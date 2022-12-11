Chồng Từ Hy Viên bị chê cười khi dùng siêu xe của Uông Tiểu Phi đi làm

DJ Koo nhiều lần bị gia đình chồng cũ Từ Hy Viên tố "ăn bám", thậm chí phải ngủ trên tấm đệm mà Uông Tiểu Phi để lại.

Mới đây, ETToday đưa tin, DJ Koo đang sống tại Đài Loan và kiếm tiền bằng việc biểu diễn tại các quán bar. Thời gian đầu, anh đi lại bằng taxi. Nhưng sau đó, truyền thông bắt gặp nam ca sĩ lái xe tới nơi làm việc. Đáng chú ý, chiếc xe này là tài sản của Uông Tiểu Phi. "Việc chồng mới của Từ Hy Viên sử dụng xe sang của Uông Tiểu Phi là tình huống nhạy cảm. DJ Koo Jun Yup bị coi thường vì sống nhờ nhà vợ. Anh ấy cần chứng minh mình đủ khả năng để nuôi sống được minh tinh hạng A như Đại S, nhưng DJ Koo lại làm điều ngược lại", ETToday bình luận.

DJ Koo bị cười chê khi sử dụng xe của Uông Tiểu Phi để đi làm. Nam ca sĩ xứ Hàn bị Uông Tiểu Phi và mẹ doanh nhân chỉ trích không có đủ tài chính nên phải sống dựa vào vợ và khoản tiền trợ cấp nuôi con mà Uông Tiểu Phi gửi hàng tháng. Việc Koo Jun Yup giữ nguyên đồ nội thất trong biệt thự khi kết hôn hay để vợ dùng thẻ của chồng cũ mua sắm trang phục cưới... khiến anh bị dư luận gièm pha. Theo thỏa thuận ly hôn cuối năm 2021, Uông Tiểu Phi phải trả cho Từ Hy Viên tiền bồi thường tổn thất tinh thần và thể chất 1 triệu TWD/tháng (786 triệu đồng). Từ năm 2021 đến năm 2038, doanh nhân gốc Bắc Kinh có trách nhiệm trợ cấp nuôi con 3.000 USD (71 triệu đồng), trả lương cho bảo mẫu và các vấn đề pháp lý khác cho đến khi hai con đủ 18 tuổi.

Tuy nhiên, theo chứng cứ Uông Tiểu Phi cung cấp, từ sau khi DJ Koo Jun Yup tới sống trong biệt thự, chi phí điện đã tăng cao gấp 3 lần. Chồng cũ người đẹp Vườn sao băng cũng tiết lộ Koo Jun Yup không bỏ ra một đồng để chăm lo cho vợ con. Uông Tiểu Phi tố chồng mới của Từ Hy Viên sống dựa vào tài chính của anh. Toàn bộ chi phí sinh hoạt của gia đình Từ Hy Viên, thậm chí trang phục cưới, đều lấy từ túi tiền của doanh nhân gốc Bắc Kinh. Doanh nhân họ Uông còn mỉa mai chồng mới của Từ Hy Viên vì họ vẫn sử dụng chiếc nệm trị giá 2 triệu NDT do Uông Tiểu Phi mua. Trong mắt doanh nhân họ Uông, Koo Jun Yup là người ăn bám, dựa dẫm kinh tế nhà vợ. Sau khi lên tiếng phủ nhận việc ngoại tình với nữ diễn viên từ thời điểm cô chưa ly hôn, Koo Jun Yup thông báo mua nhà mới cho vợ để chứng minh bản thân có đủ tài chính. Theo Ettoday, một người môi giới nhà đất cho biết nam ca sĩ Hàn Quốc gần đây đã đi xem căn hộ cao cấp có diện tích 120m2, 2 phòng khách, 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh và ban công. Bất động sản này khá gần với biệt thự của Từ Hy Viên, thuận tiện di chuyển. Vì căn hộ này đã qua sử dụng nên giá bán hiện nay khoảng 981.000 USD. Theo nguồn tin, Koo Jun Yup mua nhà trả góp. Đợt đầu anh phải trả trước 30%. Từ Hy Viên đang sống cùng hai con tại căn biệt thự rộng 720m2, tổ ấm cũ của cô và Uông Tiểu Phi. Nguồn tin của Ettoday cho biết, với khả năng tài chính của Koo Jun Yup, anh chỉ có thể đáp ứng cho Từ Hy Viên một không gian sống như trên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-tu-hy-vien-bi-che-cuoi-khi-dung-sieu-xe-cua-uong-tieu-phi-i-lam-533885.html