Review ứng dụng Glow – Nền tảng kết nối chuyên viên làm đẹp và khách hàng tại 3 quốc gia

Mô hình hoạt động của Glow tập trung vào việc kết nối giữa khách hàng và đội ngũ chuyên viên cung cấp dịch vụ. Toàn bộ quá trình từ tìm kiếm thông tin, lựa chọn thời gian đến xác nhận lịch hẹn đều được thực hiện trên môi trường số, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao tính chủ động cho người dùng.

Glow App được phát triển với mục tiêu đơn giản hóa quá trình tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp . Thông qua ứng dụng, người dùng có thể tìm kiếm dịch vụ phù hợp, lựa chọn chuyên viên và đặt lịch trực tiếp trên nền tảng mà không cần trải qua nhiều bước trung gian.

Bên cạnh khả năng đặt lịch nhanh chóng, Glow còn chú trọng xây dựng trải nghiệm sử dụng liền mạch. Giao diện được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng dịch vụ tại nhà ngày càng gia tăng, mô hình kết nối theo yêu cầu đang trở thành một hướng phát triển đáng chú ý của ngành wellness. Glow App xuất hiện trong xu hướng này như một giải pháp giúp rút ngắn khoảng cách giữa người dùng và dịch vụ thông qua công nghệ.

Glow là nền tảng công nghệ kết nối khách hàng với các kỹ thuật viên làm đẹp và chăm sóc sức khỏe độc lập. Chúng tôi không phải nhà tuyển dụng, đại lý hay nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp. Vai trò của Glow là cung cấp hạ tầng đặt lịch, thanh toán và đảm bảo chất lượng — giúp kỹ thuật viên độc lập tìm kiếm khách hàng và phát triển kinh doanh, đồng thời mang lại trải nghiệm an toàn và liền mạch cho người dùng.

Hệ sinh thái dịch vụ giúp Glow tiếp cận nhiều nhóm khách hàng

Glow được phát triển theo định hướng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tại nhà. Cách tiếp cận này giúp nền tảng không giới hạn ở một nhóm người dùng cụ thể, thay vào đó mở rộng phạm vi phục vụ đến nhiều phân khúc khách hàng khác nhau.

Danh mục dịch vụ trên Glow được xây dựng theo hướng linh hoạt, bao gồm:

Massage body toàn thân

Massage phục hồi cơ thể

Massage Thái

Massage dầu

Massage Aroma

Bấm huyệt

Giác hơi

Đả thông kinh lạc

Chăm sóc đầu vai gáy

Lấy ráy tai

Nails

Wax tẩy lông

Tẩy tế bào chết

Các nhóm dịch vụ được tổ chức theo hướng dễ nhận diện, giúp người dùng nhanh chóng lựa chọn theo nhu cầu cá nhân. Tùy vào mục đích sử dụng, khách hàng có thể ưu tiên nhóm chăm sóc cơ thể toàn diện hoặc các dịch vụ tập trung vào từng vùng cụ thể.

Hành trình phát triển của Glow tại 3 quốc gia

Glow App được xây dựng tại Việt Nam với định hướng trở thành nền tảng kết nối chuyên viên làm đẹp và khách hàng thông qua mô hình dịch vụ tại nhà. Ngay từ giai đoạn đầu, hệ thống tập trung phát triển khả năng đặt lịch trực tuyến, tối ưu kết nối dịch vụ và mở rộng mạng lưới chuyên viên tại các khu vực đô thị lớn, nơi nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc tại nhà đang tăng trưởng rõ rệt với các dịch vụ như massage tại nhà Đà Nẵng, massage tại nhà Hà Nội, massage tại nhà Lâm Đồng, massage tại nhà Bắc Ninh, massage tại nhà Hồ Chí Minh, massage tại nhà Khánh Hòa,...

Trên nền tảng đã phát triển tại thị trường Việt Nam, Glow tiếp tục mở rộng hoạt động sang hai quốc gia trong khu vực Đông Nam Á là Philippines và Thái Lan. Đây là bước chuyển quan trọng trong quá trình phát triển, khi mô hình dịch vụ được triển khai trong môi trường có đặc điểm người dùng khác nhau.

Tại Philippines, nhu cầu sử dụng dịch vụ làm đẹp và chăm sóc tại nhà tập trung nhiều ở khu vực đô thị, nơi người dùng ưu tiên sự tiện lợi và tốc độ đặt lịch. Trong khi đó, Thái Lan là thị trường có mức độ cạnh tranh cao hơn, yêu cầu nền tảng tối ưu khả năng kết nối và trải nghiệm sử dụng để phù hợp với hành vi tiêu dùng địa phương.

Trong giai đoạn tiếp theo, Glow định hướng tiếp tục mở rộng thị trường tại khu vực Đông Nam Á, tập trung vào việc hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ và nâng cao khả năng kết nối giữa người dùng và chuyên viên. Việc mở rộng không chỉ dừng lại ở phạm vi quốc gia mà còn hướng đến việc tối ưu trải nghiệm tại từng thị trường cụ thể.