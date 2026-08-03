Bé trai 3 tháng tuổi bị mắc đinh vít dài 4cm trong đường thở

Bé trai 3 tháng tuổi suy hô hấp do chiếc đinh vít dài khoảng 4 cm mắc trong đường thở, được bác sĩ nội soi lấy dị vật thành công.

Theo thông tin từ VnExpress, sáng 2/8, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa gắp thành công dị vật trong đường thở của bệnh nhi H.T.T.A.N. (SN 2026, trú thôn 8, xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng).

Trước đó, vào ngày 29/7, cháu N. nhập viện trong tình trạng suy hô hấp độ 4, khó thở, lơ mơ, tím tái. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện trong đường thở của bệnh nhi có một dị vật là đinh vít dài khoảng 4cm.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành can thiệp, nội soi gắp đinh vít ra khỏi đường thở thành công. Sau khi gắp được dị vật, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định, tình trạng hô hấp cải thiện rõ rệt.

Các bác sĩ nội soi, gắp thành công dị vật, giúp khai thông đường thở cho bệnh nhi

Theo thông tin từ VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Văn Chiến - Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh, đinh vít nằm trong đường thở khiến cháu N. rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng, nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn đến ngừng thở, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Chiến cũng cho biết, dị vật trong đường thở là một trong những tai nạn rất nguy hiểm ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi và càng nguy hiểm hơn ở trẻ sơ sinh, trẻ dưới 3 tháng tuổi.

"Do phản xạ bảo vệ đường thở của trẻ chưa hoàn thiện, đường thở nhỏ nên chỉ một dị vật nhỏ bít tắc đường thở trong thời gian ngắn cũng có thể gây tắc nghẽn hoàn toàn, dẫn đến suy hô hấp nặng, thiếu oxy não, ngừng tim và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời", bác sĩ Chiến cho hay.

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