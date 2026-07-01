Xe buýt đâm vào xe tải rồi bốc cháy dữ dội khiến 8 người tử vong, 22 người bị thương

Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường cao tốc Delhi-Mumbai thuộc huyện Dausa, bang Rajasthan, đã cướp đi sinh mạng của 8 người sau khi một chiếc xe buýt chở khách bốc cháy vào rạng sáng thứ Tư. Ít nhất 22 hành khách khác bị thương trong vụ việc.

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