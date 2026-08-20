Đúng ngày mai, thứ Sáu 21/8/2026, 3 con giáp qua cơn bĩ cực, PHÚC KHÍ NGẬP TRỜI, tiền bạc tìm đến tận cửa, TÚI TIỀN RỦNG RỈNH không sao đếm hết

Tâm linh - Tử vi 20/08/2026 07:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào qua cơn bĩ cực, phúc khí ngập trời, tiền bạc tìm đến tận cửa, không sao đếm hết vào đúng ngày mai, thứ Sáu 21/8/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ Sáu 21/8/2026, Tam Hợp cục trợ vận nên tuổi Dần thuận buồm xuôi gió, vạn sự hanh thông trong ngày mới này. Mọi chuyện đang đi đúng như những gì bạn dự tính, điều quan trong nhất bây giờ là kiên trì với kế hoạch, đích đến của bạn đang ở rất gần rồi, mọi cố gắng của bạn đang được trời xanh nhìn thấu.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 21/8/2026, 3 con giáp qua cơn bĩ cực, PHÚC KHÍ NGẬP TRỜI, tiền bạc tìm đến tận cửa, TÚI TIỀN RỦNG RỈNH không sao đếm hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc cũng vượng không kém nhờ Thực Thần trợ lực. Dường như các dự án bạn đang thực hiện đều có chuyển biến tốt đem lại khoản tiền lớn cho bạn. Một số người may mắn có lộc ăn uống hoặc được cho quà trong ngày này, sống hiền lành thì chẳng cần cầu vẫn đầy người quý mến bạn.

Con giáp tuổi Mão

Đúng ngày mai, thứ Sáu 21/8/2026, Tam Hợp ghé thăm mà tuổi Mão dễ gặp chuyện may mắn trong các quan hệ tình cảm. Người đang tìm kiếm tình yêu có thể toại nguyện trong khi những người bỏ công sức chăm sóc tình bạn có thể có được những người bạn cho suốt cuộc đời.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 21/8/2026, 3 con giáp qua cơn bĩ cực, PHÚC KHÍ NGẬP TRỜI, tiền bạc tìm đến tận cửa, TÚI TIỀN RỦNG RỈNH không sao đếm hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nay là ngày tuổi Mão thuận lợi khi tham gia luyện tập, vui chơi giải trí, đồng thời chuẩn bị tốt cho những kế hoạch sắp tới khi mà có Thực Thần che chở. Bạn đang có vận may khá tốt để thành công cũng như có cơ hội gặp được một người thú vị khiến tâm trí bạn phải xao động. Những phát hiện mới và phương pháp mới giúp tăng tính hiệu quả, cho phép bạn làm việc nhanh hơn, nhờ đó có thời gian giải quyết nhiều việc hơn.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ Sáu 21/8/2026, tuổi Thìn gây ấn tượng tốt với cấp trên, có cơ hội được thăng tiến trong công việc. Con giáp này nên tập trung thể hiện giá trị của mình đối với công ty, không nên ngại những công việc khó khăn, vất vả hoặc gánh thêm trách nhiệm. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 21/8/2026, 3 con giáp qua cơn bĩ cực, PHÚC KHÍ NGẬP TRỜI, tiền bạc tìm đến tận cửa, TÚI TIỀN RỦNG RỈNH không sao đếm hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mọi người cũng cảm thấy dễ chịu khi ở bên bản mệnh và họ có cảm giác như được lan tỏa năng lượng tích cực. Trong các hoạt động xã hội, bản mệnh trở thành trung tâm của sự chú ý và sẽ chẳng thiếu những người ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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