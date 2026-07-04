Bỏ qua thứ này ở chợ là tiếc hùi hụi: 'Thuốc bổ' giá rẻ giúp khỏe trong đẹp ngoài

Dinh dưỡng 04/07/2026 05:00

Bí ngòi là loại thực phẩm thuộc họ bầu bí, có hình dáng thon dài và mang hương vị thanh mát, ngọt dịu tự nhiên. Trong giới ẩm thực và dinh dưỡng, bí ngòi luôn được ưu ái xếp vào danh sách các loại rau củ 'vàng' cho chế độ ăn lành mạnh, tốt cho sức khoẻ.

Bí ngòi là một loại rau thuộc họ bầu bí, rất giàu vitamin và khoáng chất có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đôi khi bí ngòi được gọi là bí mùa hè hoặc bí xanh và trông giống như một quả dưa chuột. Tuy nhiên, nó to hơn, da sần sùi hơn và không giòn bằng dưa chuột. 

Bỏ qua thứ này ở chợ là tiếc hùi hụi: 'Thuốc bổ' giá rẻ giúp khỏe trong đẹp ngoài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Bí ngòi có lợi gì cho sức khỏe?

Mặc dù bí ngòi thường được biết đến là một loại rau củ, nhưng về mặt thực vật học, nó được phân loại trong nhóm trái cây. Giống như các loại trái cây khác, chất dinh dưỡng của nó có thể có lợi cho sức khỏe theo nhiều cách.

Bí ngòi rất giàu chất xơ

Ăn nhiều chất xơ giúp cân bằng lượng đường trong máu, giúp no lâu và có thể giảm táo bón. Chế độ ăn giàu chất xơ cũng giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh như bệnh tim, tiểu đường, bệnh đường ruột và ung thư.

Giàu chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa là các hợp chất thực vật có lợi giúp bảo vệ cơ thể khỏi bị hư hại bởi các gốc tự do.

Bỏ qua thứ này ở chợ là tiếc hùi hụi: 'Thuốc bổ' giá rẻ giúp khỏe trong đẹp ngoài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Carotenoid như lutein, zeaxanthin và beta-carotene - đặc biệt dồi dào trong bí ngòi, có lợi cho mắt, da và tim, cũng như xây dựng tường thành bảo vệ cơ thể, chống lại một số loại ung thư như ung thư tuyến tiền liệt.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Bí ngòi là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan, vitamin C và kali rất dồi dào. Các chất dinh dưỡng này đều có thể làm giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim.

Bí ngòi cũng rất giàu kali, giúp giảm huyết áp cao bằng cách làm giãn các mạch máu. Huyết áp ổn định góp phần giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Cải thiện thị lực

Bí ngòi cung cấp beta-carotene và vitamin C, giúp thúc đẩy thị lực khỏe mạnh. Chúng cũng chứa các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, có thể làm giảm nguy cơ rối loạn mắt liên quan đến tuổi tác.

Bỏ qua thứ này ở chợ là tiếc hùi hụi: 'Thuốc bổ' giá rẻ giúp khỏe trong đẹp ngoài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ tiêu hóa

Chất nhầy, hay chất xơ hòa tan trong nước có trong bí ngòi cũng làm dịu đường ruột, giúp giảm nguy cơ táo bón. Chất xơ hòa tan cũng hoạt động như một nguồn dinh dưỡng cho vi khuẩn đường ruột có lợi.

Phòng ngừa bệnh tiểu đường

Bí ngòi rất giàu vitamin B6. Nghiên cứu cho thấy loại vitamin này có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Vitamin đóng một vai trò bảo vệ chống lại bệnh tiểu đường.

Hỗ trợ giảm cân

Thường xuyên ăn bí ngòi trong chế độ dinh dưỡng cũng hỗ trợ giảm cân. Hàm lượng chất xơ cao giúp làm giảm cảm giác đói và giúp bạn không thèm ăn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn các loại rau không chứa tinh bột, có màu xanh đậm hoặc vàng như bí ngòi đặc biệt có lợi cho việc giảm cân.

Dưới đây là một số cách để kết hợp nó vào bữa ăn của mỗi gia đình:

Thêm trực tiếp bí ngòi sống vào món salad.

Hầm bí ngòi với các loại trái cây và rau mùa hè khác để làm món ratatouille.

Bỏ qua thứ này ở chợ là tiếc hùi hụi: 'Thuốc bổ' giá rẻ giúp khỏe trong đẹp ngoài - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nhồi với gạo, đậu lăng hoặc các loại rau khác, sau đó nướng.

Đối với món xào nhẹ, thêm dầu ô liu và xào.

Đun sôi bí ngòi, sau đó trộn nó thành súp.

Nướng hoặc áp chảo với một ít tỏi và dầu.

Hãy thử tẩm bột và chiên.

Xoắn hóa bí ngòi thành mì spaghetti hoặc mì giống mì sợi, hoặc cắt lát để thay thế các tấm lasagna.

Nướng nó thành bánh mì, bánh kếp, bánh nướng xốp hoặc bánh ngọt.

Trong một số nền văn hóa ẩm thực khác, hoa bí được coi là một món ngon. Bạn có thể chiên ngập dầu hoặc rắc sống lên trên món salad, súp và món hầm.

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