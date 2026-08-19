Cuộc sống hiện tại của 'Ngũ A Ca' Trương Duệ sau sự cố tại show Anh trai

Sao quốc tế 19/08/2026 16:46

Trương Duệ là một trong 28 nghệ sĩ tham gia “Anh trai vượt mọi chông gai 2026” của Trung Quốc. Sự xuất hiện của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi anh lựa chọn ca khúc “Chạy về phía em” - bài hát gắn với “Tân Hoàn Châu cách cách”, tác phẩm từng đưa tên tuổi Trương Duệ đến gần khán giả.

Trong sân khấu mở màn, Trương Duệ nhận 755 phiếu và rơi vào nhóm nguy hiểm. Bên cạnh kết quả, anh còn trở thành tâm điểm trên mạng xã hội vì một sự cố trang phục ngoài ý muốn.

Nam diễn viên diện bộ vest trắng có các chi tiết bắt sáng. Ở một số góc quay, ánh đèn mạnh từ phía sau tạo hiệu ứng khiến phần quần của anh trông gần như xuyên thấu, làm lộ đường nét và xuất hiện một vùng tối bất thường. Hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận.

Tuy nhiên, từ hình ảnh phát sóng không thể khẳng định Trương Duệ thực sự gặp sự cố nhạy cảm. Hiện tượng này có thể liên quan đến bóng của lớp vải, đường khóa quần hoặc hiệu ứng ánh sáng khi chiếu qua trang phục màu trắng.

Cuộc sống hiện tại của 'Ngũ A Ca' Trương Duệ sau sự cố tại show Anh trai - Ảnh 1

Trương Duệ sinh năm 1987, tên thật là Trương Hàng Duệ. Anh tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương và hoạt động ở nhiều vai trò như diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình.

Năm 2011, Trương Duệ được Quỳnh Dao lựa chọn vào vai Vĩnh Kỳ trong “Tân Hoàn Châu cách cách”. Ngoại hình phù hợp với hình dung của nữ văn sĩ về nhân vật được cho là một trong những lý do giúp anh nhận vai. Thành công của bộ phim đưa Trương Duệ trở thành gương mặt được chú ý khi còn khá trẻ.

Tuy nhiên, sau đó anh không chỉ tập trung vào diễn xuất mà còn phát hành album và tổ chức các hoạt động âm nhạc. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2022, nam diễn viên thừa nhận lựa chọn này từng khiến sự nghiệp diễn xuất của anh bị gián đoạn. Một thời gian dài không có tác phẩm mới phát sóng khiến sức nóng của Trương Duệ giảm đáng kể.

Có thời điểm anh từng nghĩ đến chuyện rời ngành giải trí nếu vai Dư Mặc trong “Trầm vụn hương phai” không được khán giả đón nhận. Sự quan tâm dành cho nhân vật giúp Trương Duệ thay đổi quyết định. Anh cho biết mình nhận ra vẫn có khán giả chờ đợi và muốn tiếp tục nhìn thấy mình trên màn ảnh.

Cuộc sống hiện tại của 'Ngũ A Ca' Trương Duệ sau sự cố tại show Anh trai - Ảnh 2

Những năm sau đó, Trương Duệ duy trì hoạt động nghệ thuật qua nhiều dự án, trong đó có “Tiên đài hữu thụ” phát sóng năm 2025. Dù không còn thường xuyên đảm nhận vai nam chính như thời kỳ đỉnh cao, anh vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực diễn xuất.

Về đời tư, Trương Duệ từng công khai hẹn hò diễn viên Lý Nhược Gia vào tháng 6.2016. Hai người khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Đến nay, nam diễn viên chưa công bố thông tin kết hôn hay có con.

Ở tuổi 39, Trương Duệ không còn giữ sức nóng như thời “Tân Hoàn Châu cách cách”, nhưng anh vẫn chưa rời khỏi giới giải trí. Việc tham gia “Anh trai vượt mọi chông gai 2026” được xem là cơ hội để “Ngũ A Ca” năm nào trở lại sân khấu, đồng thời tiếp cận thế hệ khán giả mới.

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