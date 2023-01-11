Vương Hạc Đệ bị chỉ trích bán quần áo giá 'cắt cổ', lợi dụng fan để bòn rút tiền

Sao quốc tế 11/01/2023 19:00

Nhiều người mỉa mai Vương Hạc Đệ vừa mới nổi đã vội vàng kiếm thêm tiền từ các ngành khác, bòn rút từ người hâm mộ.

Giống như nhiều nghệ sĩ khác khi đã tạo dựng được tên tuổi và có chỗ đứng, Vương Hạc Đệ bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Vào cuối tháng 12/2022, nam diễn viên ra mắt thương hiệu thời trang riêng. Được biết, Vương Hạc Đệ là người đồng sáng lập công ty, chiếm 51% cổ phần.

Vương Hạc Đệ bị chỉ trích bán quần áo giá 'cắt cổ', lợi dụng fan để bòn rút tiền - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ. Ảnh: Internet

Trên các sàn thương mại điện tử, quần áo do Vương Hạc Đệ bán ra có giá trung bình từ 1,5 triệu đồng cho tới 3 triệu đồng. Tuy nhiên, các mặt hàng này lại nhận được nhiều ý kiến khác nhau đến từ dân mạng.

Theo đó, cư dân mạng đánh giá các bộ trang phục được thiết kế rất đơn điệu, không có gì nổi bật nhưng lại bán với giá khá cao. Một vài mẫu mã bị nghi ngờ sao chép lại từ các thương hiệu bình dân, dễ dàng tìm thấy trang phục giống hệt với giá mềm hơn rất nhiều. Một vài mẫu mã chỉ bán ra với số lượng giới hạn 500 chiếc để kích cầu doanh thu. 

Vương Hạc Đệ bị chỉ trích bán quần áo giá 'cắt cổ', lợi dụng fan để bòn rút tiền - Ảnh 2
Trang phục Vương Hạc Đệ bán...,

 

Vương Hạc Đệ bị chỉ trích bán quần áo giá 'cắt cổ', lợi dụng fan để bòn rút tiền - Ảnh 3
... so sánh với những sản phẩm bình dân khác. Ảnh: Internet

Nhiều người dùng mỉa mai Vương Hạc Đệ vừa mới nổi đã vội vàng kiếm thêm tiền từ các ngành khác, bòn rút từ người hâm mộ.

Trong khi đó, các fans cho rằng Vương Hạc Đệ không ép buộc ai mua đồ, đều là phía fans tự nguyện: 

"Thương hiệu đã lên kế hoạch từ 2 năm trước, gần đây cũng mới bắt đầu thử nghiệm, fans muốn mua vô cùng khó nên không có chuyện bòn tiền ở đây"

"Muốn mở 1 thương hiệu đâu phải một sớm một chiều là mở được. Phải là cả một chặng đường dài. Chứ có người nói 'hot' lên rồi công bố thương hiệu để bòn tiền fans thì thật nực cười"

"Người ta có tiền muốn mua gì mà họ thích. Gia đình không ai nói gì mà người ngoài đánh giá, mắc mệt"

"Ổng đã livestream dặn fans đừng mua chỉ vì muốn ủng hộ. Fans mua vì fans thích, fans ủng hộ là tự nguyện, hàng giới hạn có người muốn còn không được"...

Vương Hạc Đệ bị chỉ trích bán quần áo giá 'cắt cổ', lợi dụng fan để bòn rút tiền - Ảnh 4

Vương Hạc Đệ sinh năm 1998, nổi lên từ vai diễn Đạo Minh Tự trong Vườn sao băng phiên bản 2018. Với ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật 1,83 m, anh được săn đón để trở thành diễn viên.

Danh tiếng của Vương Hạc Đệ lên đến đỉnh cao sau thành công của bộ phim cổ trang Thương lan quyết được công chiếu vào tháng 8/2022, đóng cùng nữ thần tượng Ngu Thư Hân. Theo thống kê của Tin tức Bắc Kinh, sau khi bùng nổ danh tiếng, Vương Hạc Đệ tăng 1,56 triệu fans trong một tuần.

Trên Sina, Vương Hạc Đệ chia sẻ choáng trước sự nổi tiếng đột ngột. Anh cho biết trước Thương lan quyết, có nằm mơ cũng chưa từng tưởng tượng cảnh bản thân được hàng trăm fan chờ đợi. Đoàn đội của Vương Hạc Đệ bị quá tải do không lường trước được việc nam diễn viên bùng nổ hiệu ứng truyền thông. Không chỉ vậy, quán thịt xiên của bố mẹ anh cũng thu hút khách, họ thường lên mạng than quá tải. 

Thiên vương Hong Kong Trương Học Hữu bán biệt thự để xoay xở cuộc sống

Thiên vương Hong Kong Trương Học Hữu bán biệt thự để xoay xở cuộc sống

Dịch bệnh triền miên khiến Trương Học Hữu không có việc làm và thu nhập. Khi kinh tế gia đình kiệt quệ, Thiên vương Hong Kong phải rao bán bất động sản để xoay xở chi tiêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Ngu Thư Hân Thương Lan Quyết sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Thiên vương Hong Kong Trương Học Hữu bán biệt thự để xoay xở cuộc sống

Thiên vương Hong Kong Trương Học Hữu bán biệt thự để xoay xở cuộc sống

Chồng mới muốn chia tay Từ Hy Viên, thừa nhận hôn nhân không vật chất thì khó bền vững

Chồng mới muốn chia tay Từ Hy Viên, thừa nhận hôn nhân không vật chất thì khó bền vững

'Thiên thần nội y' Hề Mộng Dao tình tứ cùng chồng thiếu gia tại nơi công cộng

'Thiên thần nội y' Hề Mộng Dao tình tứ cùng chồng thiếu gia tại nơi công cộng

Vừa công khai hẹn hò chưa được bao lâu, Lưu Khải Uy và bạn gái lộ bằng chứng đang sống chung?

Vừa công khai hẹn hò chưa được bao lâu, Lưu Khải Uy và bạn gái lộ bằng chứng đang sống chung?

Lâm Chí Dĩnh tiết lộ không dám tiếp xúc quá nhiều với vợ, lý do khiến dân mạng ngỡ ngàng

Lâm Chí Dĩnh tiết lộ không dám tiếp xúc quá nhiều với vợ, lý do khiến dân mạng ngỡ ngàng

Chồng mới Từ Hy Viên ở lại quê vợ ăn Tết, dân mạng thắc mắc tình hình mẹ già ở Hàn Quốc

Chồng mới Từ Hy Viên ở lại quê vợ ăn Tết, dân mạng thắc mắc tình hình mẹ già ở Hàn Quốc

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 21 phút trước
Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Đời sống 25 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Video 53 phút trước
Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

Video 1 giờ 21 phút trước
Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay