Cảnh quay đụng chạm thân mật với mỹ nam khiến Dương Mịch ngượng 'chưa từng có'

Sao quốc tế 24/11/2022 22:26

Phim "Định luật 80/20 của tình yêu" do Dương Mịch - Hứa Khải đóng chính vẫn đang được phát sóng và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Diễn viên 36 tuổi nói về hậu trường ghi hình tác phẩm, trên trang Ruxi ngày 24/11. Khi mới vào đoàn phim, cô và tài tử kém chín tuổi còn xa lạ, vì thế xấu hổ khi đạo diễn yêu cầu quay cảnh rửa chân. "Lúc đó, cả tôi và Hứa Khải (vai Dương Hoa) đều đỏ mặt. Quay cảnh hôn tôi còn không ngượng như thế", Dương Mịch nói.

Cảnh quay đụng chạm thân mật với mỹ nam khiến Dương Mịch ngượng 'chưa từng có' - Ảnh 1
Cảnh quay Hứa Khải rửa chân khiến Dương Mịch ngượng ngùng. Ảnh: QQ

Sau đó, vì hàng ngày đóng cặp cùng nhau ở phim trường, hai người thân thiết nhau, các cảnh quay ăn ý hơn. Dương Mịch nhận xét ngoài đời, Hứa Khải năng động, chơi nhiều môn thể thao chứ không lầm lì, ít tham gia hoạt động ngoài trời như Dương Hoa.

Sau thời gian theo đuổi phim cổ trang, Dương Mịch trở lại với một tác phẩm hiện đại mang tên Định luật 80/20 của tình yêu. Phim của cô ban đầu được khán giả kỳ vọng. Bởi đây được xem là sự chuyển mình của Dương Mịch sau thất bại của những tác phẩm cổ trang trên màn ảnh nhỏ.

Cảnh quay đụng chạm thân mật với mỹ nam khiến Dương Mịch ngượng 'chưa từng có' - Ảnh 2

Dựa vào nội dung có thể thấy, Định luật 80/20 của tình yêu là câu chuyện xoay quanh Tần Thi (do Dương Mịch thủ vai) - nữ luật sư một lòng theo đuổi sự nghiệp, bị cha mẹ ép hôn kịch liệt.

Công ty luật sư danh tiếng Thành Dư Tuệ công khai tuyển chọn luật sư yêu cầu đã kết hôn. Anh hai của Tần Thi là Tần Văn Vũ là một gã "không não", chưa được sự cho phép của Tần Thi đã thay đổi trạng thái hôn nhân của Tần Thi thành đã kết hôn rồi thêm cho người chồng chẳng hề tồn tại.

Tần Thi không biết rõ chuyện gì và cứ nhậm chức, cho đến khi ông chồng Dương Hoa (do Hứa Khải thủ vai) tự nhiên ở đâu chui ra, hắn cùng Tân Thi diễn một vở kịch đến cục dân chính làm giấy kết hôn và thành vợ chồng hợp pháp.

Cảnh quay đụng chạm thân mật với mỹ nam khiến Dương Mịch ngượng 'chưa từng có' - Ảnh 3

Dù rằng phim có tính giải trí tốt và không bị trộn lẫn so với các phim đang lên sóng nhưng Định luật 80/20 của tình yêu vẫn không nâng vị thế của Dương Mịch lên tầm cao mới. Ngược lại, nó phô ra những yếu điểm bấy lâu nay của cô: Diễn xuất vẫn còn gượng gạo, tuổi tác chênh lệch so với bạn diễn.

Khán giả còn khắt khe cho rằng cô không còn phù hợp để đóng phim thần tượng và khuyên nữ minh tinh nên lựa chọn những kịch bản phù hợp với lứa tuổi hơn.

Phim bấm máy hồi tháng 2 năm ngoái ở Thượng Hải, Trung Quốc, hoàn thành ghi hình sau ba tháng và dự kiến ra mắt đầu năm nay nhưng nhiều lần bị hoãn lịch chiếu. Tác phẩm do Lâm Nghiên đạo diễn, dàn diễn viên phụ gồm Thang Tinh Mi, Lý Trạch Phong, Vương Tử Tuyền...

