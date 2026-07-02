Thứ rau 'nhà nghèo' mọc đầy vườn hóa ra lại là 'thần dược' bỏ qua thì quá phí!

Dinh dưỡng 02/07/2026 05:00

Rau lang là thực phẩm dân dã, dễ chế biến thành rất nhiều món ăn khác nhau trong bữa cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, khi hỏi về lợi ích sức khỏe mà loại rau này mang lại thì không phải ai cũng biết.

Rau lang (rau khoai lang) là loại rau giàu chất xơ, vitamin A, C, B6 và khoáng chất. Rau giúp nhuận tràng, thanh nhiệt, chống viêm và hỗ trợ tim mạch. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, nếu ăn rau lang không đúng cách, nó có thể gây ra nhiều tác hại đáng lo ngại cho sức khỏe.

Thứ rau 'nhà nghèo' mọc đầy vườn hóa ra lại là 'thần dược' bỏ qua thì quá phí! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau lang đối với sức khỏe 

Hỗ trợ bảo vệ tim mạch: Các bệnh lý tim mạch thường liên quan đến tình trạng xơ vữa và vôi hóa thành mạch. Hàm lượng vitamin K trong rau lang góp phần hạn chế quá trình này, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và các biến chứng tim mạch.

Góp phần giảm nguy cơ loãng xương: Vitamin K trong rau lang đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa canxi. Khi kết hợp với vitamin D, dưỡng chất này giúp tăng cường mật độ xương, hỗ trợ quá trình tái tạo mô xương và thúc đẩy phục hồi sau chấn thương.

Thanh nhiệt, giải độc: Rau lang có tính mát nên thường được sử dụng để thanh nhiệt cơ thể. Bên cạnh đó, chất diệp lục trong rau còn hỗ trợ làm sạch máu và góp phần đào thải độc tố.

Hỗ trợ kiểm soát bệnh đái tháo đường: Theo kinh nghiệm dân gian, lá và ngọn rau lang đỏ có thể dùng chế biến món ăn hoặc nấu nước uống để hỗ trợ người mắc đái tháo đường. Một số hợp chất trong rau được cho là có tác dụng tương tự insulin, giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Chống oxy hóa: Protein trong rau lang chứa hoạt tính chống oxy hóa đáng kể, tương đương khoảng một phần ba hoạt tính của glutathione. Nhờ đó, loại rau này góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và thúc đẩy quá trình phục hồi tổn thương.

Thứ rau 'nhà nghèo' mọc đầy vườn hóa ra lại là 'thần dược' bỏ qua thì quá phí! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân: Rau lang chứa rất ít tinh bột nhưng lại giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn mà vẫn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết. Đây là thực phẩm phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng.

Hỗ trợ phòng ngừa táo bón: Hàm lượng chất xơ cao cùng tính mát của rau lang giúp kích thích nhu động ruột, cải thiện chức năng tiêu hóa. Ngoài ra, lá rau lang còn chứa một lượng nhỏ chất nhựa tự nhiên có tác dụng hỗ trợ nhuận tràng, giúp giảm tình trạng táo bón.

Lưu ý để sử dụng rau lang đúng cách và phù hợp

Tuy ăn rau lang có tác dụng tích cực đối với sức khỏe nhưng nếu không biết cách cân đối sử dụng thì thần dược cũng có thể biến thành độc dược.

Rau lang có thể hạ đường huyết tốt cho người tiểu đường nhưng đó lại mối nguy hiểm cho người mắc bệnh đường huyết thấp. Do đó, khi cơ thể đói bạn không nên ăn rau lang để làm cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi.

Thứ rau 'nhà nghèo' mọc đầy vườn hóa ra lại là 'thần dược' bỏ qua thì quá phí! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với táo bón, ăn rau lang sẽ giúp cơ thể nhuận tràng nhưng nếu ăn quá nhiều thì từ táo bón sẽ trở thành tiêu chảy. Một vấn đề cần chú ý hơn nữa là ăn chín uống sôi vì rau lang sống có thể sẽ khiến bạn bị táo bón.

