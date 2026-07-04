Sản phụ bất ngờ chuyển dạ và sinh bé trai nặng 3,5kg ngay trên ô tô

Đời sống 04/07/2026 10:25

Ngày 2/7, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình tiếp nhận một trường hợp bé trai nặng 3,5kg bị đẻ rơi trên ô tô khi đang trên đường tới viện.

Theo thông tin từ VietNamNet, bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận trường hợp sản phụ sinh con ngay trên ô tô khi đang trên đường đến bệnh viện.

Sản phụ là chị Mai Thị Ngọc L. (24 tuổi, trú tại phường Tây Hoa Lư). Theo người nhà, chị L. có ngày dự sinh vào 9/7. Tuy nhiên, sáng 2/7, chị xuất hiện cơn đau bụng chuyển dạ nên được gia đình đưa đến bệnh viện bằng ô tô.

Khi xe còn cách bệnh viện không xa, chị L. chuyển dạ nhanh và sinh một bé trai nặng 3,5kg ngay trên xe. Người nhà bình tĩnh hỗ trợ sản phụ sinh con, lau khô người và ủ ấm cho trẻ trước khi đưa cả hai mẹ con đến bệnh viện.

Sản phụ bất ngờ chuyển dạ và sinh bé trai nặng 3,5kg ngay trên ô tô - Ảnh 1
Sản phụ đẻ rơi trên ô tô được các bác sĩ cấp cứu kịp thời cho hai mẹ con - Ảnh: VTC News

 

Theo thông tin từ VTC News, khi nhập viện, bé trai vẫn chưa được cắt dây rốn nhưng hồng hào, khóc tốt. Trong khi đó, sản phụ chưa bong nhau và có tình trạng xuất huyết sau sinh.

Ngay khi xe tới cổng bệnh viện, nữ hộ sinh Khoa Đẻ nhanh chóng tiếp nhận, cắt dây rốn cho trẻ và đưa hai mẹ con vào khu vực cấp cứu. Tại đây, em bé được ủ ấm, theo dõi và chăm sóc sơ sinh. Sản phụ được các bác sĩ xử trí tích cực, đỡ sổ nhau, truyền dịch và khâu phục hồi rách tầng sinh môn.

Theo người nhà, dù chưa từng đỡ đẻ, mẹ của sản phụ vẫn giữ được bình tĩnh, hỗ trợ con gái rặn sinh và chăm sóc cháu ngay sau khi chào đời.

Sau khi được cấp cứu và theo dõi, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định. Các bác sĩ cho biết việc người nhà xử trí ban đầu đúng cách, đặc biệt là giữ ấm cho trẻ và nhanh chóng đưa sản phụ đến cơ sở y tế, đã góp phần đảm bảo an toàn cho hai mẹ con.

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