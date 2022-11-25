DJ Koo nói gì trước tin đồn lén lút qua lại với Từ Hy Viên 4 năm trước?

Sao quốc tế 25/11/2022 10:21

Những ngày qua, dư luận đồn thổi DJ Koo và Từ Hy Viên nối lại tình xưa vào năm 2018 - thời gian nữ diễn viên "Vườn sao băng" vẫn đang là vợ của Uông Tiểu Phi.

Những ngày qua mạng xã hội Hoa ngữ xôn xao trước màn đấu tố giữa Từ Hy Viên và chồng cũ, doanh nhân Uông Tiểu Phi. Từ Hy Viên cho rằng, chồng cũ vi phạm thỏa thuận ly hôn khi không gửi tiền chu cấp nuôi con từ tháng 3 vừa rồi. 

Doanh nhân Uông Tiểu Phi phản pháo cho rằng, anh không muốn vợ cũ dùng số tiền của mình bao nuôi chồng mới, DJ Koo Jun Yup. Từ Hy Viên tái hôn với nam ca sĩ người Hàn Quốc từ tháng 3 vừa rồi chỉ sau chưa đầy 4 tháng cô xác nhận ly hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi. 

DJ Koo nói gì trước tin đồn lén lút qua lại với Từ Hy Viên 4 năm trước? - Ảnh 1
Từ Hy Viên nhanh chóng tái hôn chỉ sau ít tháng chấm dứt quan hệ vợ chồng với Uông Tiểu Phi. Ảnh: Internet

Tiếp tục sau đó, bà Trương Lan - mẹ Uông Tiểu Phi lên tiếng tố con dâu cũ ngoại tình trong khi vẫn còn trong mối quan hệ với con trai bà. Bà chỉ trích Uông Tiểu Phi đã quá chiều chuộng Từ Hy Viên, gây ra sự việc hiện tại: "Cô ta nóng lòng muốn kết hôn với một người Hàn Quốc từ lâu, trước cả khi thủ tục ly hôn xong xuôi. Cô ta yêu đương, quan hệ ngoài hôn nhân, trong khi đứa con ngu ngốc của tôi vẫn tin đó là tình yêu đích thực".

Ngay sau đó, nhiều cư dân mạng phát hiện vào năm 2018, DJ Koo - chồng mới của Từ Hy Viên - từng đến Đài Loan.

DJ Koo nói gì trước tin đồn lén lút qua lại với Từ Hy Viên 4 năm trước? - Ảnh 2
DJ Koo nói gì trước tin đồn lén lút qua lại với Từ Hy Viên 4 năm trước? - Ảnh 3
2 bức ảnh DJ Koo đến Đài Loan vào năm 2018. Ảnh: Internet

Ngôi sao người Hàn đăng tải 2 bức ảnh lên Instagram vào tháng 10/2018 với dòng trạng thái: "Heading to Taiwan, long time no see Taipei. See you tonight in Taichung first". (Tạm dịch: Đến Đài Loan, đã lâu không gặp Đài Bắc, hẹn gặp tối nay ở Đài Trung trước nhé).

Những hình ảnh này đã gây ra nhiều tranh cãi, khiến cho một bộ phận netizens nghi ngờ DJ Koo đến Đài Loan là để gặp Từ Hy Viên.

Mặc dù người đẹp Vườn Sao Băng đã lên tiếng phủ nhận, song dường như ồn ào vẫn chưa chấm dứt. Bên cạnh đó, có tin DJ Koo đã vội vàng xóa 2 bức ảnh mình đến Đài Loan khỏi trang Instagram cá nhân.

DJ Koo nói gì trước tin đồn lén lút qua lại với Từ Hy Viên 4 năm trước? - Ảnh 4
2 bức ảnh chưa hề bị xóa như tin đồn

Đến tối 24/11, DJ Koo đăng tải bài viết với dòng thông tin ngắn gọn: "Stop Fake News" (Ngừng đưa tin giả). Hiện 2 bức ảnh vẫn hiển thị trên Instagram của DJ Koo, không hề bị xóa như tin đồn. DJ Koo cho biết vào năm 2018, anh đến Đài Loan gặp gỡ bạn bè.

 

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Cô và doanh nhân người Bắc Kinh Uông Tiểu Phi từng chung sống 10 năm, tuyên bố ly hôn cuối năm ngoái, hai con do cô nuôi dưỡng tại Đài Loan. Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng.

Từ Hy Viên và DJ Koo bất ngờ thông báo kết hôn hôm 8/3/2022, sau khi nối lại quan hệ từ năm ngoái. Mối tình của họ gây ồn ào trên truyền thông suốt từ đầu năm tới nay. Sau khi lấy DJ Koo, cô chủ yếu dành thời gian chăm sóc con.

Doanh nhân Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai của bà Trương Lan - một trong những nữ doanh nhân tài sắc nhất Trung Quốc. Bà Trương Lan là người sáng lập chuỗi nhà hàng cao cấp South Beauty Group. Uông Tiểu Phi hiện thay mẹ gánh vác công việc kinh doanh.

Từ khóa:   Từ Hy Viên Uông Tiểu Phi DJ Koo Từ Hy Viên và DJ Koo sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tiết Chỉ Luân - Nàng tiểu thư danh giá của màn ảnh trở thành 'thảm họa mặt rắn', cuộc đời bi kịch khiến mỹ nhân tìm đến 'dao kéo'

Tiết Chỉ Luân - Nàng tiểu thư danh giá của màn ảnh trở thành 'thảm họa mặt rắn', cuộc đời bi kịch khiến mỹ nhân tìm đến 'dao kéo'

Cùng trốn thuế, Viên Băng Nghiên được cho cơ hội quay lại làng giải trí, dân mạng thấy bất công cho Đặng Luân

Cùng trốn thuế, Viên Băng Nghiên được cho cơ hội quay lại làng giải trí, dân mạng thấy bất công cho Đặng Luân

Cảnh quay đụng chạm thân mật với mỹ nam khiến Dương Mịch ngượng 'chưa từng có'

Cảnh quay đụng chạm thân mật với mỹ nam khiến Dương Mịch ngượng 'chưa từng có'

Hết mang tiếng ăn bám vợ, chồng mới Từ Hy Viên lại bị bóc phốt nhiều thói xấu gây ngỡ ngàng

Hết mang tiếng ăn bám vợ, chồng mới Từ Hy Viên lại bị bóc phốt nhiều thói xấu gây ngỡ ngàng

Tài tử nổi tiếng Hong Kong kết hôn ở tuổi 61, cùng bạn đời đi du lịch nhiều nơi tận hưởng cuộc sống tuổi xế chiều

Tài tử nổi tiếng Hong Kong kết hôn ở tuổi 61, cùng bạn đời đi du lịch nhiều nơi tận hưởng cuộc sống tuổi xế chiều

Từng là 'nữ thần sắc đẹp' Hong Kong được nhiều đàn ông theo đuổi, Trương Mạn Ngọc hiện tại tàn tạ, sống cô độc ở tuổi xế chiều

Từng là 'nữ thần sắc đẹp' Hong Kong được nhiều đàn ông theo đuổi, Trương Mạn Ngọc hiện tại tàn tạ, sống cô độc ở tuổi xế chiều

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 41 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