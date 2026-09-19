Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Dinh dưỡng 19/09/2026 05:00

Trứng cút không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực mà còn mang lại nhiều giá trị sức khỏe tuyệt vời cho mọi lứa tuổi.

Trứng cút là trứng được lấy bởi loài chim cùng tên (chim cút), có tên khoa học là Galliformes. Chim cút là loài chim có kích thước nhỏ được tìm thấy ở châu Âu, Bắc Phi, miền nam Hoa Kỳ và một số vùng của châu Á. Trứng chim cút trung bình nhỏ hơn đáng nhiều so với trứng gà. Trứng có màu trắng hoặc nâu với đốm nâu sẫm.

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Ảnh minh họa: Internet

Trứng cút hiện nay được tiêu thụ rộng rãi và được bán như một loại thực phẩm quen thuộc trong khắp các nền ẩm thực trên thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được các công dụng tuyệt vời mà trứng cút mâng lại với cơ thể chúng ta. 

Công dụng của trứng cút

Tăng cường năng lượng

Trứng cút là nguồn protein tuyệt vời giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, đặc biệt khi kết hợp với carbohydrate. Đây có thể là một lựa chọn thay thế hiệu quả cho caffeine hoặc các chất kích thích khác khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, giàu chất dinh dưỡng.

Tăng cường trao đổi chất

Vitamin B có trong trứng chim cút giúp tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ sức khỏe của cơ thể. Trao đổi chất chịu trách nhiệm chuyển hóa thức ăn và đồ uống thành năng lượng, đồng thời xây dựng hoặc sửa chữa cơ thể. Trứng chim cút có thể giúp hỗ trợ quá trình quan trọng này và chức năng của các cơ quan.

Tăng cường hệ miễn dịch

Mỗi ngày, cơ thể chúng ta phải làm việc chăm chỉ để chống lại các gốc tự do có thể gây hại cho tế bào, dẫn đến bệnh tật và lão hóa. Trứng cút chứa vitamin A, có thể giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ sức khỏe của bạn.

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện thị lực

Nguồn Vitamin A cùng các khoáng chất trong trứng cút giúp bảo vệ giác mạc, giảm nguy cơ khô mắt, mỏi mắt và thoái hóa điểm vàng. Đây là thực phẩm rất tốt cho người thường xuyên làm việc trước màn hình máy tính hoặc trẻ em đang trong độ tuổi đi học.

Tăng cường trí nhớ và phát triển não bộ

Hàm lượng Choline và Vitamin B12 trong trứng cút đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc màng tế bào thần kinh và sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh. Nhờ đó, loại thực phẩm này giúp cải thiện khả năng tập trung, tăng cường trí nhớ cho người lớn tuổi và hỗ trợ phát triển trí não tối ưu ở trẻ em.

Lưu ý khi sử dụng trứng cút

Hầu hết trứng cút trên thị trường đều chưa được khử trùng. Điều đó có nghĩa là vỏ của chúng có thể còn lưu lại nhiều loại vi khuẩn gây hại cho sức khỏe.

Vì thế, các đối tượng như trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc người có hệ miễn dịch yếu nên hạn chế ăn một số món như cút lộn, thịt kho trứng cút, trứng chim cút xào me…

Nếu ăn những món này, họ phải đảm bảo chúng đã được rửa sạch vỏ trước khi chế biến và nấu chín hoàn toàn trước khi ăn.

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nếu bạn bị dị ứng trứng gà thì cũng có thể dị ứng trứng của chim cút. Trong trường hợp này, bạn nên đặc biệt thận trọng khi ăn loại thực phẩm này. Tốt nhất là hãy tham khảo trước ý kiến của chuyên gia y tế để biết mức độ tiêu thụ trứng an toàn của mình.

Ngay cả khi không dị ứng trứng gà, bạn vẫn có thể bị dị ứng trứng cút. Vì thế, nếu chưa từng ăn loại thực phẩm này, bạn hãy bắt đầu thử với số lượng rất ít rồi tăng dần để đánh giá tình trạng dị ứng.

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