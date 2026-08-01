Loại quả đắng ngắt nhưng sở hữu công dụng tốt cho sức khỏe ít người biết

Dinh dưỡng 01/08/2026 05:00

Mướp đắng không chỉ là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm Việt mà còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết.

Giá trị dinh dưỡng có trong mướp đắng

Mướp đắng hay còn gọi với cái tên là khổ qua. Đây là loại trái được rất nhiều chị em tin tưởng sử dụng cho bữa cơm gia đình. Bởi trong khổ qua chứa hàm lượng calo và carb thấp và nhiều chất xơ. Hơn nữa lượng phytochemical là hợp chất mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như flavonoid, triterpenoid.

Loại quả đắng ngắt nhưng sở hữu công dụng tốt cho sức khỏe ít người biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên lượng dinh dưỡng có trong mướp đắng sẽ khác nhau tùy thuộc vào mướp đắng đang ở trạng thái sống hay chín. Theo các chuyên gia ước lượng trong một cốc nước ép khổ qua có khoảng: 24 calo, 0,2g chất béo, 2.5g chất xơ và các thành phần như natri, đạm, carbohydrate…

Công dụng của quả mướp đắng 

Tốt cho hệ tiêu hóa: Ăn mướp đắng thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và điều trị các tình trạng đường ruột, bao gồm táo bón và hội chứng ruột kích thích. Ngoài ra, nhờ cải thiện chức năng của túi mật và làm giảm ứ dịch nên cũng rất tốt người bị xơ gan và viêm gan.

Hỗ trợ giảm cân: Mướp đắng ít calo (khoảng 34 calo/100g) và nhiều chất xơ, đây là lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn giảm cân. Vì chất xơ đi qua đường tiêu hóa rất chậm nên giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, làm giảm cảm giác thèm ăn, giúp kiểm soát được lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

Chống ung thư: Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, mướp đắng có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt, đưa các tế bào ung thư vào chu trình chết theo chương trình, bắt giữ chu kỳ tế bào và ức chế tế bào gốc ung thư. Các tế bào ung thư khác trong gan, ruột kết và trong vú cũng được chứng minh bị tiêu diệt bởi các chất chiết từ mướp đắng trong cùng một báo cáo. Mướp đắng cũng giúp tăng cường hoạt động của tế bào miễn dịch của cơ thể, nhờ chứa lượng cao vitamin C, giúp tăng khả tiêu diệt các tế bào ung thư.

Loại quả đắng ngắt nhưng sở hữu công dụng tốt cho sức khỏe ít người biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho gan: Gan là cơ quan quan trọng trong các quá trình chuyển hoá và thải độc của cơ thể. Với hàm lượng chất xơ dồi dào, mướp đắng giúp kích thích gan tiết mật, giảm nồng độ bilirubin trong máu, tăng cường chức năng gan cũng như hệ tiêu hoá. Ngoài ra, mướp đắng còn có tác dụng làm giảm men gan như: AST, ALT.

Cung cấp vitamin K giúp xương chắc khỏe: Mướp đắng cung cấp đủ nhu cầu vitamin K hằng ngày cho cơ thể. Vitamin K tăng cường hấp thu canxi từ thức ăn, giúp xương chắc khoẻ, cải thiện tình trạng loãng xương. Nếu được cung cấp đủ lượng vitamin K còn giúp giảm đau, kháng viêm đối với những bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp,…

Những lưu ý khi ăn mướp đắng

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, nhưng các chuyên gia cho rằng nhiều tác dụng vẫn cần thêm những nghiên cứu quy mô lớn trên người để xác nhận.

Ngoài ra, người đang điều trị tiểu đường cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên vì có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết.

Loại quả đắng ngắt nhưng sở hữu công dụng tốt cho sức khỏe ít người biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không nên lạm dụng nước ép hoặc ăn quá nhiều mướp đắng trong thời gian dài.

Nên kết hợp mướp đắng với chế độ ăn đa dạng, cân đối để đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Mướp đắng là thực phẩm giàu hoạt chất sinh học và chất chống oxy hóa, có thể góp phần hỗ trợ giảm viêm, kiểm soát đường huyết, quản lý cân nặng, bảo vệ làn da và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần của chế độ dinh dưỡng lành mạnh và không thể thay thế thuốc điều trị hoặc các chỉ định y khoa. Việc sử dụng hợp lý, đa dạng cách chế biến và ăn với lượng vừa phải sẽ giúp phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm quen thuộc này. 

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