Cảnh quay đụng chạm thân mật với mỹ nam khiến Dương Mịch ngượng 'chưa từng có'

Sau đó, vì hàng ngày đóng cặp cùng nhau ở phim trường, hai người thân thiết nhau, các cảnh quay ăn ý hơn. Dương Mịch nhận xét ngoài đời, Hứa Khải năng động, chơi nhiều môn thể thao chứ không lầm lì, ít tham gia hoạt động ngoài trời như Dương Hoa.

Diễn viên 36 tuổi nói về hậu trường ghi hình tác phẩm, trên trang Ruxi ngày 24/11. Khi mới vào đoàn phim, cô và tài tử kém chín tuổi còn xa lạ, vì thế xấu hổ khi đạo diễn yêu cầu quay cảnh rửa chân. "Lúc đó, cả tôi và Hứa Khải (vai Dương Hoa) đều đỏ mặt. Quay cảnh hôn tôi còn không ngượng như thế", Dương Mịch nói.

Dựa vào nội dung có thể thấy, Định luật 80/20 của tình yêu là câu chuyện xoay quanh Tần Thi (do Dương Mịch thủ vai) - nữ luật sư một lòng theo đuổi sự nghiệp, bị cha mẹ ép hôn kịch liệt.

Sau thời gian theo đuổi phim cổ trang, Dương Mịch trở lại với một tác phẩm hiện đại mang tên Định luật 80/20 của tình yêu. Phim của cô ban đầu được khán giả kỳ vọng. Bởi đây được xem là sự chuyển mình của Dương Mịch sau thất bại của những tác phẩm cổ trang trên màn ảnh nhỏ.

Công ty luật sư danh tiếng Thành Dư Tuệ công khai tuyển chọn luật sư yêu cầu đã kết hôn. Anh hai của Tần Thi là Tần Văn Vũ là một gã "không não", chưa được sự cho phép của Tần Thi đã thay đổi trạng thái hôn nhân của Tần Thi thành đã kết hôn rồi thêm cho người chồng chẳng hề tồn tại.

Tần Thi không biết rõ chuyện gì và cứ nhậm chức, cho đến khi ông chồng Dương Hoa (do Hứa Khải thủ vai) tự nhiên ở đâu chui ra, hắn cùng Tân Thi diễn một vở kịch đến cục dân chính làm giấy kết hôn và thành vợ chồng hợp pháp.

Dù rằng phim có tính giải trí tốt và không bị trộn lẫn so với các phim đang lên sóng nhưng Định luật 80/20 của tình yêu vẫn không nâng vị thế của Dương Mịch lên tầm cao mới. Ngược lại, nó phô ra những yếu điểm bấy lâu nay của cô: Diễn xuất vẫn còn gượng gạo, tuổi tác chênh lệch so với bạn diễn.

Khán giả còn khắt khe cho rằng cô không còn phù hợp để đóng phim thần tượng và khuyên nữ minh tinh nên lựa chọn những kịch bản phù hợp với lứa tuổi hơn.

Phim bấm máy hồi tháng 2 năm ngoái ở Thượng Hải, Trung Quốc, hoàn thành ghi hình sau ba tháng và dự kiến ra mắt đầu năm nay nhưng nhiều lần bị hoãn lịch chiếu. Tác phẩm do Lâm Nghiên đạo diễn, dàn diễn viên phụ gồm Thang Tinh Mi, Lý Trạch Phong, Vương Tử Tuyền...

Dương Mịch sinh năm 1986 ở Bắc Kinh, Trung Quốc, tốt nghiệp khoa Biểu diễn ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô được chú ý từ năm 2006 với vai Quách Tương trong Thần điêu đại hiệp. Năm 2009, cô được chọn là một trong tứ tiểu hoa đán của màn ảnh Trung Quốc. Năm 2011, người đẹp gây sốt với phim Cung tỏa tâm ngọc. Những năm gần đây, chất lượng các phim cô đóng không đồng đều. Cô từng thành công với Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Phù Dao hoàng hậu nhưng bị chê ở Hộc Châu phu nhân.

Hứa Khải sinh năm 1995, nổi tiếng sau vai Phó Hằng trong Diên Hy công lược (2018). Tiếp đó, anh tham gia Thiên vũ kỷ, Lệ ca hành, Chiêu Dao... Nhiều fan kỳ vọng anh bật lên khi kết đôi minh tinh hàng đầu trong Định luật 80/20 của tình yêu.