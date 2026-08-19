Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 20/8/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 19/08/2026 21:30

3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Tuổi Thìn 

Cát tinh phù trợ giúp cho người tuổi Thìn có thể phát tài nhanh chóng chỉ bằng các công việc tay trái. Bạn có cơ hội làm quen với nhiều khách hàng, đối tác triển vọng có thể giúp cho thu nhập mang lại còn cao hơn cả công việc chính. Thậm chí, bạn còn tính đến việc phát triển công việc tay trái thành công việc chính để thu nhập ngày một dư dả hơn nữa.

Chuyện tình cảm của người tuổi Thìn như con thuyền êm đềm trôi theo dòng do cả hai luôn biết cách sắp xếp dành thời gian cho nhau nên mọi chuyện khá thuận lợi. Chính nhờ những phút giây quý giá này, cả hai sẽ càng thêm yêu thương và thấu hiểu đối phương. Chỉ cần bạn tiếp tục duy trì thì một cái kết hạnh phúc viên mãn không còn xa nữa.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 20/8/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con giáp may mắn này sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân và nhận được sự công nhận của mọi người. Cũng nhờ đó, con đường sự nghiệp của bạn cũng sẽ dần dà thăng tiến, rộng mở, tài chính khởi sắc.

Về vận trình tình cảm, bạn sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ một ai đó đặc biệt trong những chuyến đi du lịch. Nhờ khả năng giao tiếp thiên phú, người tuổi Mão có thể xây dựng một mối quan hệ bền chắc và dài lâu. Đây cũng sẽ là một năm đầy thăng hoa trong tình yêu của bạn. 

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 20/8/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra vô cùng hanh thông và trôi chảy. Tử vi dự đoán bạn sẽ gặt hái được không ít thành tựu nổi bật. Ngoài ra, trong công việc, bạn có thể sẽ gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, khối lượng công việc cũng nhiều hơn, đòi hỏi bạn luôn vững vàng và giữ phong độ. 

Đây là khoảng thời gian để người độc thân đang để ý ai đó sẽ có cơ hội phát triển mối quan hệ tình cảm của mình. Nếu bạn đang có đối tượng theo đuổi, hãy nắm bắt cơ hội thể hiện tình cảm của mình. Có thể bạn sẽ được đối phương đồng ý vì cả hai đã có ý từ lâu nhưng đang ngại thể hiện thôi.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 20/8/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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