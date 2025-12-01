Xe công nông trôi xuống dốc, 13 học sinh bị thương, Bệnh viện Quảng Ngãi báo động đỏ cấp cứu

Theo ông Danh, đây là sự cố ngoài ý muốn. Ngay sau tai nạn, các em nhỏ được đưa đến bệnh viện điều trị kịp thời và hiện sức khỏe đã ổn định. Trong số các nạn nhân có cả con của chủ xe công nông.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 30/11, ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch UBND xã Cà Đam (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khi một xe công nông chở keo nghi lao xuống dốc, làm nhóm trẻ em đang treo bám trên xe bị ngã, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

“Các em do hiếu động đã leo lên xe khi chủ xe đang dừng đỗ, dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Chính quyền địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho người dân khi sử dụng các loại phương tiện thô sơ”, ông Danh nói thêm.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã nhanh chóng đưa các em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để cấp cứu.

Các bác sĩ chia nhau phân loại và cấp cứu cho 13 học sinh - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi báo động đỏ nội viện, huy động gần như toàn bộ lực lượng trực: khoa cấp cứu, mắt, tai mũi họng, da liễu, răng hàm mặt, chẩn đoán hình ảnh cùng các ê kíp ngoại chấn thương chỉnh hình - bỏng, ngoại thần kinh, tiêu hóa, gây mê hồi sức… tham gia phân loại và xử trí vết thương cho từng bệnh nhân.

Nhiều học sinh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng chi, đầu - mặt, thân mình; một số có dấu hiệu chấn thương sọ não. Nhờ triển khai báo động đỏ, quy trình cấp cứu được rút ngắn tối đa, từng nhóm bệnh nhi được điều phối tới đúng ê kíp chuyên môn.

Nhờ tập trung tối đa lực lượng, việc cấp cứu diễn ra nhanh, các em đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bác sĩ Nguyễn Thái Hưng, Phó giám đốc bệnh viện, cho biết sự phối hợp khẩn trương và nhịp nhàng giữa các khoa phòng đã giúp hạn chế tối đa biến chứng.

"Các em được xử trí kịp thời, không để xảy ra diễn biến xấu. Hiện tất cả đã qua nguy kịch", ông Hưng nói.

Trong 13 học sinh bị thương, một em được gia đình xin chuyển tuyến, số còn lại tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực tại bệnh viện.

Chính quyền xã Cà Đam cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền để người dân, đặc biệt là trẻ em, không leo bám vào các phương tiện thô sơ khi chúng đang dừng hoặc vận hành. "Tai nạn lần này là bài học rất lớn", ông Danh chia sẻ.