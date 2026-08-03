Bí xanh không chỉ ngọt mát mà còn có nhiều công dụng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 03/08/2026 13:34

Bí xanh (hay còn gọi là bí đao) mang lại nhiều lợi ích nhưng nếu dùng sai cách có thể gây kích ứng tiêu hóa, giảm giá trị dinh dưỡng và làm lãng phí vitamin cần thiết.

Bí xanh (bí đao) là loại quả bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể. Bí đao chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa có trong bí có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm stress oxy hóa, từ đó có thể hỗ trợ ngăn ngừa ung thư. Bí đặc biệt giàu các loại vitamin như vitamin C, vitamin A và các khoáng chất khác như magie, folate, đồng, riboflavin và phốt pho,... cùng hàm lượng carotenoids cao. 

Bí xanh không chỉ ngọt mát mà còn có nhiều công dụng không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của bí xanh đối với sức khỏe 

Thanh nhiệt, giải độc

Bí xanh vốn ngọt dịu, có tính mát nên mang công dụng thải độc, thanh nhiệt và lợi tiểu. Được biết, uống trà bí xanh thường xuyên có khả năng hỗ trợ quá trình giải độc gan, phù hợp với trường hợp gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, bạn nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước khi sử dụng.

Kiểm soát cân nặng, tránh béo phì

Bệnh béo phì khiến chúng ta đối mặt với nhiều bệnh lý nguy hiểm, có thể đe dọa tới tính mạng của bạn, vì vậy việc kiểm soát cân nặng là một trong những việc làm quan trọng.

Trong các thực đơn giảm cân, bí xanh cũng là một trong những thực phẩm có trong danh sách. Axit glycolic trong bí xanh tác dụng kiểm soát hiệu quả quá trình chuyển hóa đường trong cơ thể thành mỡ, ngăn chặn sự tích tụ mỡ trong cơ thể, tiêu hao mỡ thừa, tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa và điều trị cao huyết áp, xơ vữa động mạch, giảm cân.

Bí xanh không chỉ ngọt mát mà còn có nhiều công dụng không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện miễn dịch

Với khả năng cung cấp tới 19% lượng vitamin C mà cơ thể cần hàng ngày. Do đó, bí xanh giúp kích thích sản xuất bạch cầu, ức chế hoạt động của các gốc tự do và ngăn ngừa sự đột biến của tế bào khỏe mạnh. Những điều này giúp cho hệ miễn dịch được tăng cường để tốt hơn mỗi ngày.

Tốt với hệ tiêu hóa và đường ruột

Chất xơ dạng sợi của bí xanh giúp tăng cường sức khỏe của hệ tiêu hóa; ngăn ngừa đau dạ dày, táo bón, chướng bụng,… Mặt khác, đây còn là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan có khả năng tạo thành chất như gel ở trong ruột nên làm chậm quá trình tiêu hóa và tạo cảm giác no.

Những lưu ý về cách chế biến bí xanh

Để giữ được tác dụng tốt và tránh các tác dụng phụ không mong muốn, bạn nên lưu ý những điều sau khi sử dụng bí xanh:

Bí xanh không chỉ ngọt mát mà còn có nhiều công dụng không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chọn bí xanh tươi ngon: Nên lựa chọn những quả bí xanh có vỏ màu xanh sáng, thịt trắng giòn, không bị mềm nhũn hay thâm đen.

Chế biến vừa phải: Bí xanh nên được nấu chín kỹ để loại bỏ vị hăng và giúp dưỡng chất dễ hấp thu hơn.

Không nấu chung với thực phẩm kỵ: Tránh các nguyên liệu đã đề cập để tránh tác dụng phụ.

Uống nước bí xanh vào buổi sáng hoặc chiều: Thời điểm này giúp cơ thể hấp thụ tốt nhất, đồng thời tăng khả năng thanh nhiệt và lợi tiểu.

Tránh uống quá nhiều: Không nên uống nước bí xanh hoặc ăn bí xanh quá nhiều trong ngày để tránh làm cơ thể bị lạnh hoặc gây mất cân bằng điện giải.

 Bí ngòi có lợi gì cho sức khỏe?

 Bí ngòi có lợi gì cho sức khỏe?

Bí ngòi là loại thực phẩm thuộc họ bầu bí, có hình dáng thon dài và mang hương vị thanh mát, ngọt dịu tự nhiên. Trong giới ẩm thực và dinh dưỡng, bí ngòi luôn được ưu ái xếp vào danh sách các loại rau củ "vàng" cho chế độ ăn lành mạnh, tốt cho sức khoẻ.

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