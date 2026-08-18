Một bé gái 2 tháng tuổi tại Quảng Trị được phát hiện mắc giang mai bẩm sinh sau khi xuất hiện ban đỏ, bong tróc da ở lòng bàn tay, bàn chân và viêm niêm mạc mũi.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 16/8, khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết vừa điều trị thành công cho một bé gái 2 tháng tuổi mắc giang mai bẩm sinh.

Khoảng 1 tuần trước khi nhập viện, gia đình phát hiện da bé nổi nhiều nốt ban màu hồng đỏ, khô và bong tróc, tập trung ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và quanh các lỗ tự nhiên. Bé còn bị ngạt, chảy dịch mũi.

Thăm khám cho thấy các biểu hiện này không giống bệnh ngoài da thường gặp ở trẻ nhỏ. Bé có da hơi vàng, niêm mạc nhợt, bụng chướng, gan và lách to. Khai thác tiền sử ghi nhận mẹ bé dương tính với giang mai sau sinh nhưng chưa điều trị.

Ban đỏ, khô và bong tróc da ở trẻ nhỏ rất dễ nhầm với chàm sữa, dị ứng hoặc các bệnh da liễu thông thường. Do đó, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không tự mua thuốc bôi hay điều trị theo kinh nghiệm khi trẻ có dấu hiệu bất thường.

Tổn thương trên tay của em bé thời điểm nhập viện (trái) và sau 10 ngày điều trị - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, các bác sĩ chẩn đoán bé mắc giang mai bẩm sinh giai đoạn sớm - bệnh do vi khuẩn giang mai truyền từ mẹ sang con trong thai kỳ hoặc khi sinh. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây tổn thương nghiêm trọng não, mắt, xương, gan, lách và nhiều cơ quan khác, thậm chí đe dọa tính mạng trẻ.

Bé được điều trị kháng sinh đặc hiệu đường tĩnh mạch trong 10 ngày, theo dõi sát trong suốt quá trình. Sau điều trị, tổn thương da giảm dần, sức khỏe cải thiện tốt.

Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ và xét nghiệm sàng lọc giang mai. Nếu mẹ mắc bệnh, điều trị sớm, đúng phác đồ có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa lây truyền sang con.

Với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ xuất hiện ban đỏ, bong tróc da bất thường - đặc biệt ở lòng bàn tay, lòng bàn chân - phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám, không tự điều trị tại nhà.

Cô gái bị tắc mạch, hoại tử vùng mặt sau 10 phút tiêm filler làm đầy rãnh cười Ngày 9/8, Thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Phương Thảo, Khoa Da liễu – Thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho biết, vừa tiếp nhận một trường hợp bị biến chứng do tiêm chất làm đầy ở spa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-bao-be-gai-2-thang-tuoi-bi-giang-mai-766460.html