Nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh bị 'chơi xấu' gây xôn xao mạng xã hội

Trước đó, với bộ phim Gió thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh đã giành hai giải thưởng truyền hình danh giá là Phi Thiên và Kim Ưng. Chính vì vậy, nhiều khán giả kỳ vọng cô sẽ hoàn tất "cú hat-trick" khi chinh phục thêm Bạch Ngọc Lan. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại không như mong đợi.

Sau khi giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 31 khép lại, hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc (Thị hậu) vẫn là tâm điểm tranh luận của khán giả Trung Quốc. Bên cạnh những ý kiến trái chiều xoay quanh chiến thắng của Dương Tử với Cây sinh mệnh, nhiều người cũng nhắc lại trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh , nữ diễn viên từng ba lần được đề cử nhưng vẫn chưa thể chạm tay vào danh hiệu này.

Theo thông tin lan truyền, ê-kíp Gió thổi Bán Hạ ban đầu lựa chọn phân cảnh ở tập 23 để gửi dự thi. Đây được xem là một trong những đoạn phim nổi bật nhất của nhân vật Hứa Bán Hạ, với màn đối đầu giàu cảm xúc, thể hiện rõ bản lĩnh, sự quyết đoán cùng diễn biến tâm lý phức tạp. Phân cảnh này từng nhận nhiều lời khen nhờ biểu cảm, lời thoại và khả năng kiểm soát cảm xúc của Triệu Lệ Dĩnh.

Mới đây, một số nguồn tin trên các diễn đàn và truyền thông giải trí Trung Quốc cho rằng trong quá trình tham gia tranh giải, đoạn video giới thiệu diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh đã bị thay đổi so với bản mà đoàn phim ban đầu đăng ký.

Tuy nhiên, tại sự kiện giới thiệu các ứng viên trước lễ trao giải, đoạn clip được phát sóng lại được cho là chuyển sang một cảnh ở tập 12, chủ yếu xoay quanh những hoạt động thường nhật của nhân vật và không có nhiều cao trào về diễn xuất.

Một số ý kiến cho rằng việc thay đổi này có thể ảnh hưởng đến ấn tượng ban đầu của ban giám khảo. Theo lập luận được chia sẻ trên mạng xã hội, với số lượng tác phẩm lớn mỗi mùa giải, hội đồng chấm giải khó có điều kiện xem toàn bộ phim của tất cả ứng viên. Vì vậy, đoạn video do đoàn phim lựa chọn thường được xem là phần giới thiệu quan trọng, giúp giám khảo có cái nhìn đầu tiên về năng lực diễn xuất của nghệ sĩ trước khi quyết định xem thêm các phân đoạn khác.

Cùng với những thông tin trên, cư dân mạng cũng chia sẻ lại hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh tại buổi giới thiệu ứng viên năm đó. Trong một số khoảnh khắc được ghi lại, nữ diễn viên có biểu cảm bất ngờ và trầm lắng khi đoạn video của mình xuất hiện, khiến nhiều người suy đoán cô đã nhận ra sự khác biệt. Tuy nhiên, đây chỉ là những diễn giải từ cộng đồng mạng và Triệu Lệ Dĩnh chưa từng công khai xác nhận sự việc.

Đến nay, dù không có tác phẩm tranh giải Bạch Ngọc Lan năm 2026, Triệu Lệ Dĩnh vẫn liên tục được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về tính minh bạch của các giải thưởng truyền hình. Song song đó, những nghi vấn liên quan đến việc lộ kết quả trước giờ trao giải hay các tranh cãi quanh một số hạng mục tiếp tục làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

Dù vậy, những thông tin về việc Triệu Lệ Dĩnh bị thay đổi video dự thi hiện chủ yếu xuất phát từ các nguồn tin và thảo luận trên mạng xã hội. Ban tổ chức giải Bạch Ngọc Lan cũng như phía nữ diễn viên chưa đưa ra phản hồi chính thức, vì vậy chưa có cơ sở để khẳng định đây là nguyên nhân khiến cô bỏ lỡ danh hiệu Thị hậu.