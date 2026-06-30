Xúc động khoảnh khắc cứu bé sơ sinh sống sót sau trận động đất, người dân ôm đầu kinh ngạc

Theo The Sun, thông tin này được đưa ra khi số người chết tăng lên 1.430 và hơn 3.360 người bị thương trong 2 trận động đất liên tiếp gây thiệt hại nặng nề. Các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót – trong khi vẫn còn khoảng 55.000 người khác mất tích.
Video 2 giờ 12 phút trước

Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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