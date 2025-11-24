Mẹ chồng 'chơi lớn' đòi theo con đi hưởng tuần trăng mật, nàng dâu 'ra đòn quyết định' khiến bà 'câm nín' và phải bỏ cuộc

Vì nghĩ cho chồng khó xử nên tôi cũng ráng thuận theo lời mẹ chồng. Dù sao thì tôi và chồng cũng đã thống nhất với nhau sau này sẽ ra ở riêng, mẹ chồng nàng dâu không gần nhau thì nhà cửa mới yên ấm.

Tôi và chồng yêu nhau 2 năm rồi quyết định tổ chức đám cưới. Trước khi lấy nhau, tôi chỉ có vài lần về nhà người yêu. Tôi thấy mẹ của bạn trai cũng quý mến tôi, khá dễ chịu. Nhưng chỉ khi bắt đầu chuẩn bị đám cưới thì tôi mới thấy bà khó tính. Bố mẹ tôi chẳng đòi hỏi gì, nhường nhịn để nhà trai quyết định. Chỉ có mẹ chồng tôi thích kiểm soát, muốn gì cũng phải theo ý của bà.

Cuối cùng cũng qua được màn tổ chức đám cưới, tôi và chồng chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau. Từ địa điểm đi chơi đến khách sạn cũng một tay mẹ chồng tôi chọn. Tôi chẳng ý kiến gì, cứ nghĩ thôi đi đâu cũng được, vợ chồng vui vẻ với nhau là được.

Nhưng tôi không thể ngờ được trước ngày tôi và chồng chuẩn bị lên đường thì nghe mẹ chồng tuyên bố:

“Mai mẹ đi cùng hai đứa nhé. Đặt phòng đôi cho tiết kiệm mà vui. Còn nếu hai đứa muốn riêng tư thì đặt 2 phòng cũng không sao”.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi và chồng nhìn nhau ngẩn người. Mẹ chồng tôi cho vậy là vui? Còn tôi và chồng buồn không nói nên lời. Lạ đời có mẹ chồng nào đòi đi theo vợ chồng con trai hưởng tuần trăng mật không?

Tôi đã nhịn mẹ chồng từ lúc tổ chức đám cưới tới bây giờ, tôi không thể nhịn được nữa. Dù có là dâu hiền ngoan cỡ nào thì nào có chịu được cái cảnh sống cái gì cũng phải theo mẹ chồng thế này chứ? Tôi cứ thấy vì tôi nhịn quá nên mẹ chồng cứ được nước lấn tới. Vậy là tôi quyết định “vùng lên”, thẳng thắn nhẹ nhàng nói với mẹ chồng:

“Mẹ ơi, tụi con lớn hết rồi, chuyện hưởng trăng mật tụi con tự lo được. Tụi con cũng không dám để mẹ đi theo để lo cho tụi con. Mẹ với bố ở nhà nhàn nhã giữ gìn sức khỏe là tụi con vui lắm rồi. Mong mẹ hiểu cho ý của con, mẹ cũng từng làm dâu mà phải không ạ?”.

Nghe tôi nói thế thì mẹ chồng im bặt, tôi biết rõ là bà không thích. Nhưng tôi thà sớm rõ ràng để sau này dễ sống, chứ không thể cứ để mặc rồi khó lòng chung đụng. Tôi không muốn sau này vợ chồng rạn nứt chỉ vì mẹ chồng xen vào quá nhiều.

Đúng là mẹ chồng sau đó giận tôi ra mặt nhưng tôi và chồng vẫn cứ im lặng không lên tiếng. Vậy là mẹ chồng cũng đành chịu. Cũng may bố chồng không lên tiếng, chồng tôi lại đứng về phía tôi nên mới không mệt mỏi thêm. Đúng là chuyện mẹ chồng nàng dâu chẳng dễ dàng, nhưng không phải cứ nàng dâu nhường mãi mới là cách. Đôi khi cũng phải có ranh giới thì mới sống hòa thuận về sau được.