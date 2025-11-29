Một người đi xe máy vướng dây dẫn điện, ngã tử vong

Đời sống 29/11/2025 21:06

Một vụ xe tải vướng vào dây dẫn gây thiệt hại nặng nề vừa xảy ra tại đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh

Theo thông tin từ VOV, vào khoảng 10h45 phút ngày 29/11, anh N.T.S (sinh năm 1981, công tác tại Trại tạm giam – Công an tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe mô tô trên đường lộ Ngang, thuộc phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp thì vướng vào dây dẫn điện mắc ngang đường (phục vụ hệ thống đèn chiếu sáng ven đường) nên ngã xuống mặt đường, bị thương rất nặng.

Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đến khoảng 14h30 phút cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân. 

Mới đây, một xe container lưu thông trên đường Hùng Vương, thuộc phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp cũng vướng vào hệ thống dây viễn thông và dây dẫn điện, làm đổ ngã trụ điện, gây đứt và hư hỏng nặng hệ thống dây dẫn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trên địa bàn các phường Mỹ Phong và Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp hiện có nhiều đường dây điện và dây cáp viễn thông chằng chịt, mắc ngang đường giao thông ở tầm quá thấp, tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố giao thông và mất an toàn điện, đe dọa tính mạng người dân. 

Một người đi xe máy vướng dây dẫn điện, ngã tử vong - Ảnh 1

Một vụ xe tải vướng vào dây dẫn gây thiệt hại nặng nề vừa xảy ra tại đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 28/11 trên tuyến đường Lê Duẩn, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Xe tải do tài xế Lương Tấn Sỹ cầm lái chạy hướng Pleiku - Quy Nhơn, khi đến trước số nhà 66 Lê Duẩn thì va chạm mạnh với xe máy do ông P.H.Đ. (trú phường Pleiku) lái chở theo cháu D.N.B.N. (sinh năm 2015) đang chuyển hướng sang đường.

Cú tông mạnh khiến ông Đ. và cháu N. chết tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Một du khách người Nga tử vong khi tắm biển ở Mũi Né

Một du khách người Nga tử vong khi tắm biển ở Mũi Né

Nhóm du khách tắm biển Hàm Tiến (phường Mũi Né, Bình Thuận) bất ngờ bị sóng cuốn, hai người Việt được cứu, người đàn ông quốc tịch Nga 60 tuổi tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   vướng dây dẫn điện ngã tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Một người đi xe máy vướng dây dẫn điện, ngã tử vong

Một người đi xe máy vướng dây dẫn điện, ngã tử vong

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 30/11/2025, 3 con giáp có cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Sau ngày mai, Chủ Nhật 30/11/2025, 3 con giáp có cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Một du khách người Nga tử vong khi tắm biển ở Mũi Né

Một du khách người Nga tử vong khi tắm biển ở Mũi Né

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Nổ lớn làm rung chuyển khu dân cư, một thanh niên tử vong

Nổ lớn làm rung chuyển khu dân cư, một thanh niên tử vong

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 30/11/2025, 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Trúng số độc đắc đúng ngày 30/11/2025, 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Cháy tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Cháy tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 30/11/2025, 3 con giáp phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 30/11/2025, 3 con giáp phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 30/11/2025, 3 con giáp không lo thiếu tiền, quay ngoắt thành tỷ phú, tiền vàng tề tựu

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 30/11/2025, 3 con giáp không lo thiếu tiền, quay ngoắt thành tỷ phú, tiền vàng tề tựu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, tài lộc chất đầy nhà

Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, tài lộc chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 30/11/2025, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp hồng phát

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 30/11/2025, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp hồng phát

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người đàn ông có 'cú ném tiếp tế' cho hàng xóm trong vùng lũ

Danh tính người đàn ông có 'cú ném tiếp tế' cho hàng xóm trong vùng lũ

Tử vi Chủ Nhật 30/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi Chủ Nhật 30/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Nam sinh một trường đại học ở TP.HCM mất liên lạc sau khi đi sinh nhật bạn

Nam sinh một trường đại học ở TP.HCM mất liên lạc sau khi đi sinh nhật bạn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một du khách người Nga tử vong khi tắm biển ở Mũi Né

Một du khách người Nga tử vong khi tắm biển ở Mũi Né

Nổ lớn làm rung chuyển khu dân cư, một thanh niên tử vong

Nổ lớn làm rung chuyển khu dân cư, một thanh niên tử vong

Cháy tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Cháy tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Nam sinh một trường đại học ở TP.HCM mất liên lạc sau khi đi sinh nhật bạn

Nam sinh một trường đại học ở TP.HCM mất liên lạc sau khi đi sinh nhật bạn

Thông tin MỚI vụ nam tài xế xe tải tông 2 ông cháu tử vong

Thông tin MỚI vụ nam tài xế xe tải tông 2 ông cháu tử vong

Danh tính người đàn ông có 'cú ném tiếp tế' cho hàng xóm trong vùng lũ

Danh tính người đàn ông có 'cú ném tiếp tế' cho hàng xóm trong vùng lũ