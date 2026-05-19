SR De Rivéry: ‘bản tuyên ngôn’ của sự trưởng thành

Làm đẹp 19/05/2026 17:45

Không chỉ đơn thuần là một món trang sức vô hình, nước hoa unisex SR De Rivéry từ nhà Saras Beauty đang tạo nên một làn sóng trải nghiệm mới trong cộng đồng mộ điệu, nơi mùi hương trở thành chất xúc tác khơi gợi cảm xúc và định vị cái tôi có chiều sâu.

Trong bối cảnh thế giới nước hoa đang dần xóa nhòa ranh giới về giới tính, các dòng hương unisex (dành cho cả nam và nữ) ngày càng khẳng định vị thế độc tôn. Người trẻ hiện đại không còn chọn mùi hương theo công thức "nam trầm ấm, nữ ngọt ngào". Họ tìm kiếm những nốt hương biết kể chuyện, biết vỗ về cảm xúc và phản ánh đúng thế giới nội tâm của chính mình. Giữa dòng chảy đó, SR De Rivéry xuất hiện như một "bản tình ca" đầy mê hoặc dành cho những ai đang tìm kiếm một dấu ấn cá nhân khác biệt.

Nguồn cảm hứng từ những khoảnh khắc tĩnh lặng bên lò sưởi

Nếu đã từng say đắm nét đặc trưng của dòng nước hoa huyền thoại Maison Margiela Replica By the Fireplace, bạn sẽ tìm thấy một sự đồng điệu đầy tinh tế ở SR De Rivéry. Chai nước hoa này được lấy cảm hứng từ hình ảnh một lò sưởi bập bùng trong căn nhà gỗ giữa đêm đông se lạnh. Đó là khoảnh khắc của sự tĩnh lặng, nơi những ồn ào của thế giới bên ngoài được gác lại, nhường chỗ cho những suy tư và những câu chuyện chiêm nghiệm về cuộc sống.

Để hiện thực hóa không gian đầy tính điện ảnh đó, Saras Beauty đã hợp tác cùng các nhà hương hàng đầu tại Vương Quốc Anh, mang nguồn hương liệu cao cấp bậc nhất vào trong cấu trúc 3 tầng hương tinh tế của SR De Rivéry.

Vũ điệu khứu giác 3 tầng hương: Ấm áp và lưu luyến

Không đi theo lối mòn của những nốt hương hoa cỏ hay trái cây tươi mát thông thường, SR De Rivéry chọn cho mình một lối đi táo bạo, gai góc nhưng đầy chiều sâu ngay từ cái chạm đầu tiên:

Tầng hương đầu: Khai màn bằng sự bùng nổ đầy cá tính của hồng tiêu và đinh hương, kết hợp hài hòa với nét thanh tao của hoa cam. Sự kết hợp này mang lại một chút vị cay nồng kích thích vị giác nhưng không quá phô trương.

Tầng hương giữa: Khi lớp hương đầu dịu xuống, tâm điểm của sự ấm áp xuất hiện với vị béo bùi, ngọt ngào của hạt dẻ nướng quyện chặt vào nét trầm mặc, vững chãi của gỗ Guaiac và cây bách xù. Đây chính là linh hồn của chai nước hoa, tái hiện trọn vẹn cảm giác như có tiếng củi tí tách reo vui bên lò sưởi.

Tầng hương cuối: Bản hòa ca khép lại và lưu lại trên da thịt nhiều giờ liền nhờ sự mềm mại của hương Cashmeran, nhựa thơm Peru và hương vị ngọt ấm "gây nghiện" của vanilla.

Sự chuyển mình mượt mà giữa các tầng hương giúp SR De Rivéry không bị "một màu". Nó vừa có sự mạnh mẽ, vững chãi của một người đàn ông từng trải, lại vừa có nét quyến rũ, ấm áp và bí ẩn của một quý cô trưởng thành.

Á hậu Linh Chi đại diện thương hiệu Saras Perfume

Mùi hương của lối sống đương đại và những trải nghiệm đúc kết

Nhiều chuyên gia mùi hương nhận định, SR De Rivéry không phải là dòng nước hoa để gây chú ý một cách ồn ào giữa đám đông. Ngược lại, nó là mùi hương của sự trưởng thành, của những trải nghiệm đã thành hình. Sản phẩm đặc biệt lý tưởng cho những buổi tối se lạnh, những buổi hẹn hò cần không gian riêng tư, hoặc những lúc bạn muốn tạo nên một ấn tượng sâu sắc, khó phai trong tâm trí người đối diện.

Việc đầu tư nghiêm túc từ nguồn hương liệu Anh Quốc cho đến câu chuyện thương hiệu cho thấy định hướng của Saras Beauty trong việc nâng tầm trải nghiệm của người tiêu dùng. Giờ đây, chăm sóc cá nhân không chỉ dừng lại ở công năng, mà đã trở thành một phần của lifestyle – nơi mỗi chai nước hoa là một chiếc gương phản chiếu gu thẩm mỹ và phong cách sống của người sở hữu.

Thương hiệu nước hoa Saras cùng Miss Charm quốc tế Anna Blanco và các Hoa hậu mang Tết ấm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Tại sự kiện, Miss Charm 2025 Anna Blanco đã dành nhiều lời khen ngợi cho sự đồng hành của Saras Perfume. Nàng hậu đánh giá cao sự tinh tế trong từng nốt hương và khẳng định đây là dòng sản phẩm mang đẳng cấp quốc tế nhưng lại có hướng tiếp cận vô cùng nhân văn.

Tử vi thứ Tư 20/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, Tỵ - Thân đen đủi đủ đường, hao tài tốn của

Giá vàng hôm nay, ngày 19/5/2026: Tăng mạnh trở lại, trong nước cao hơn thế giới 19 triệu đồng/lượng

Muốn trẻ lâu, xương chắc, đừng bỏ qua loại rau "nhà quê" được ví như thuốc bổ tự nhiên

SR Rossy – "Lạc lối trong khu vườn tình yêu": Khi công nghệ AromaSpace™ tạc nên sự quyến rũ

SR Eden: Bản tuyên ngôn của sự ngọt ngào, mạnh mẽ và rạng rỡ tuổi đôi mươi

Nước hoa nữ SR Eden: Bản hòa ca dịu ngọt cho những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ

SR Exquisite: Không chỉ là nước hoa, đó là bản tuyên ngôn của sự tự tin

Nước hoa nam SR Rocky – Khi bản lĩnh hòa quyện cùng sự quyến rũ

Serum khử mùi cao cấp SR Lilac Sage: Khác biệt hoàn toàn với lăn khử mùi thông thường

