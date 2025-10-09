Nước hoa SR Helen: “Ngôn ngữ da thịt và nội tâm hòa làm một”

Làm đẹp 09/10/2025 16:41

SR Helen, chai nước hoa mới nhất từ Saras Pefume, vừa ra mắt với tuyên ngôn: "Ngôn ngữ da thịt và nội tâm hòa làm một." Lấy cảm hứng từ huyền thoại Le Labo Rose 31, SR Helen mang đến hương gỗ ấm áp, sâu lắng từ trầm hương và gia vị. Sản phẩm sử dụng hương liệu cao cấp từ Vương Quốc Anh, là tuyên ngôn mùi hương cho những ai tìm kiếm vẻ bí ẩn, quyền lực và sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

Nếu bạn đang tìm kiếm một mùi hương không chỉ thơm, mà còn giúp bạn thể hiện chiều sâu tâm hồn, thương hiệu Saras Pefume vừa trình làng chai nước hoa cao cấp SR Helen với thông điệp mạnh mẽ: "Ngôn ngữ da thịt và nội tâm hòa làm một." SR Helen được xem là "chìa khóa" mở ra vẻ bí ẩn và sự tự tin thầm lặng trong mỗi người.

Nước hoa SR Helen: “Ngôn ngữ da thịt và nội tâm hòa làm một” - Ảnh 1
Nước hoa unisex SR Helen - “Ngôn ngữ da thịt và nội tâm hòa làm một”

Đẳng cấp từ nguồn hương liệu Vương quốc Anh

Chất lượng là yếu tố được Saras Pefume đặt lên hàng đầu. SR Helen sử dụng hương liệu cao cấp, nhập khẩu trực tiếp từ Vương Quốc Anh. Điều này đảm bảo mùi hương có độ tinh khiết cao, không gây gắt mũi và khả năng lưu hương bền bỉ, mang lại cảm giác sang trọng, xứng tầm quốc tế.

Lấy cảm hứng từ chai nước hoa đình đám Le Labo Rose 31, SR Helen đã được Saras Pefume tinh chỉnh để tạo ra một mùi hương độc đáo của riêng mình. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ lãng mạn của hoa hồng và sự ấm áp, cuốn hút của gỗ và gia vị.

Nước hoa SR Helen: “Ngôn ngữ da thịt và nội tâm hòa làm một” - Ảnh 2
Lấy cảm hứng từ chai nước hoa đình đám Le Labo Rose 31, SR Helen đã được Saras Pefume tinh chỉnh để tạo ra một mùi hương độc đáo của riêng mình.

Hành trình khứu giác: Từ hoa hồng đến gỗ tuyết tùng

SR Helen không chỉ là nước hoa; nó là một câu chuyện. Khi xịt lên da, bạn sẽ cảm nhận như mình đang thực hiện một chuyến phiêu lưu tĩnh lặng giữa sa mạc. Mùi hương gỗ ấm áp, trầm lắng tạo nên một lớp áo choàng bí ẩn, đầy quyền lực cho người sở hữu.

Các nốt hương chính như trầm hương, gia vị, gỗ tuyết tùng và xạ hương được sắp xếp tinh tế, tạo ra một trải nghiệm ba tầng cảm xúc:

Mở đầu đầy bất ngờ: Một sự kết hợp táo bạo giữa hương hoa hồng quyến rũ và nốt thì là Ai Cập (cumin). Hương thì là tạo nên một cảm giác ấm áp, hơi khói, khiến mùi hoa hồng trở nên khác biệt và gợi cảm hơn.

Lớp hương giữa lắng đọng: Trái tim của chai nước hoa là sự hòa quyện giữa hoa hồng nồng nàn, sự xanh mát của cỏ hương bài và nốt gỗ tuyết tùng vững chãi. Mùi hương lúc này trở nên cân bằng, lịch lãm và sâu sắc.

Kết thúc ấm áp, khó quên: Khép lại bằng nền hương ấm cúng, lưu luyến trên da với xạ hương bí ẩn, hương khói từ gỗ guaiac và chút thiêng liêng từ nhũ hương. Lớp hương cuối này chính là "ngôn ngữ da thịt" đọng lại mãi.

Nước hoa SR Helen: “Ngôn ngữ da thịt và nội tâm hòa làm một” - Ảnh 3
SR Helen không chỉ là nước hoa; nó là một câu chuyện.

SR Helen là người bạn đồng hành lý tưởng cho những khoảnh khắc bạn muốn trở nên nổi bật một cách tinh tế. Mùi hương này rất phù hợp cho:

Buổi tối và sự kiện trang trọng: Giúp bạn toát lên vẻ lịch lãm, quyền lực mà không cần phô trương.

Không gian cần sự tập trung: Hương gỗ trầm ấm giúp bạn tĩnh tâm, kết nối sâu sắc hơn với bản thân.

Với SR Helen, mùi hương không chỉ là vẻ ngoài, mà còn là sự phản chiếu của nội tâm. Hãy để chai nước hoa này giúp bạn kể câu chuyện về một người sâu sắc, bí ẩn và vô cùng cuốn hút.

 

ƯU ĐÃI: MUA 1 ĐƯỢC 3 - GIÁ CHỈ 249k! 

Khi mua 1 chai nước hoa bất kỳ, bạn sẽ nhận được:

TẶNG NGAY 1 chai nước hoa cùng dung tích để cả tuần thơm nức nở!

TẶNG THÊM 1 bông hoa hướng dương rực rỡ, mang cả mùa hè về nhà!

Chương trình áp dụng cho tất cả 11 mùi hương của nhà Saras Pefume Perfume.

 

Nước hoa SR Helen: “Ngôn ngữ da thịt và nội tâm hòa làm một” - Ảnh 4

 

𝑺𝑨𝑹𝑨𝑺 𝑷𝑬𝑹𝑭𝑼𝑴𝑬

𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒉𝒐𝒂 𝑺𝒂𝒓𝒂𝒔 - 𝑯𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒕𝒖̛̀ 𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝑨𝒏𝒉

Hotline: 0909 750 307

Địa chỉ: 27 Đường A4, Phường Bảy Hiền, TP HCM

Shopee: https://s.shopee.vn/7ARgbNEPt7

Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSkPxm6xu/page=TikTokShop

Website: https://Saras Pefumebeauty.vn/

 