Cảnh quay đụng chạm thân mật với mỹ nam khiến Dương Mịch ngượng 'chưa từng có' - Ảnh 4

Dương Mịch sinh năm 1986 ở Bắc Kinh, Trung Quốc, tốt nghiệp khoa Biểu diễn ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô được chú ý từ năm 2006 với vai Quách Tương trong Thần điêu đại hiệp. Năm 2009, cô được chọn là một trong tứ tiểu hoa đán của màn ảnh Trung Quốc. Năm 2011, người đẹp gây sốt với phim Cung tỏa tâm ngọc. Những năm gần đây, chất lượng các phim cô đóng không đồng đều. Cô từng thành công với Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Phù Dao hoàng hậu nhưng bị chê ở Hộc Châu phu nhân.

Cảnh quay đụng chạm thân mật với mỹ nam khiến Dương Mịch ngượng 'chưa từng có' - Ảnh 5

Hứa Khải sinh năm 1995, nổi tiếng sau vai Phó Hằng trong Diên Hy công lược (2018). Tiếp đó, anh tham gia Thiên vũ kỷ, Lệ ca hành, Chiêu Dao... Nhiều fan kỳ vọng anh bật lên khi kết đôi minh tinh hàng đầu trong Định luật 80/20 của tình yêu.

Hết mang tiếng ăn bám vợ, chồng mới Từ Hy Viên lại bị bóc phốt nhiều thói xấu gây ngỡ ngàng

Hết mang tiếng ăn bám vợ, chồng mới Từ Hy Viên lại bị bóc phốt nhiều thói xấu gây ngỡ ngàng

DJ Koo - chồng mới Từ Hy Viên bị mỉa mai núp bóng vợ, không chỉ vậy dân mạng còn khui nhiều thói quen lạ đời của nam nghệ sĩ người Hàn.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Hứa Khải Định Luật 80/20 Của Tình Yêu sao Hoa ngữ phim Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hết mang tiếng ăn bám vợ, chồng mới Từ Hy Viên lại bị bóc phốt nhiều thói xấu gây ngỡ ngàng

Hết mang tiếng ăn bám vợ, chồng mới Từ Hy Viên lại bị bóc phốt nhiều thói xấu gây ngỡ ngàng

Tài tử nổi tiếng Hong Kong kết hôn ở tuổi 61, cùng bạn đời đi du lịch nhiều nơi tận hưởng cuộc sống tuổi xế chiều

Tài tử nổi tiếng Hong Kong kết hôn ở tuổi 61, cùng bạn đời đi du lịch nhiều nơi tận hưởng cuộc sống tuổi xế chiều

Từng là 'nữ thần sắc đẹp' Hong Kong được nhiều đàn ông theo đuổi, Trương Mạn Ngọc hiện tại tàn tạ, sống cô độc ở tuổi xế chiều

Từng là 'nữ thần sắc đẹp' Hong Kong được nhiều đàn ông theo đuổi, Trương Mạn Ngọc hiện tại tàn tạ, sống cô độc ở tuổi xế chiều

'Nữ hoàng phim bi' Hoa ngữ hy sinh sự nghiệp vì chồng, nhưng cái kết lại đẫm nước mắt như chính vai diễn

'Nữ hoàng phim bi' Hoa ngữ hy sinh sự nghiệp vì chồng, nhưng cái kết lại đẫm nước mắt như chính vai diễn

Từ Hy Đệ ngoại tình có nguy cơ mất trắng sự nghiệp, chị gái Từ Hy Viên bỏ ra số tiền lớn để 'bịt miệng' em rể?

Từ Hy Đệ ngoại tình có nguy cơ mất trắng sự nghiệp, chị gái Từ Hy Viên bỏ ra số tiền lớn để 'bịt miệng' em rể?

Mẹ Uông Tiểu Phi tiếp tục tố Từ Hy Viên nói dối, không coi gia đình chồng cũ ra gì, sẵn sàng gặp nhau tại tòa

Mẹ Uông Tiểu Phi tiếp tục tố Từ Hy Viên nói dối, không coi gia đình chồng cũ ra gì, sẵn sàng gặp nhau tại tòa

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