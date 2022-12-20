Từ Hy Viên được chồng cũ thiếu gia dùng gần 40 tỷ dàn xếp drama ly hôn?

Sao quốc tế 20/12/2022 13:24

Ồn ào hậu ly hôn giữa nữ minh tinh "Vườn sao băng" và chồng cũ thu hút sự quan tâm từ công chúng.

Từ Hy ViênUông Tiểu Phi từng có 10 năm kết hôn và hai con chung. Cuối năm 2021, họ xác nhận ly hôn và Từ Hy Viên giành quyền nuôi hai con. Nữ diễn viên từ chối tiết lộ nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của cô tan vỡ nhưng gửi lời chúc phúc chồng cũ. Uông Tiểu Phi cũng mong vợ cũ có cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Từ Hy Viên được chồng cũ thiếu gia dùng gần 40 tỷ dàn xếp drama ly hôn? - Ảnh 1
Từ Hy Viên và chồng cũ - Uông Tiểu Phi. 

Tuy nhiên, chỉ bốn tháng sau khi ly hôn, Từ Hy Viên tái hôn và đây là khởi điểm những tranh cãi giữa cô và chồng cũ. Tháng 11/2022, Từ Hy Viên đâm đơn ra tòa, kiện chồng cũ không thực hiện trách nhiệm chu cấp như thỏa thuận ly hôn. Đơn kiện của Từ Hy Viên khiến Uông Tiểu Phi bị phong tỏa tài sản tại Đài Loan. Hai bên lao vào cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội, liên tục bóc trần mặt xấu của đối phương. 

Uông Tiểu Phi bóng gió nhắc đến việc nữ diễn viên dùng chất cấm trị bệnh, dùng tiền cấp dưỡng của anh bao nuôi chồng mới, ngăn cản anh gặp gỡ với hai con. Uông Tiểu Phi không đồng tình khi hai con anh chung sống dưới một mái nhà với chồng mới của Từ Hy Viên. Mẹ anh cũng lên tiếng chê trách Từ Hy Viên và bày tỏ sự lo ngại về tương lai của hai cháu ruột. 

Từ Hy Viên được chồng cũ thiếu gia dùng gần 40 tỷ dàn xếp drama ly hôn? - Ảnh 2

Nữ diễn viên Vườn sao băng tố Uông Tiểu Phi đã ngừng thanh toán chi phí sinh hoạt cho các con từ tháng 3. Hiện tại, số tiền nợ đã lên tới 160.000 USD. Đáp lại, doanh nhân họ Uông khẳng định, anh luôn làm tròn trách nhiệm với hai con và đã chi cho vợ cũ gần 5,6 triệu USD sau khi ly hôn.

Uông Tiểu Phi giải thích thêm, anh ngừng trợ cấp vì bức xúc Từ Hy Viên dựa dẫm tài chính, lấy tiền của anh để trang trải cuộc sống với chồng mới. Trước những phát ngôn của Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên đã gửi trả tấm đệm trị giá 2 triệu NDT (gần 7 tỷ đồng) cho chồng cũ. Doanh nhân họ Uông đã gọi hàng chục phóng viên đến ngồi thử và chứng kiến anh cho người phá hủy chiếc đệm. Vụ xé đệm được livestream và thu hút hàng nghìn người theo dõi.

Từ Hy Viên phủ nhận việc ngăn cản tình cảm cha con của Uông Tiểu Phi. Nữ diễn viên khẳng định, cô bắt đầu cuộc sống mới với DJ Koo (chồng hiện tại) mà không đụng vào một đồng của Uông Tiểu Phi. Nữ diễn viên hy vọng, chồng cũ ngừng đưa ra những thông tin thất thiệt, định hướng dư luận, ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của cô, tổn hại tới tâm lý của hai đứa con. 

Từ Hy Viên được chồng cũ thiếu gia dùng gần 40 tỷ dàn xếp drama ly hôn? - Ảnh 3

Mới đây, theo tờ Sohu, nguồn tin thân cận với Uông Tiểu Phi cho biết, thiếu gia Bắc Kinh này đã chi tận 50 triệu TWD (hơn 38 tỷ VNĐ) cho vợ cũ nhằm dàn xếp êm đẹp cuộc tranh chấp hậu ly hôn. Ngay lập tức, bà Trương Lan - mẹ của Uông Tiểu Phi đã lên tiếng phủ nhận thông tin này trong buổi livestream mới đây với thái độ cực gắt.

Theo đó, khi được hỏi về việc Uông Tiểu Phi chi tiền để giải quyết mâu thuẫn với vợ cũ, bà Trương Lan đã gay gắt phủ nhận và cho rằng đây là chuyện không thể. Đồng thời, mẹ chồng cũ Đại S còn tự tin khẳng định tiền bạc với gia đình bà chỉ là chuyện nhỏ. Và cũng chính vì thế mà Từ Hy Viên luôn công kích gia đình bà.

Từ Hy Viên được chồng cũ thiếu gia dùng gần 40 tỷ dàn xếp drama ly hôn? - Ảnh 4

Bà Trương Lan là doanh nhân có tiếng tại Bắc Kinh. Khi cuộc đấu khẩu trên mạng xã hội nổ ra, cả Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đều bị chỉ trích, đánh mất hình tượng. Trong khi đó, bà Trương Lan lại thu được nhiều lợi nhất khi vừa trở thành ngôi sao trên Douyin, vừa đạt doanh thu bán hàng khủng nhờ scandal của gia đình.

 

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Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đang bước vào giai đoạn kiện tụng hậu ly hôn. Doanh nhân họ Uông yêu cầu tòa án xem xét lại lệnh phong tỏa tài sản của anh ở Đài Loan.

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Từ khóa:   Từ Hy Viên Uông Tiểu Phi DJ Koo Trương Lan sao Hoa ngữ

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