Mẹ chồng "hai mặt" bêu rếu con dâu trước họ hàng, chồng không bênh còn bồi thêm một câu khiến tôi "nổi trận lôi đình"

Tâm sự gia đình 30/06/2026 18:00

Thấy bà đường xa vất vả, lại lên đây một mình, tôi quý lắm, thường xuyên tâm sự với bà, cả hai mẹ con dường như không có khoảng cách nào cả. Bà cũng trải lòng, kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa khi bà làm dâu khổ sở thế nào.

Mẹ chồng tôi là người ít nói, cứ tưởng thế sẽ tốt hơn việc gặp phải kiểu mẹ chồng suốt ngày càm ràm con dâu. Nhưng không ngờ mỗi người khó mỗi kiểu, cuộc sống làm dâu chẳng bao giờ là dễ dàng cả.

Tôi biết bà hay chê con dâu trưởng đủ thứ chuyện trên đời nào là không biết nấu ăn, vụng thối vụng nát, chẳng được chuyện gì nên hồn... nên tôi lấy đó làm kinh nghiệm, cố gắng hết sức để tránh xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.

Đỡ hơn chị dâu, đôi khi tôi làm không vừa ý mẹ chồng, bà dùng những lời lẽ dễ nghe hơn để dạy bảo tôi, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, như thế đã là quá tốt rồi. Cũng may vợ chồng tôi ở riêng, nên rất ít khi gặp bà, nhờ thế mới tránh được nhiều chuyện rắc rối.

 

Nhưng cuộc sống mà, có lúc này lúc kia làm sao mà tránh mãi được. Còn nhớ, hồi tôi sinh con, bà ở quê lên chơi và chăm cháu ở chung với vợ chồng tôi khoảng 3 tháng. Thấy bà đường xa vất vả, lại lên đây một mình, tôi quý lắm, thường xuyên tâm sự với bà, cả hai mẹ con dường như không có khoảng cách nào cả. Bà cũng trải lòng, kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa khi bà làm dâu khổ sở thế nào. Càng nghe tôi càng đồng cảm, trong lòng quyết tâm sau này sẽ cố gắng đối tốt với bà hơn nữa.

Vào dịp 8/3 tôi cất công tìm quà tặng bà, chọn tới chọn lui cả buổi trời, cuối cùng mới chọn được một cái áo, dù không phải là hàng hiệu gì nhưng đây là toàn bộ tấm lòng của tôi. Vào buổi tối nhân lúc cả nhà cùng ngồi xem phim, tôi liền lấy ra tặng hy vọng bà sẽ bất ngờ về món quà này.

 

Nhưng hành động của bà lại khiến tôi cực sốc, cứ như ai tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt vậy. Bà nói: “Thôi tao có mặc mấy cái áo này đâu, mua làm gì tốn tiền”. Câu nói đó khiến tôi thật sự rất buồn. Thái độ của bà ghét bỏ ra mặt chứ không phải kiểu nói cho có. Phải đến khi chồng tôi bảo: “Dù không thích nhưng mẹ cứ nhận lấy đi, tấm lòng của vợ con đấy!”. Lúc này bà mới miễn cưỡng nhận quà.

Mẹ chồng 'hai mặt' bêu rếu con dâu trước họ hàng, chồng không bênh còn bồi thêm một câu khiến tôi 'nổi trận lôi đình' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi tự an ủi bản thân, chắc do bà ngại nên mới cố đùn đẩy như thế mà thôi. Sau chuyện đó, tôi cũng không nhắc lại nữa. Có lần, lúc hai mẹ con đang ngồi tâm sự, bà bảo: “Mẹ mà không ưng chuyện gì thì mẹ sẽ nói thẳng luôn, nói xong rồi thôi chứ không có để bụng”. Ấy vậy mà hôm vừa rồi nhà tôi có chuyện họp gia đình đông đủ các thành viên, bà lại chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói: “Cô chê nhà chồng nghèo”. Nếu chuyện tặng cái áo sốc 1 thì chuyện này tôi sốc đến 10, đúng hơn là cả trăm lần. Bởi vì tôi chẳng biết đã nói gì sai lại bị mẹ chồng đặt điều nói xấu như thế. Cảm giác này cứ như người mình vô cùng tin tưởng nhất đâm một nhát sau lưng mình. Có phải trong lúc tâm sự, tôi nói câu nào khiến bà hiểu lầm chăng. Thực sự tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó trong đầu.

