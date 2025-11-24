Đường Yên cùng La Tấn tiễn bố chồng về nơi an nghỉ, đập tan tin đồn 'tuyệt tình' không đến

Sao quốc tế 24/11/2025 11:28

Những ngày vừa qua, vợ chồng Đường Yên - La Tấn là cái tên bị réo gọi khắp MXH. Cặp sao hạng A này được tiết lộ đã ly thân với nhau hơn 1 năm rưỡi qua, đang làm thủ tục ly hôn và chuẩn bị ra tòa.

Vào ngày 23/11, lễ tang cha của La Tấn, ông La Thuận Hy, được tổ chức tại Nghĩa trang Bát Bảo Sơn. Buổi lễ tiễn đưa diễn ra kín đáo, riêng tư, những người được mời đều đeo vòng tay vào dự lễ.

Đường Yên đến từ sáng sớm nhưng sử dụng lối đi riêng nên không bị truyền thông chụp ảnh. Cha cô cũng có mặt trong số người tới viếng. Cuối giờ lễ, La Tấn đưa di ảnh cha ra ngoài, Đường Yên song hành. Cả hai trò chuyện, La Tấn còn chỉ đường cho vợ để cô lái xe dễ dàng hơn.

Đường Yên cùng La Tấn tiễn bố chồng về nơi an nghỉ, đập tan tin đồn 'tuyệt tình' không đến - Ảnh 1Đường Yên cùng La Tấn tiễn bố chồng về nơi an nghỉ, đập tan tin đồn 'tuyệt tình' không đến - Ảnh 2

 

Sự xuất hiện của Đường Yên và cha cô trong lễ tang bố La Tấn đã gián tiếp bác bỏ tin đồn hôn nhân tan vỡ. Trước đó, mạng xã hội lan truyền tin đồn vợ chồng La Tấn - Đường Yên đang gặp trục trặc và họ đã ly thân được một năm rưỡi.

La Tấn được cho là đang sống ở Bắc Kinh, nơi anh tham gia đóng phim và chương trình truyền hình, còn Đường Yên làm việc ở Thượng Hải, con của họ đang được cha mẹ Đường Yên chăm sóc. Tin đồn liên tục xuất hiện trên mạng xã hội nhưng cả hai bên đều chưa lên tiếng phản hồi.

Đường Yên cùng La Tấn tiễn bố chồng về nơi an nghỉ, đập tan tin đồn 'tuyệt tình' không đến - Ảnh 3

Những năm qua, Đường Yên và La Tấn lộ rõ dấu hiệu xa cách, sống ở 2 nơi khác biệt khi người Bắc kẻ Nam. Tiểu hoa đán 85 đình đám Cbiz giảm lịch trình đóng phim thấy rõ, chủ yếu ở Thượng Hải (Trung Quốc) chăm con nhỏ. Khi phải đi sự kiện xa nhà, cô gửi con cho nhà ngoại trông hộ. Về phía La Tấn, anh đi quay phim xa nhà quanh năm suốt tháng, không hề thấy về nhà đoàn tụ với vợ con.

Đáng chú ý, La Tấn từng tuyên bố anh sẽ không bao giờ quay phim chồng chéo sau khi kết hôn, đồng thời đảm bảo mỗi năm sẽ tham gia 1 dự án quay tại Thượng Hải hoặc Bắc Kinh (Trung Quốc) để thuận tiện phụ giúp Đường Yên chăm con. Tuy nhiên, những gì La Tấn làm hiện tại bị đánh giá "nuốt lời".

Suốt thời gian qua, Đường Yên không khác gì mẹ đơn thân, chỉ có thể nương tựa vào nhà ngoại. Do vướng bận con cái, lại chẳng được chồng đỡ đần, Đường Yên không thể hoạt động nghệ thuật "hết công suất". Điều này khiến danh tiếng của cô ngày càng tụt dốc không phanh trong ngành giải trí.

