Từ Hy Viên dùng tiền của chồng cũ để sắm sửa đồ cưới với DJ Koo

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ im hơi lặng tiếng thì mới đây, bà Trương Lan - mẹ Uông Tiểu Phi - lên tiếng khẳng định việc doanh nhân họ Uông đã mua 2 ngôi nhà cho người đẹp Vườn Sao Băng.

Cách đây không lâu, Uông Tiểu Phi đã lên tiếng xin lỗi và mong muốn chấm dứt cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội với vợ cũ Từ Hy Viên .

Theo đó, trong một bài đăng ngày 3/12, Từ Hy Viên tức giận tố cáo Uông Tiểu Phi là "giàu hão". Cô nói đã tự mua hai căn nhà sang trọng ở Đài Loan bằng tiền mình đi vay, đồng thời tiết lộ Tiểu Phi đã vay cô 26 triệu TWD vào ngày 3/12/2018 nhưng đến nay mới trả được 5 triệu TWD. Cô cung cấp bằng chứng là giấy viết tay của Tiểu Phi, trong đó có đoạn nói anh vay 26 triệu TWD từ vợ để đầu tư khách sạn và phí pháp lý.

Đáp lại động thái trên, Từ Hy Viên đăng tải bằng chứng cho biết cô mua 2 căn nhà trên bằng các khoản vay dưới tên mình.

Uông Tiểu Phi cũng không chịu thua kém. Anh lập tức đăng bài nói rằng 200 triệu TWD tiền đặt cọc mua nhà do chính anh chi trả. Sau khi ly hôn, Uông Tiểu Phi đã tặng căn nhà sang trọng này cho Từ Hy Viên với điều kiện cô không còn đòi 26 triệu TWD nữa. Tuy nhiên, cô lại quay ra đòi tiền.

Uông Tiểu Phi chỉ trích Từ Hy Viên tệ hại, dù ly hôn vẫn bòn rút thẻ tín dụng của anh, chi tiêu hàng triệu TWD mỗi tháng.

Anh bức xúc viết: "Từ Hy Viên, tôi vốn còn muốn coi cô là mẹ của các con tôi, hôm nay cô mở to mắt ra mà nhìn, cô vốn không xứng làm mẹ của các con tôi".

Doanh nhân họ Uông tiết lộ sau khi ly hôn, anh đã để lại thẻ tín dụng cho vợ cũ sử dụng nhằm mục đích chi tiêu cho hai con. Tuy nhiên, doanh nhân họ Uông phát hiện thẻ này thường để Từ Hy Viên tiêu xài cho mục đích cá nhân như mua sắm quần áo. Đặc biệt là dây chuyền và voan trùm đầu mà Từ Hy Viên dùng trong hôn lễ với chồng mới DJ Koo đều được mua từ chiếc thẻ này.

Vòng cổ và khăn voan Từ Hy Viên dùng trong đám cưới với DJ Koo được mua từ thẻ của Uông Tiểu Phi.

Hiện tại, cuộc chiến trên truyền thông giữa Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhiều netizens bày tỏ im lặng chờ đợi động thái từ hai bên.

Thời gian qua, làng giải trí xứ Đài xôn xao trước những màn đấu tố giữa Từ Hy Viên và doanh nhân Uông Tiểu Phi, chồng cũ của cô. Cặp đôi từng có hơn 10 năm chung sống, hai con chung.

Họ xác nhận ly hôn vào tháng 11/2021 và Từ Hy Viên giành quyền nuôi hai con. Thời gian qua, nữ diễn viên và hai con sống tại Đài Loan trong khi Uông Tiểu Phi làm việc tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Trong đơn gửi lên tòa án, nữ diễn viên Vườn Sao Băng cho biết, chồng cũ của cô dừng gửi tiền chu cấp nuôi dưỡng hai con chung từ tháng 3/2022. Điều này phá vỡ thỏa thuận ly hôn giữa hai người. Tháng 3/2022, Từ Hy Viên đã công khai tái hôn với người yêu cũ, nam ca sĩ Hàn Quốc Koo Jun Yup.

Từ Hy Viên và chồng mới.

Theo truyền thông Trung Quốc, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi cãi nhau lớn vì... một tấm đệm trị giá 2 triệu NDT (gần 7 tỷ đồng). Được biết, tấm đệm này được Uông Tiểu Phi đặt mua riêng lúc anh và Từ Hy Viên còn chung sống. Vì muốn Từ Hy Viên được hưởng cảm giác thư thái, giảm đau nhức nhờ chức năng massage, Uông Tiểu Phi đã đặt làm riêng tấm đệm này.

Sau khi hai người ly hôn, tấm đệm này vẫn được đặt ở phòng ngủ nhà cũ, giờ là nơi Từ Hy Viên chung sống với chồng mới DJ Koo Jun Yup. Điều này khiến Uông Tiểu Phi khó chịu nên nam doanh nhân lên tiếng mỉa mai: "Tôi mua căn nhà đó với giá 400 triệu Đài tệ (320 tỷ đồng), trả trước 240 triệu Đài tệ (hơn 192 tỷ đồng) và trả góp 1 triệu Đài tệ (800 triệu đồng) hàng tháng. Căn nhà được xây theo ý muốn của tôi, lắp đặt theo phong cách tôi thích. Người khác ở không sao, nhưng kẻ như anh vào đó ở và không thay nổi tấm nệm mới, còn bắt tôi phải trả tiền điện thì thật tức cười".

Sau khi chồng cũ có những lời mỉa mai trên mạng xã hội, Từ Hy Viên ngay lập tức thuê công ty vận chuyển tấm đệm đến khách sạn Hotel S của Uông Tiểu Phi để trả cho anh. Khách sạn này cũng là nơi thiếu gia Bắc Kinh xây để kỷ niệm chuyện tình với vợ cũ và lấy tên cô đặt cho khách sạn.

Đáp lại, Uông Tiểu Phi đã gọi các phóng viên đến quay clip, chụp ảnh và ngồi thử trên tấm đệm rồi quyết định phá hủy.