Lúc đó, chồng tôi ngồi bên cạnh cũng vô cùng bất ngờ về thái độ của bà liền lên tiếng hỏi: “Sao mẹ lại nói như thế?” Nhưng đáp án nhận lại chỉ là sự im lặng của bà và ánh mắt dò xét của tất cả mọi người.

 

Đêm đó, chồng hỏi tôi: “Em có nói chuyện gì không mà mẹ lại bảo em như thế?”. Lần này không còn cố chịu đựng như khi ngồi trước mặt người lớn nữa, tôi nói thẳng với chồng: “Trời ơi chê nghèo mà tôi lấy anh à, không ngờ mẹ anh lại ác mồm như vậy đấy!”.

Từ sau chuyện ấy, tôi không còn tin tưởng mẹ chồng như trước nữa, cũng ít nói chuyện với bà hơn, bởi vì tôi sợ bà lại suy diễn câu nói của tôi thành một vấn đề nghiêm trọng nào nữa thì tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Tôi nhận ra một điều, dù bản thân mình có cố gắng sống tốt đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu người ta ghét thì bị đặt điều nói xấu là chuyện thường.

Vì ở xa, nên thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện về hỏi thăm ông bà làm tròn bổn phận dâu con trong nhà, nhưng sao tôi có cảm giác bây giờ mở lời nói chuyện với ba mẹ chồng là việc vô cùng khó khăn. Hình ảnh ngày hôm đó bà chỉ thẳng vào mặt tôi nói câu nói "chê nhà chồng nghèo" như mới ngày hôm qua thôi, khiến tôi vô cùng ám ảnh. Bây giờ tôi chẳng biết làm như thế nào là tốt, vẫn nên nói chuyện với bà bình thường hay phải tiếp tục dè chừng đây?

Bố mẹ chồng tuyệt giao, không dám đến dự đầy tháng cháu nội, biết lý do tôi "sốc ngất" tại chỗ

Bố mẹ chồng tuyệt giao, không dám đến dự đầy tháng cháu nội, biết lý do tôi "sốc ngất" tại chỗ

Đến khi con tôi vừa tròn 2 tháng, mẹ chồng đã không chịu nổi liên tục hối thúc bắt tôi phải đi tìm việc lo tiền bỉm sữa cho con, trong khi ấy tôi được nghỉ thai sản đến 6 tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bị mẹ chồng vu vạ "chửa giả", tôi cắn răng chịu đựng những trận đòn roi, đay nghiến suốt 5 năm trời

Bị mẹ chồng vu vạ "chửa giả", tôi cắn răng chịu đựng những trận đòn roi, đay nghiến suốt 5 năm trời

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 1/7/2026, 3 con giáp 'mở túi tài lộc', vận đỏ ghé thăm, làm gì cũng may, tiền vô như nước

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 1/7/2026, 3 con giáp 'mở túi tài lộc', vận đỏ ghé thăm, làm gì cũng may, tiền vô như nước

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Cuộc đua đề cử giải Kim Ưng quy tụ Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Cuộc đua đề cử giải Kim Ưng quy tụ Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Người phụ nữ may mắn thoát chết trong gang tấc khi bị con gấu xám đuổi theo và lao về phía cô trong rừng

Người phụ nữ may mắn thoát chết trong gang tấc khi bị con gấu xám đuổi theo và lao về phía cô trong rừng

