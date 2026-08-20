Đúng hôm nay, thứ Năm 20/8/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 20/08/2026 05:50

3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ có cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Thời điểm cuối năm đang đến gần, con giáp này có thể lặng lẽ loại bỏ những rắc rối và có một cuộc sống tốt hơn.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên hanh thông. Mối quan hệ tình cảm giữa tuổi này và người ấy hài hòa, viên mãn. Người độc thân có cơ hội tìm được ý trung nhân nhờ sự mai mối của người thân.

Đúng hôm nay, thứ Năm 20/8/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất ổn định và tự tin, thậm chí càng về cuối năm càng làm ăn phát đạt. Hầu bao của con giáp tuổi này cũng ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến. Họ khá dễ tính, năng động trong mọi việc, cuối năm nâng cao hiệu quả công việc, kinh doanh phát đạt. Bản mệnh sẽ ăn Tết to.

Hơn nữa, chuyện tình cảm hài hòa yên ổn. Người độc thân tạm hài lòng với cuộc sống, công việc lúc này nên chưa nghĩ tới việc tìm kiếm người yêu. Tình cảm gia đình cũng vừa được hâm nóng nên đem lại nhiều cảm xúc mới mẻ cho cả hai.

Đúng hôm nay, thứ Năm 20/8/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp phát triển của người tuổi Tuất sẽ có bước nhảy vọt về chất, không khó kiếm tiền. Đó là vì con giáp này có phương pháp làm việc hiệu quả, nhạy bén, được nhiều người ủng hộ, hợp tác. Do đó, họ sẽ có sự thay đổi lớn trong sự nghiệp, giải quyết được tình trạng khó khăn ở hiện tại. Bạn cũng được "chắp cánh" nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân, có sự ủng hộ của nhiều người nên con đường thăng tiến cuối năm nay có bước nhảy vọt.

Ngoài ra, vận trình tài lộc khởi sắc. Ngoài lợi nhuận lớn có được từ công việc, dự đoán con giáp này còn có được tiền từ các trò đỏ đen.

Đúng hôm nay, thứ Năm 20/8/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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