Rau lang có chứa oxalic khiến nguy cơ mắc bệnh sỏi thận tăng cao nên không thể ăn thường xuyên. Đồng thời để cân các chất dinh dưỡng bạn nên kết hợp ăn rau lang cùng thịt hoặc gan động vật.

Loại rau có mùi hương "độc lạ" là bí quyết giúp bạn khỏe trong, đẹp ngoài

Loại rau có mùi hương "độc lạ" là bí quyết giúp bạn khỏe trong, đẹp ngoài

Lá của cây tía tô không chỉ là một loại rau xanh thêm vào bữa ăn hằng ngày mà còn là một loại thảo mộc đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   rau lang công dụng của rau lang lưu ý khi ăn rau lang

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 3/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Sáu 3/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/7/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, thu nhập gấp bội, tiêu pha xả láng, cuộc sống viên mãn hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/7/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, thu nhập gấp bội, tiêu pha xả láng, cuộc sống viên mãn hanh thông

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 2/7/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Năm 2/7/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Bố mẹ đừng kỳ vọng quá lớn vào con

Bố mẹ đừng kỳ vọng quá lớn vào con

Nuôi dạy con 1 giờ 20 phút trước
Thứ rau "nhà nghèo" mọc đầy vườn hóa ra lại là "thần dược" bỏ qua thì quá phí!

Thứ rau "nhà nghèo" mọc đầy vườn hóa ra lại là "thần dược" bỏ qua thì quá phí!

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 2/7/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Sau hôm nay, thứ Năm 2/7/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/7/2026), 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/7/2026), 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đang lái xe, tài xế bất ngờ phát hiện con trăn "khổng lồ" 3 mét bám chặt ô tô khiến nhiều người sửng sốt

Đang lái xe, tài xế bất ngờ phát hiện con trăn "khổng lồ" 3 mét bám chặt ô tô khiến nhiều người sửng sốt

Video 2 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/7/2026), 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến

Cuối ngày hôm nay (2/7/2026), 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Tai nạn thương tâm: 2 ô tô va chạm trên cao tốc, 4 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn thương tâm: 2 ô tô va chạm trên cao tốc, 4 người tử vong, 3 người bị thương

Video 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 1/7/2026: Đồng loạt giảm mạnh, vàng SJC lùi về mốc hơn 146 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 1/7/2026: Đồng loạt giảm mạnh, vàng SJC lùi về mốc hơn 146 triệu/lượng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 2/7/2026, 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 2/7/2026, 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

TIN MỚI: Bão số 1 sắp hình thành, 70% khả năng di chuyển vào vịnh Bắc Bộ

TIN MỚI: Bão số 1 sắp hình thành, 70% khả năng di chuyển vào vịnh Bắc Bộ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ăn dứa sai cách coi chừng "rước họa": 4 lưu ý quan trọng bạn nhất định phải biết

Ăn dứa sai cách coi chừng "rước họa": 4 lưu ý quan trọng bạn nhất định phải biết

Loại quả "bình dân" là vua giải nhiệt mùa hè, bổ từ trong ra ngoài bạn đã biết chưa?

Loại quả "bình dân" là vua giải nhiệt mùa hè, bổ từ trong ra ngoài bạn đã biết chưa?

Ăn khoai tây mỗi ngày: Lợi ích và tác hại, bạn đã biết chưa?

Ăn khoai tây mỗi ngày: Lợi ích và tác hại, bạn đã biết chưa?

Bật mí 5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời ẩn sau vị ngon ngọt của bưởi da xanh

Bật mí 5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời ẩn sau vị ngon ngọt của bưởi da xanh

Loại rau có mùi hương "độc lạ" là bí quyết giúp bạn khỏe trong, đẹp ngoài

Loại rau có mùi hương "độc lạ" là bí quyết giúp bạn khỏe trong, đẹp ngoài

Chỉ cần uống loại nước thơm lừng này, tim khỏe, mắt sáng, da dẻ lại láng mịn

Chỉ cần uống loại nước thơm lừng này, tim khỏe, mắt sáng, da dẻ lại láng mịn