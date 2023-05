DJ Koo nói gì trước tin đồn lén lút qua lại với Từ Hy Viên 4 năm trước?

2 bức ảnh DJ Koo đến Đài Loan vào năm 2018. Ảnh: Internet

Ngôi sao người Hàn đăng tải 2 bức ảnh lên Instagram vào tháng 10/2018 với dòng trạng thái: "Heading to Taiwan, long time no see Taipei. See you tonight in Taichung first". (Tạm dịch: Đến Đài Loan, đã lâu không gặp Đài Bắc, hẹn gặp tối nay ở Đài Trung trước nhé).

Những hình ảnh này đã gây ra nhiều tranh cãi, khiến cho một bộ phận netizens nghi ngờ DJ Koo đến Đài Loan là để gặp Từ Hy Viên.

Mặc dù người đẹp Vườn Sao Băng đã lên tiếng phủ nhận, song dường như ồn ào vẫn chưa chấm dứt. Bên cạnh đó, có tin DJ Koo đã vội vàng xóa 2 bức ảnh mình đến Đài Loan khỏi trang Instagram cá nhân.

2 bức ảnh chưa hề bị xóa như tin đồn

Đến tối 24/11, DJ Koo đăng tải bài viết với dòng thông tin ngắn gọn: "Stop Fake News" (Ngừng đưa tin giả). Hiện 2 bức ảnh vẫn hiển thị trên Instagram của DJ Koo, không hề bị xóa như tin đồn. DJ Koo cho biết vào năm 2018, anh đến Đài Loan gặp gỡ bạn bè.

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Cô và doanh nhân người Bắc Kinh Uông Tiểu Phi từng chung sống 10 năm, tuyên bố ly hôn cuối năm ngoái, hai con do cô nuôi dưỡng tại Đài Loan. Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng.

Từ Hy Viên và DJ Koo bất ngờ thông báo kết hôn hôm 8/3/2022, sau khi nối lại quan hệ từ năm ngoái. Mối tình của họ gây ồn ào trên truyền thông suốt từ đầu năm tới nay. Sau khi lấy DJ Koo, cô chủ yếu dành thời gian chăm sóc con.

Doanh nhân Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai của bà Trương Lan - một trong những nữ doanh nhân tài sắc nhất Trung Quốc. Bà Trương Lan là người sáng lập chuỗi nhà hàng cao cấp South Beauty Group. Uông Tiểu Phi hiện thay mẹ gánh vác công việc kinh doanh.