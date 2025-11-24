Dịch Dương Thiên Tỉ làm nên lịch sử tại Kim Kê 2025, tiếp tục ra phim điện ảnh mới

Trong bộ phim Tôi nho nhỏ, Dịch Dương Thiên Tỉ vào vai Lưu Xuân Hòa - một cậu bé mắc chứng bại não, sống với bà và một chú mèo nhỏ. Nhân vật Lưu Xuân Hòa của Dịch Dương Thiên Tỉ gần như không có thoại, phần lớn cảm xúc được thể hiện qua dáng đi, cử động, ánh mắt và biểu cảm gương mặt.

Tối 15/11, Lễ trao giải Kim Kê lần thứ 38 công bố các hạng mục quan trọng. Trong nhóm đề cử được đánh giá có mức độ cạnh tranh cao, giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đã thuộc về Dịch Dương Thiên Tỉ nhờ vai cậu thiếu niên mắc bại não trong Tôi nho nhỏ.

Hạng mục nam chính năm nay được nhận định có chất lượng đồng đều với sự góp mặt của Huỳnh Hiểu Minh, Chu Nhất Long, Đại Bằng, Lưu Hạo Nhiên và Dịch Dương Thiên Tỉ. Đây cũng là một trong những hạng mục được theo dõi nhiều nhất của lễ trao giải.

Ở tuổi 24, Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành diễn viên trẻ nhất từng nhận giải Ảnh đế Kim Kê, vượt kỷ lục do Lưu Diệp lập năm 2004 ở tuổi 26. Anh cũng là diễn viên thuộc thế hệ 2000 đầu tiên đoạt danh hiệu này.

Gần đây, phim điện ảnh “Thời đại cuồng dã” (Resurrection) do Dịch Dương Thiên Tỉ, Thư Kỳ đóng chính đã đứng Top 1 phòng vé ngay khi ra mắt tại Trung Quốc.

Tính cả các suất chiếu sớm, tổng doanh thu ngày đầu công chiếu của phim chạm mức 79,79 triệu NDT. Đến chiều tối 23/11, “Thời đại cuồng dã” đã đạt doanh thu tích lũy 115 triệu NDT.

Trước đó, “Thời đại cuồng dã” đạt 100 triệu NDT doanh thu đặt trước, giúp Dịch Dương Thiên Tỉ lập kỷ lục mới trong sự nghiệp. Đây là tác phẩm thứ 8 liên tiếp mà anh đóng chính phá mốc doanh thu 100 triệu NDT trước khi ra mắt.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc đang suy thoái, thành tích này cho thấy sức hút và tầm ảnh hưởng đáng nể của nam diễn viên sinh năm 2000. Ngay cả những diễn viên hài hàng đầu hiện nay cũng chật vật để lấp đầy chỗ ngồi, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn tiếp tục chuỗi bất bại của mình.

Các tác phẩm anh tham gia vai chính kể từ khi ra mắt bao gồm “Em của thời niên thiếu”, “Tặng bạn một đóa hoa nhỏ màu đỏ”, “Trường Tân hồ”, “Kỳ tích: Đứa trẻ ngốc”, “Trường Tân hồ 2: Cầu Thủy Môn”, “Mãn giang hồng”, “Tôi nho nhỏ” và “Thời đại cuồng dã”.

Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành một trong những “ông hoàng phòng vé” trẻ nhất Trung Quốc khi tổng doanh thu của những tác phẩm do anh đóng chính đã vượt mốc 19,5 tỉ NDT.

Trong đó, 6 phim đầu đều phá mốc 1 tỉ NDT. “Trường Tân hồ” nắm giữ kỷ lục phim điện ảnh Trung Quốc có doanh thu cao nhất năm 2021 với 5,775 tỉ NDT, và là phim hành động có doanh thu cao nhất mọi thời đại của Trung Quốc.