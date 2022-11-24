Hết mang tiếng ăn bám vợ, chồng mới Từ Hy Viên lại bị bóc phốt nhiều thói xấu gây ngỡ ngàng

Doanh nhân Uông Tiểu Phi phản pháo cho rằng, anh không muốn vợ cũ dùng số tiền của mình bao nuôi chồng mới, DJ Koo Jun Yup. Uông Tiểu Phi gọi DJ Koo là "kẻ hèn" vì sống cùng Từ Hy Viên trong căn nhà anh mua. Tiểu Phi viết: "Căn nhà đó 400 triệu Đài tệ, tôi mua đấy, trả trước 240 triệu Đài tệ, số còn lại tôi đang trả theo tháng. Căn nhà đó xây theo phong cách của tôi, tôi giám sát lắp đặt. Những người khác ở thì không sao, nhưng mà anh, kẻ hèn, vào đó ở thay cái nệm mới không được à, lại còn bắt tôi trả tiền điện".

Những ngày qua mạng xã hội Hoa ngữ xôn xao trước màn đấu tố giữa Từ Hy Viên và chồng cũ, doanh nhân Uông Tiểu Phi . Từ Hy Viên cho rằng, chồng cũ vi phạm thỏa thuận ly hôn khi không gửi tiền chu cấp nuôi con từ tháng 3 vừa rồi.

Trước đó, DJ Koo từng bị phản ứng dữ dội khi để Từ Hy Viên chi trả tiền chi phí cách ly sau 24 năm không gặp. Theo đó, anh bay từ Hàn qua Đài Bắc, được Từ Hy Viên đặt phòng khách sạn, chi phí mỗi ngày 8.000 Đài tệ (6,4 triệu đồng). Nữ diễn viên Vườn sao băng còn chuẩn bị đồ ăn cho DJ Koo, nhờ trợ lý mang tới khách sạn.

Sau phát ngôn của Uông Tiểu Phi, hàng nghìn người viết bình luận chế giễu ở trang cá nhân của DJ Koo bằng cả tiếng Trung, Anh lẫn Hàn Quốc: "Hãy trả sinh hoạt phí cho vợ anh, thật xấu hổ", "Anh có thoải mái khi ở căn nhà chồng cũ của vợ anh mua không?"...

Thời điểm đó, hàng trăm nghìn khán giả chê bai DJ Koo "dựa dẫm Từ Hy Viên", cho rằng người đẹp "u mê" vì tình.

Không chỉ bị mang tiếng dựa dẫm vợ, thỉnh thoảng ông xã Từ Hy Viên lại có một số hành động “khó nói nên lời” khiến netizen thực sự quan ngại về tình yêu này. Điển hình là việc DJ Koo để em vợ - MC Từ Hy Đệ ngồi trong vòng tay của mình, cô gần như nép sát vào người anh rể. Thậm chí, DJ Koo còn để tay ra sau và nhìn vào mặt Từ Hy Đệ, điều này làm dân tình vô cùng khó hiểu. Một số người cho rằng, dù có yêu quý anh rể đến mấy thì cũng không nên gần gũi đến vậy.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây, trang tin Sina bất ngờ đào lại một đoạn clip quay show của DJ Koo cách đây khá lâu. Trong video, anh chỉ mặc mỗi quần nhỏ đi vòng vòng trong nhà, và gọi mẹ chuẩn bị cơm, dù ba mẹ nam DJ đã gần 75 tuổi. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã “ném đá” chỉ trích chồng mới của Từ Hy Viên.

DJ Koo và Hy Viên từng hẹn hò cuối thập niên 1990, không gặp lại nhau 24 năm qua. Sau khi Từ Hy Viên công bố ly hôn Uông Tiểu Phi hồi tháng 11/2021, DJ Koo gọi điện cho nữ diễn viên, nối lại tình yêu. Đến tháng 3/2022, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Mối tình của họ gây ồn ào trên truyền thông suốt từ đầu năm tới nay.

Từ Hy Viên bị nhận xét là quá bốc đồng khi vội vàng kết hôn với DJ Koo sau thời gian ngắn chia tay chồng cũ. Không chỉ về khoảng cách địa lý, giữa Từ Hy Viên và chồng mới còn có quá nhiều sự khác biệt.

Điển hình như việc nữ diễn viên đã có hai con nhỏ trong khi DJ Koo còn có mẹ già cần chăm sóc, hay khối tài sản ròng của Từ Hy Viên cũng nhiều gấp 8 lần chồng mới cưới.

Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi còn chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu lại nhau sau 24 năm xa cách. Hiện mẹ của Từ Hy Viên vẫn không muốn chấp nhận con rể mới khi liên tiếp có phản ứng gay gắt về mối quan hệ này.