Video 1 giờ 11 phút trước
Mẹ chồng "hai mặt" bêu rếu con dâu trước họ hàng, chồng không bênh còn bồi thêm một câu khiến tôi "nổi trận lôi đình"

Mẹ chồng "hai mặt" bêu rếu con dâu trước họ hàng, chồng không bênh còn bồi thêm một câu khiến tôi "nổi trận lôi đình"

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 1/7/2026, 3 con giáp thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Đúng ngày mai, thứ Tư 1/7/2026, 3 con giáp thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Review ứng dụng Glow – Nền tảng kết nối chuyên viên làm đẹp và khách hàng tại 3 quốc gia

Review ứng dụng Glow – Nền tảng kết nối chuyên viên làm đẹp và khách hàng tại 3 quốc gia

Làm đẹp 2 giờ 3 phút trước
Xúc động khoảnh khắc cứu bé sơ sinh sống sót sau trận động đất, người dân ôm đầu kinh ngạc

Xúc động khoảnh khắc cứu bé sơ sinh sống sót sau trận động đất, người dân ôm đầu kinh ngạc

Video 2 giờ 11 phút trước
Con dâu gia tộc giải trí Hong Kong nhận nhiều ý kiến trái chiều

Con dâu gia tộc giải trí Hong Kong nhận nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Bị mẹ chồng hoạnh họe chuyện tiền bạc, con dâu cười khẩy tung "chiêu độc" khiến bà ngậm đắng nuốt cay

Bị mẹ chồng hoạnh họe chuyện tiền bạc, con dâu cười khẩy tung "chiêu độc" khiến bà ngậm đắng nuốt cay

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 1/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi thứ Tư 1/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Giá vàng hôm nay, ngày 30/6/2026: Vàng miếng SJC giảm mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 30/6/2026: Vàng miếng SJC giảm mạnh

Người hưởng lương hưu, trợ cấp được tăng thêm 8% từ 1/7

Người hưởng lương hưu, trợ cấp được tăng thêm 8% từ 1/7

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị mẹ chồng vu vạ "chửa giả", tôi cắn răng chịu đựng những trận đòn roi, đay nghiến suốt 5 năm trời

Bị mẹ chồng vu vạ "chửa giả", tôi cắn răng chịu đựng những trận đòn roi, đay nghiến suốt 5 năm trời

Bị mẹ chồng hoạnh họe chuyện tiền bạc, con dâu cười khẩy tung "chiêu độc" khiến bà ngậm đắng nuốt cay

Bị mẹ chồng hoạnh họe chuyện tiền bạc, con dâu cười khẩy tung "chiêu độc" khiến bà ngậm đắng nuốt cay

Rước cô vợ ngoan hiền về dinh, cưới xong tôi khóc hận phát hiện mình vừa tự "đào hố chôn mình"

Rước cô vợ ngoan hiền về dinh, cưới xong tôi khóc hận phát hiện mình vừa tự "đào hố chôn mình"

Bố mẹ chồng tuyệt giao, không dám đến dự đầy tháng cháu nội, biết lý do tôi "sốc ngất" tại chỗ

Bố mẹ chồng tuyệt giao, không dám đến dự đầy tháng cháu nội, biết lý do tôi "sốc ngất" tại chỗ

Bắt quả tang chồng "5 lần 7 lượt" gạ tình gái lạ, vợ bầu nghẹn ngào "ngậm đắng" không dám ly hôn

Bắt quả tang chồng "5 lần 7 lượt" gạ tình gái lạ, vợ bầu nghẹn ngào "ngậm đắng" không dám ly hôn

Hả hê cưới được vợ mới trẻ đẹp cứ ngỡ đời sang trang, ai ngờ hành động sát ngày cưới khiến tôi nhục nhã "muốn độn thổ"

Hả hê cưới được vợ mới trẻ đẹp cứ ngỡ đời sang trang, ai ngờ hành động sát ngày cưới khiến tôi nhục nhã "muốn độn thổ"