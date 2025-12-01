Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 1/12/2025, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hóa Rồng cũng hoa Phượng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 1/12/2025, Tam Hợp khiến người tuổi Dần tự tin hơn với tình cảm hiện tại, vấn đề liên quan tới tình cảm không hề là mối lo của bạn trong thời điểm này vì bạn còn nhiều mối bận tâm khác. May mắn là mọi thứ vẫn đang ổn thỏa nên bạn không phải lo nghĩ quá nhiều.

Thiên Tài hỗ trợ cho nguồn lực tài chính dồi dào để người tuổi Dần có thể thực hiện mong muốn, đam mê của mình. Với sự giúp đỡ của mọi người, bạn phải tận dụng thật tốt, chớ nên lãng phí bất cứ thứ gì. Ngũ hành tương khắc nên dường như có điều gì đó đang ngăn bạn lại. Nên xem lại những sở thích của mình ngày hôm nay, liệu chúng có khoa học không, có thích hợp và tích cực không, hay chúng đang giữ chân bạn?

Con giáp tuổi Tuất

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 1/12/2025, hờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất hợp tác làm ăn có lợi trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể gặp gỡ được những đối tác đáng tin cậy, đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu chung. Nhờ có bạn hợp tác, bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn hẳn.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với người làm công ăn lương, bạn luôn nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp. Có lẽ thái độ nghiêm túc, chân thành đã giúp bạn chinh phục được nhiều người xung quanh. Hãy tiếp tục phát huy tinh thần này nhé.

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ cho thấy bạn tỏ vẻ lạnh lùng với nửa kia của mình. Có lẽ bạn đang quá tập trung cho sự nghiệp hoặc thế giới riêng của mình nên ít dành thời gian cho người ấy. Hãy sửa đổi bản thân, đừng để đến lúc tình cảm tan vỡ mới hối hận.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 1/12/2025, mọi việc suôn sẻ nhất là khi có Tam Hợp thì mặt tình cảm của con giáp tuổi Thìn được như ý. Bạn tìm thấy niềm vui và bình an bên cạnh những người đáng tin cậy.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới mang đến một vài thử thách, nhưng điều này không làm khó được con giáp tuổi Thìn khi có Thiên Ấn trợ lực. Bằng sức sáng tạo và duyên ăn nói, bạn sẽ vượt qua được mọi chướng ngại vật trong cả công việc lẫn đời sống.



Ngũ hành tương sinh cho thấy khi bạn theo đuổi cuộc sống tối giản cũng là lúc mà bạn có thể tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Không những thế, bạn bớt đi việc mua sắm những món đồ không cần thiết đã từng khiến cuộc sống của bạn trở nên bận rộn, khó chịu.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!