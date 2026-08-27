Đúng ngày mai, thứ Sáu 28/8/2026, 3 con giáp liên tục gặp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, vận trình bừng sáng, cuộc sống sung túc phấn khởi

Đúng ngày mai, thứ Sáu 28/8/2026, nhờ cục diện Tam Hợp Thái Tuế, người tuổi Mão sẽ có một ngày vận may dồn dập. Nếu có sự giúp đỡ của quý nhân hoặc có được cơ hội thì bạn nên biết cách nắm bắt bởi đó sẽ là thời điểm để bạn bứt phá mạnh mẽ. Ngày này cũng rất thuận lợi cho những sự thay đổi hoặc những ý tưởng độc đáo, mới lạ.

Chẳng những vậy, vận trình tài lộc của tuổi Mão vượng phát. Con giáp này may mắn được hưởng lộc từ việc làm ăn kinh doanh, làm thêm hoặc các nguồn thu riêng bên ngoài công việc chính nên tiền bạc dồi dào, chi tiêu rủng rỉnh, có của ăn của để, không lo sợ thiếu thốn.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 28/8/2026, người tuổi Tỵ được cát tinh Thiên Ấn che chở trong ngày thứ 2 này nên có được sự linh hoạt hơn trong công việc. Ngày này Tỵ còn sẽ có được nhiều nguồn thu đổ về giúp rủng rỉnh tiền tiêu. Tuy nhiên đừng vì thế mà tiêu xài quá hoang phí. Hãy cẩn trọng hơn trong các kế hoạch của mình và không quên lên kế hoạch cho từng khoản chi để có mục tiêu cụ thể, rõ ràng.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ mang tới cho những bản mệnh còn độc thân nhiều động lực trong việc tìm kiếm một nửa thuộc về mình. Bạn chớ nên từ chối những cuộc hẹn của bạn bè, người thân bởi có thể trong chính những cuộc hẹn đó, bạn có cơ hội tạo dựng thêm những mối quan hệ mới và tìm được cho mình mảnh ghép phù hợp.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ Sáu 28/8/2026, tuổi Mùi sẽ được che chở, mang lại nhiều tin vui và cơ hội thăng tiến trong công việc. Sự nỗ lực cá nhân sẽ được đền đáp bằng thành quả đáng kể, dù làm công ăn lương hay kinh doanh. Tài vận cũng vượng phát, nhờ sự phấn đấu và tích lũy, mở ra cơ hội tài chính mới.

Ảnh minh họa: Internet

Đường nhân duyên trong ngày ngũ hành tương sinh thêm phần vượng sắc. Nhờ sự hoạt bát và giỏi xã giao của mình, bản mệnh được nhiều người khác phái chú ý, đi đâu cũng có người yêu mến dành cảm tình nên các mối quan hệ rất có tiềm năng. Dù vậy bạn vẫn nên chú ý thái độ, không nên đứng núi này trông núi nọ, tránh gây điều tiếng không hay.

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