Chồng mới Từ Hy Viên ở lại quê vợ ăn Tết, dân mạng thắc mắc tình hình mẹ già ở Hàn Quốc

Việc DJ Koo đón năm mới ở quê vợ gây ra nhiều bình phẩm, đa phần cho rằng không nên bỏ bê mẹ để ở bên vợ.

Trong video mới đăng lên mạng xã hội, DJ Koo chúc mừng năm 2023 khán giả và cho biết Tết này, anh sẽ có những màn biểu diễn đặc sắc trong chuỗi đêm nhạc ở Taipei Arena. DJ Koo tiết lộ lịch trình chi tiết bốn ngày Tết, bao gồm đến thăm nhà mẹ vợ, cùng nhau đón năm mới với các chị em của vợ. Tuy nhiên, anh không cho biết có đưa mẹ từ Hàn Quốc sang Đài Loan đón Tết cùng mình hay không.

DJ Koo ở lại Đài Loan ăn Tết cùng vợ. Ảnh: Internet Từ khi kết hôn với diễn viên Từ Hy Viên, DJ chủ yếu ở Đài Loan. Thi thoảng, anh đi diễn ở nước ngoài, song lại nhanh chóng về với vợ. Gần đây nhất, anh có đêm diễn ở Singapore. Sau đó, anh về Hàn Quốc thăm mẹ ngắn ngày. Trước khi nam ca sĩ, diễn viên lấy vợ, anh sống với mẹ tại một căn hộ chung cư ở Seoul. Hiện mẹ anh ngoài 70 tuổi, ở một mình. Việc anh đón năm mới ở quê vợ gây ra nhiều bình phẩm, đa phần cho rằng không nên bỏ bê mẹ để ở bên vợ như vậy. Nhiều khán giả nói DJ Koo khác "một trời một vực" so với Uông Tiểu Phi - người luôn yêu cầu Từ Hy Viên về Bắc Kinh đón Tết với gia đình mình.

Mẹ ruột DJ Koo đang sống một mình tại Hàn Quốc. Ảnh: Internet Từ Hy Viên và DJ Koo xác nhận kết hôn vào tháng 3/2022, gần 4 tháng sau khi nữ diễn viên công khai ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi. Nữ diễn viên và DJ Koo từng hò hẹn vào năm 1998 nhưng chia tay, cắt đứt liên lạc từ đó. 24 năm sau, họ hàn gắn mối quan hệ và tiến tới hôn nhân chóng vánh. Từ Hy Viên cũng lên tiếng phủ nhận thông tin cô ngoại tình khi còn chung sống với Uông Tiểu Phi. "Duy trì hay cắt đứt cuộc hôn nhân 10 năm rất khó. Bản thân tôi cũng không có đủ sức lực để ngoại tình. Hôn nhân của tôi và Uông Tiểu Phi không êm ấm. Vì vậy, tôi chọn cách chủ động rời đi, buông bỏ chuyện cũ", nữ diễn viên cho hay. Từ Hy Viên tái hôn với DJ Koo sau 4 tháng chia tay chồng cũ. Ảnh: Internet DJ Koo từng là một ngôi sao ca nhạc trong thập niên 90 nhưng những năm gần đây, sự nghiệp ca hát của anh tại Hàn Quốc gần như "đóng băng". Anh chuyển sang làm DJ tại quán bar và kinh doanh. Theo News1, tài sản của Koo Jun Yup khoảng 2,5 triệu USD, trong đó có hai bất động sản là căn nhà ở quê mẹ và dinh thự hướng sông tại Seoul, Hàn Quốc. So với DJ Koo, danh tiếng và tài sản của Từ Hy Viên có phần nhỉnh hơn. Sau khi ly hôn vào tháng 11/2021, nữ diễn viên vẫn giữ được hai bất động sản đứng tên cô trị giá 18,9 triệu USD ở Đài Loan. Tờ ETtoday nhận định, tài sản của nữ diễn viên 46 tuổi gấp gần 8 lần so với chồng mới cưới. Thời gian qua, ồn ào tranh chấp tiền trợ cấp hậu ly hôn và đấu khẩu với gia đình Uông Tiểu Phi khiến hình ảnh của Từ Hy Viên bị ảnh hưởng tiêu cực.

Chồng cũ Từ Hy Viên sắp cưới nhân tình, lộ bằng chứng khó chối cãi? Doanh nhân Uông Tiểu Phi được cho là đã cầu hôn bạn gái Trương Dĩnh Dĩnh, mặc cho mẹ ruột không thích "con dâu tương lai".

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