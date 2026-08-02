Thức uống giải nhiệt mùa hè cực đã, nhưng nhóm người này nên hạn chế

Dinh dưỡng 02/08/2026 05:00

Dứa là một loại trái cây nhiệt đới cực kỳ ngon, giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, tuy nhiên những nhóm người này cần lưu ý khi uống.

Nước ép dứa là thức uống giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên một số người được khuyến cáo không nên dùng loại đồ uống này. Vậy ai không nên uống nước ép dứa?

Những người tuyệt đối không được uống nước dứa

Người có tiền sử viêm da cơ địa, dị ứng

Một số nghiên cứu cho thấy, rất nhiều người dị ứng loại men có trong dứa; sau khi ăn dứa từ 15 phút hoặc lâu hơn, men này kích thích cơ thể sinh ra các histamin làm xuất hiện các triệu chứng: đau quặn bụng từng cơn, lợm giọng, buồn nôn, nổi mày đay, ngứa ngáy khó chịu, môi tê dại... nặng hơn có thể gây khó thở. Những trường hợp này hay gặp và diễn biến nặng ở bệnh nhân có tiền sử cơ địa dị ứng như mề đay, viêm da cơ địa hay hen phế quản.

Thức uống giải nhiệt mùa hè cực đã, nhưng nhóm người này nên hạn chế - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người hen phế quản, viêm mũi họng

Quả dứa có chứa glucoside - có tính chất kích ứng niêm mạc mạnh nên khi ăn nhiều dứa thường thấy rát miệng lưỡi, cổ họng tê rát, ngứa ngáy. Nên những người có tiền sử viêm mũi họng, viêm thanh quản, hen phế quản không nên ăn nhiều để tránh nguy cơ bệnh tái phát và nặng hơn... Ngoài ra, những người bệnh chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu (chảy máu cam, sốt xuất huyết, vết thương lớn, phụ nữ băng huyết) cũng không nên ăn dứa.

Những người bị đau dạ dày

Nếu bạn đau dạ dày (đau bao tử), bạn nên kiêng uống các đồ uống có vị chua như nước dứa hay chanh, nước mơ. Chúng có tính kích thích dạ dày tiết dịch axít, gây tổn hại niêm mạc dạ dày, làm vết thương khó lành.

Những người có bệnh chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu

Dứa có tác dụng phân hủy fibrin chống tụ huyết nên có tài liệu khuyên những người có bệnh chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu (người hay chảy máu cam, sốt xuất huyết, vết thương lớn, phụ nữ băng huyết…) không nên ăn dứa hay uống nước dứa.

Thức uống giải nhiệt mùa hè cực đã, nhưng nhóm người này nên hạn chế - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang bầu 3 tháng đầu

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong quả dứa có chứa chất bromelain có tác dụng làm mềm tử cung, kích thích co bóp tử cung, nhất là những trái dứa xanh thì tỉ lệ chất bromelain rất cao, khi bà bầu mang thai 3 tháng đầu ăn quá nhiều dứa xanh dễ khiến gây sảy thai. Bên cạnh đó, ăn nhiều dứa còn gây ra bệnh tiêu chảy - là mối nguy hiểm với phụ nữ đang mang thai.

Lưu ý khi uống nước ép dứa  

Nếu bạn đã biết nước ép dưới có tác dụng gì thì dưới đây là một số lưu ý dành cho bạn khi sử dụng loại nước ép này: 

Hạn chế sử dụng đối với người bị tiểu đường hoặc đang trong quá trình giảm cân vì nước dứa có chứa nhiều đường và carbohydrate.

Chất axit trong dứa có thể làm sưng môi, lưỡi và triệu chứng giảm dần trong thời gian ngắn. Nếu các triệu chứng này không cải thiện hoặc nặng hơn thì có thể bạn đang bị dị ứng với dứa và cần đến ngay bệnh viện để được sơ cứu kịp thời.

Thức uống giải nhiệt mùa hè cực đã, nhưng nhóm người này nên hạn chế - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang điều trị bệnh bằng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng nước dứa hàng ngày.

Hiện nay chưa có bất kỳ nghiên cứu nào cho thấy nước ép dứa có thể thay thế thuốc để điều trị bệnh mà loại nước ép này chỉ có công dụng hỗ trợ cải thiện tình trạng sức khỏe.

Đối với bệnh nhân có vấn đề về dạ dày thì hạn chế sử dụng nước ép dứa hoặc ăn dứa vì lượng axit sẽ có thể ảnh hưởng không tốt đến quá trình điều trị của bạn.

Chỉ nên dùng dứa chín có màu vàng và không dùng dứa xanh để tránh các trường hợp ngộ độc.

Cách bảo quản dứa

Khi đã chọn được quả dứa ngon, bảo quản không đúng cách có thể làm hỏng trái cây. Dưới đây là cách để giữ cho dứa thơm ngon:

Thức uống giải nhiệt mùa hè cực đã, nhưng nhóm người này nên hạn chế - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết dứa có thể để ở nhiệt độ phòng trong khoảng hai ngày. Tránh ánh nắng trực tiếp và các nguồn nhiệt.

Trong tủ lạnh: Đặt cả một quả dứa chưa cắt vào tủ lạnh có thể bảo quản được 5 ngày.

Sau khi cắt xong: Bảo quản dứa mới cắt trong một ít nước ép của nó và đặt trong hộp kín. Bảo quản lạnh trong tối đa năm ngày.

Đậu bắp rất tốt nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế ăn để tránh ảnh hưởng sức khỏe

Đậu bắp rất tốt nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế ăn để tránh ảnh hưởng sức khỏe

Đậu bắp giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn quá nhiều hoặc không phù hợp với tình trạng sức khỏe có thể gây tác dụng không mong muốn, khiến một số người cần thận trọng khi sử dụng.

Xem thêm
Từ khóa:   nước ép dứa ai không nên uống nước ép dứa dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 1 giờ 36 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn