Ở tuổi 38, Triệu Lệ Dĩnh sống khác hẳn thời mới vào nghề

Sao quốc tế 10/08/2026 12:30

Sau khi hoàn thành dự án Tiểu thành đại sự hồi đầu năm, Triệu Lệ Dĩnh không lập tức nhận thêm phim mới. Việc giảm tần suất xuất hiện trên màn ảnh khiến đời tư của nữ diễn viên được chú ý hơn, nhưng đồng thời cho thấy cô đang chủ động điều chỉnh nhịp làm việc sau nhiều năm hoạt động với cường độ cao.

Từ một diễn viên từng phải đảm nhận nhiều vai phụ và trải qua thời gian dài tìm kiếm cơ hội, Triệu Lệ Dĩnh đã từng bước xây dựng vị trí vững chắc trong làng giải trí Hoa ngữ. Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện từng đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục thay đổi hình ảnh thông qua Minh Lan truyện, Gió thổi Bán Hạ và Dữ phượng hành.

Đáng chú ý, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng ưu tiên những vai diễn có chiều sâu thay vì chỉ gắn với hình tượng nữ chính phim thần tượng. Vai diễn trong Điều thứ 20 là một trong những dấu mốc cho thấy rõ hướng chuyển mình này. Cô không còn cần xuất hiện dày đặc để chứng minh sức hút mà có thể dành thời gian lựa chọn những dự án phù hợp với định hướng cá nhân.

Ở tuổi 38, Triệu Lệ Dĩnh sống khác hẳn thời mới vào nghề - Ảnh 1

Ngay cả khi Triệu Lệ Dĩnh tạm thời giảm hoạt động, những vai diễn trước đây của cô vẫn liên tục được khán giả nhắc đến. Ngày 30/7, Cửu Môn, phần tiếp nối của Lão Cửu Môn, lên sóng và nhân vật Doãn Tân Nguyệt do Triệu Lệ Dĩnh từng thể hiện tiếp tục được đưa ra so sánh. Đến ngày 3/8, Yên Chi cũng được phát sóng trở lại trên truyền hình, giúp hình ảnh nữ diễn viên một lần nữa xuất hiện trước công chúng.

Điều này phần nào cho thấy sức sống của những nhân vật mà Triệu Lệ Dĩnh từng đảm nhận. Cô không cần liên tục có phim mới vẫn có thể duy trì độ quan tâm của khán giả.

Bên cạnh công việc, cuộc sống cá nhân của nữ diễn viên cũng nhận được sự chú ý. Một số hình ảnh đời thường cho thấy cô dành thời gian đi dạo, uống cà phê và ở bên con. Sau khi ly hôn Phùng Thiệu Phong, cả hai vẫn cùng chăm sóc con trai. Việc hai người đôi khi xuất hiện bên con cũng khiến tin đồn tái hợp liên tục xuất hiện, dù chưa có xác nhận chính thức.

Ở tuổi 38, Triệu Lệ Dĩnh sống khác hẳn thời mới vào nghề - Ảnh 2

Ở tuổi 38, Triệu Lệ Dĩnh dường như không còn chạy theo guồng quay công việc như trước. Sau nhiều năm nỗ lực để có được vị trí hiện tại, cô có thể chủ động lựa chọn dự án, dành thêm thời gian cho cuộc sống riêng và chờ đợi những vai diễn thực sự phù hợp.

Đó cũng là điểm khác biệt lớn của Triệu Lệ Dĩnh hiện tại: không cần xuất hiện liên tục nhưng vẫn giữ được sức hút và vị thế trong showbiz Hoa ngữ.

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