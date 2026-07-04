Sản phụ bất ngờ chuyển dạ và sinh bé trai nặng 3,5kg ngay trên ô tô

Đời sống 04/07/2026 10:25

Ngày 2/7, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình tiếp nhận một trường hợp bé trai nặng 3,5kg bị đẻ rơi trên ô tô khi đang trên đường tới viện.

Theo thông tin từ VietNamNet, bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận trường hợp sản phụ sinh con ngay trên ô tô khi đang trên đường đến bệnh viện.

Sản phụ là chị Mai Thị Ngọc L. (24 tuổi, trú tại phường Tây Hoa Lư). Theo người nhà, chị L. có ngày dự sinh vào 9/7. Tuy nhiên, sáng 2/7, chị xuất hiện cơn đau bụng chuyển dạ nên được gia đình đưa đến bệnh viện bằng ô tô.

Khi xe còn cách bệnh viện không xa, chị L. chuyển dạ nhanh và sinh một bé trai nặng 3,5kg ngay trên xe. Người nhà bình tĩnh hỗ trợ sản phụ sinh con, lau khô người và ủ ấm cho trẻ trước khi đưa cả hai mẹ con đến bệnh viện.

Sản phụ bất ngờ chuyển dạ và sinh bé trai nặng 3,5kg ngay trên ô tô - Ảnh 1
Sản phụ đẻ rơi trên ô tô được các bác sĩ cấp cứu kịp thời cho hai mẹ con - Ảnh: VTC News

 

Theo thông tin từ VTC News, khi nhập viện, bé trai vẫn chưa được cắt dây rốn nhưng hồng hào, khóc tốt. Trong khi đó, sản phụ chưa bong nhau và có tình trạng xuất huyết sau sinh.

Ngay khi xe tới cổng bệnh viện, nữ hộ sinh Khoa Đẻ nhanh chóng tiếp nhận, cắt dây rốn cho trẻ và đưa hai mẹ con vào khu vực cấp cứu. Tại đây, em bé được ủ ấm, theo dõi và chăm sóc sơ sinh. Sản phụ được các bác sĩ xử trí tích cực, đỡ sổ nhau, truyền dịch và khâu phục hồi rách tầng sinh môn.

Theo người nhà, dù chưa từng đỡ đẻ, mẹ của sản phụ vẫn giữ được bình tĩnh, hỗ trợ con gái rặn sinh và chăm sóc cháu ngay sau khi chào đời.

Sau khi được cấp cứu và theo dõi, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định. Các bác sĩ cho biết việc người nhà xử trí ban đầu đúng cách, đặc biệt là giữ ấm cho trẻ và nhanh chóng đưa sản phụ đến cơ sở y tế, đã góp phần đảm bảo an toàn cho hai mẹ con.

NÓNG: Danh tính đôi vợ chồng bị bắt quả tang sản xuất 10.000 áo thun giả thương hiệu nổi tiếng

NÓNG: Danh tính đôi vợ chồng bị bắt quả tang sản xuất 10.000 áo thun giả thương hiệu nổi tiếng

Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Đạo, Phan Thị Hà Ly (vợ của Đạo) để điều tra về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   sinh con trên ô tô đẻ rơi tin moi

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 40 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 1 giờ 25 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 2 giờ 52 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong