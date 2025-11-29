Một vụ xe tải vướng vào dây dẫn gây thiệt hại nặng nề vừa xảy ra tại đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh

Theo thông tin từ VOV, vào khoảng 10h45 phút ngày 29/11, anh N.T.S (sinh năm 1981, công tác tại Trại tạm giam – Công an tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe mô tô trên đường lộ Ngang, thuộc phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp thì vướng vào dây dẫn điện mắc ngang đường (phục vụ hệ thống đèn chiếu sáng ven đường) nên ngã xuống mặt đường, bị thương rất nặng.

Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đến khoảng 14h30 phút cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Mới đây, một xe container lưu thông trên đường Hùng Vương, thuộc phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp cũng vướng vào hệ thống dây viễn thông và dây dẫn điện, làm đổ ngã trụ điện, gây đứt và hư hỏng nặng hệ thống dây dẫn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trên địa bàn các phường Mỹ Phong và Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp hiện có nhiều đường dây điện và dây cáp viễn thông chằng chịt, mắc ngang đường giao thông ở tầm quá thấp, tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố giao thông và mất an toàn điện, đe dọa tính mạng người dân.

Một vụ xe tải vướng vào dây dẫn gây thiệt hại nặng nề vừa xảy ra tại đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 28/11 trên tuyến đường Lê Duẩn, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Xe tải do tài xế Lương Tấn Sỹ cầm lái chạy hướng Pleiku - Quy Nhơn, khi đến trước số nhà 66 Lê Duẩn thì va chạm mạnh với xe máy do ông P.H.Đ. (trú phường Pleiku) lái chở theo cháu D.N.B.N. (sinh năm 2015) đang chuyển hướng sang đường.

Cú tông mạnh khiến ông Đ. và cháu N. chết tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Một du khách người Nga tử vong khi tắm biển ở Mũi Né Nhóm du khách tắm biển Hàm Tiến (phường Mũi Né, Bình Thuận) bất ngờ bị sóng cuốn, hai người Việt được cứu, người đàn ông quốc tịch Nga 60 tuổi tử vong.

