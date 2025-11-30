Danh tính nữ quản lý nhà hàng nhặt thẻ tín dụng của khách để mua iPhone

Đời sống 30/11/2025 12:30

Sau khi nhặt được thẻ tín dụng, Bùi Thị Thanh Thúy đã dùng để mua điện thoại.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang tạm giữ Bùi Thị Thanh Thúy (SN 1997, thường trú Gia Lai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 25/11, Công an phường Tân Hưng nhận tin báo của chị C.T.H. về việc mất thẻ tín dụng. Kẻ gian sử dụng thẻ tín dụng của chị H. với số tiền gần 30 triệu đồng, tại cửa hàng bán điện thoại trên đường Nguyễn Thị Thập vào ngày 5/11.

Công an phường Tân Hưng đã chỉ đạo lực lượng phòng chống tội phạm phối hợp với cảnh sát khu vực rà soát, thu thập chứng cứ.

Dù gặp nhiều khó khăn khi thời gian xảy ra vụ việc đã lâu, Công an phường Tân Hưng vẫn đối chiếu từng chi tiết, từ đó xác định Bùi Thị Thanh Thúy liên quan đến giao dịch trên.

Danh tính nữ quản lý nhà hàng nhặt thẻ tín dụng của khách để mua iPhone - Ảnh 1
Bùi Thị Thanh Thúy tại cơ quan công an - Ảnh: báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Thúy khai là quản lý của một nhà hàng ở Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 cũ. Khi phát hiện khách hàng là chị H. để quên thẻ, Thúy đã không trả lại.

Thúy đem thẻ tín dụng đến cửa hàng Di Động Việt mua điện thoại iPhone 16 và một tai nghe với số tiền gần 30 triệu đồng. Tiếp đó, Thúy bán điện thoại được 24 triệu đồng và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Nghẹt thở 45 giây giành giật sự sống cho nam hành khách bị ngưng tim

Nghẹt thở 45 giây giành giật sự sống cho nam hành khách bị ngưng tim

Người đàn ông đi xe khách lên TP.HCM bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim, co giật, tím tái. May mắn hành khách đi cùng chuyến xe có kinh nghiệm y khoa, sơ cứu nhanh chóng và chuyển vào bệnh viện kịp thời, giữ được mạng sống.

