi lên từ vai diễn Đạo Minh Tự trong Vườn sao băng phiên bản 2018. Với ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật 1,83 m, anh được săn đón để trở thành diễn viên.

Danh tiếng của Vương Hạc Đệ lên đến đỉnh cao sau thành công của bộ phim cổ trang Thương lan quyết được công chiếu vào tháng 8/2022, đóng cùng nữ thần tượng Ngu Thư Hân. Theo thống kê của Tin tức Bắc Kinh, sau khi bùng nổ danh tiếng, Vương Hạc Đệ tăng 1,56 triệu fans trong một tuần.

Trên Sina, Vương Hạc Đệ chia sẻ choáng trước sự nổi tiếng đột ngột. Anh cho biết trước Thương lan quyết, có nằm mơ cũng chưa từng tưởng tượng cảnh bản thân được hàng trăm fan chờ đợi. Đoàn đội của Vương Hạc Đệ bị quá tải do không lường trước được việc nam diễn viên bùng nổ hiệu ứng truyền thông. Không chỉ vậy, quán thịt xiên của bố mẹ anh cũng thu hút khách, họ thường lên mạng than quá tải.