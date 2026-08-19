Triệu Lệ Dĩnh có thực sự thất nghiệp sau 13 tháng vắng bóng màn ảnh?

Sao quốc tế 19/08/2026 16:26

Sau khi hoàn thành “Tiểu thành đại sự” vào tháng 5/2025, Triệu Lệ Dĩnh chưa công bố thêm dự án phim mới trong 13 tháng. Khoảng thời gian khá dài không xuất hiện trên phim trường khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi liệu nữ diễn viên có đang tạm dừng sự nghiệp.

Tuy nhiên, việc chưa đóng phim không đồng nghĩa Triệu Lệ Dĩnh thất nghiệp. Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô đã tham gia gần 60 tác phẩm và trở thành một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Hiện tại, cô cũng không còn cần duy trì tần suất đóng phim dày đặc để khẳng định vị trí.

Trong những năm đầu sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng với cường độ làm việc cao. Cô dành phần lớn thời gian trên phim trường và liên tục nhận dự án mới. Lịch trình kéo dài nhiều năm khiến những chấn thương cũ có thời điểm tái phát, trong đó có vấn đề liên quan đến cột sống thắt lưng. Một số lần kiểm tra sức khỏe cũng được cho là đưa ra cảnh báo về những nguy cơ cần lưu ý.

Triệu Lệ Dĩnh có thực sự thất nghiệp sau 13 tháng vắng bóng màn ảnh? - Ảnh 1

Sau nhiều năm làm nghề, Triệu Lệ Dĩnh hiện có điều kiện lựa chọn kịch bản kỹ càng hơn. Cô từng giành giải Phi Thiên và Kim Ưng cho Nữ diễn viên xuất sắc cùng nhiều giải thưởng khác. Vì vậy, thay vì chạy theo số lượng, nữ diễn viên có thể dành thời gian chờ đợi những vai diễn mới mẻ, có chiều sâu và phù hợp với định hướng phát triển.

Khoảng nghỉ này cũng giúp Triệu Lệ Dĩnh có thêm thời gian cho cuộc sống cá nhân và gia đình, đặc biệt là con trai. Sau nhiều năm liên tục làm việc, việc giảm tốc độ có thể giúp cô cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống.

Đáng chú ý, sức hút của Triệu Lệ Dĩnh vẫn được duy trì dù không thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh. Những hình ảnh đời thường của cô vẫn nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội, trong khi các tác phẩm cũ tiếp tục được khán giả tìm xem lại.

Triệu Lệ Dĩnh có thực sự thất nghiệp sau 13 tháng vắng bóng màn ảnh? - Ảnh 2

Giá trị thương mại của nữ diễn viên cũng không vì khoảng nghỉ mà suy giảm rõ rệt. Năm 2025, Triệu Lệ Dĩnh trở thành đại sứ toàn cầu mảng mỹ phẩm của Givenchy. Đến tháng 1.2026, cô tiếp tục được công bố là đại sứ toàn cầu của thương hiệu ở cả hai lĩnh vực mỹ phẩm và nước hoa.

Những hoạt động này cho thấy Triệu Lệ Dĩnh vẫn duy trì sức ảnh hưởng trong ngành giải tríthời trang. Vì vậy, 13 tháng không đóng phim có thể được xem là khoảng thời gian nữ diễn viên giảm tốc độ, nghỉ ngơi và chọn lọc dự án thay vì dấu hiệu cho thấy cô thất nghiệp.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động, điều khán giả chờ đợi lúc này không phải là việc Triệu Lệ Dĩnh trở lại thật nhanh, mà là một vai diễn đủ khác biệt để tạo dấu ấn mới trong chặng đường tiếp theo.

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