Nước hoa SR Marilyn Monroe “Mùi hương người lớn cám dỗ” – Tuyệt tác từ Saras Perfume

Làm đẹp 12/10/2025 13:05

Được sáng tạo bởi Saras Perfume - thương hiệu nước hoa mang đến hương liệu cao cấp từ Vương quốc Anh. SR Marilyn Monroe không chỉ là một chai nước hoa mà là một câu chuyện về sự biến chuyển đầy mê hoặc của một người phụ nữ.

SR Marilyn Monroe – cái tên toát lên vẻ đẹp huyền thoại và sức hấp dẫn vượt thời gian, nay đã trở thành nguồn cảm hứng cho một mùi hương độc đáo, được sáng tạo bởi Saras Perfume- thương hiệu nước hoa mang đến hương liệu cao cấp từ Vương quốc Anh. Đây không chỉ là một chai nước hoa mà là một câu chuyện về sự biến chuyển đầy mê hoặc của một người phụ nữ.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp "nửa ngây thơ nửa tinh cảm" của Kilian Good Girl Gone Bad, một trong những mùi hương cao cấp luôn nằm trong top bán chạy nhất mọi thời đại, SR Marilyn Monroe chắt lọc tinh hoa từ sự hòa quyện của các hương hương kinh điển như hoa hồng, hoa nhài, hoa huệ và gỗ lưu tùng, tạo nên một "Mùi hương người lớn cám rỗ" đầy tinh tế.

SR Marilyn Monroe mang đến một hành trình khám phá hương thơm đầy bất ngờ

Nước hoa SR Marilyn Monroe “Mùi hương người lớn cám dỗ” – Tuyệt tác từ Saras Perfume - Ảnh 1

Khởi đầu, bạn sẽ cảm nhận được sự trong sáng, tinh khôi với hình ảnh một cô gái trẻ trung, duyên dáng trong bộ váy trắng tinh khiết. Điều này có thể hiện qua tầng hương đầu tinh tế của hoa mộc tê, hoa nhài dịu dànghoa hồng tháng Năm quyến rũ.

Nhưng càng khám phá sâu, cô gái ấy mạnh mẽ mạnh mẽ bộc lộ sự nổi loạn. Khi "gái ngoan hóa hư", đó chính là mùi hương của sự táo bạo, mẹo cảm và đầy mê hoặc, tạo nên sức hút khó chịu của SR Marilyn Monroe.

Tầng hương giữa nổi bật với pha trộn đầy nồng nàn của hoa huệ Ấn Độ và sự thanh khiết tinh khiết của hoa thủy tiên, tạo nên một tương phản đầy kịch tính.

Cuối cùng, nốt hương cuối ấm áp, vững chãi với nhựa hổ pháchgỗ tuyết tùng sẽ cạn kiệt trên da, khẳng định phong cách độcg và quyến rũ khó khăn.

SR Marilyn Monroe là số lựa chọn lý tưởng cho những buổi hẹn hò lãng mạn, những bữa tiệc đêm, hay bất cứ khi nào bạn muốn tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn. Sở hữu ngay tuyệt tác hương thơm này từ Saras Perfume để khám phá sức mạnh quyến rũ tiềm ẩn bên trong bạn!

Mẹo sử dụng Nước hoa SR Marilyn Monroe để đạt hiệu quả tối đa

Nước hoa SR Marilyn Monroe “Mùi hương người lớn cám dỗ” – Tuyệt tác từ Saras Perfume - Ảnh 2

Với đặc tính là mùi thơm quyến rũ, gợi cảm và có độ lưu hương tốt, bạn nên áp dụng những mẹo sau để SR Marilyn Monroe có thể giúp bản thân “tỏa sáng” trong mọi hoàn cảnh:

Để hương thơm lan tỏa mạnh mẽ và bền vững nhất, hãy xịt nước hoa vào các điểm có mạch đập như: Cổ tay, sau tai hoặc gáy, mặt trong khuỷu tay, sau đầu gối. Ngoai ra hãy xịt một lượng nhỏ lên tóc (hoặc lược trước khi chải) và quần áo (từ khoảng cách 15-20cm). Tóc và vải là nơi giữ hương rất tốt, giúp bạn duy trì “hào quang” quyến rũ suốt đêm.

Mùi hương này đặc biệt phù hợp với:

Buổi tối: Khi đi dự tiệc, sự kiện, hoặc hẹn hò, mùi hương sẽ giúp bạn trở nên nổi bật và cuốn cuốn hơn.

Thời tiết mát mẻ: Các nốt hương nồng nàn và ấm áp của hoa huệ, hổ phách và gỗ tuyết tùng sẽ phát huy tối đa sự quyến rũ trong thời tiết se lạnh hoặc vào mùa Thu/Đông.

Hãy để SR Marilyn Monroe không chỉ là nước hoa mà là "vũ khí bí mật" giúp bạn thực hiện các chức năng tự động, cám dỗ và quyến rũ!

𝐔̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐝𝐢̣𝐩 𝟐𝟎/𝟏𝟎:𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝟕 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 - 𝟕 𝐌𝐮̀𝐢 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐇𝐨𝐚 𝐔𝐊 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝟑𝟓%,𝐠𝐢𝐚́ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨̀𝐧 𝟗𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ (𝐠𝐢𝐚́ 𝐠𝐨̂́𝐜 𝟏.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ).

𝐌𝐔𝐀 𝐍𝐆𝐀𝐘: https://shopee.vn/product/1548865487/44068122600

 

Nước hoa SR Marilyn Monroe “Mùi hương người lớn cám dỗ” – Tuyệt tác từ Saras Perfume - Ảnh 3

 

