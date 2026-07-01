Bắt gặp vợ mình ngoại tình trong nhà nghỉ, người đàn ông bắn vào chân nhân tình của vợ rồi bỏ trốn

Vụ tấn công xảy ra vào sáng ngày 27/6, tại nhà nghỉ Express, nằm trên Đại lộ Nicolás Avellaneda. Theo điều tra, nghi phạm, được xác định là Renzo Argañaraz, đã đến bằng xe máy, sau đó anh ta vào một trong các phòng và nổ súng vào Alfredo Aranda, 22 tuổi, nhân tình của vợ.

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