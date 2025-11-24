Xe khách giường nằm cháy trơ khung trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, hành khách may mắn thoát nạn

Rạng sáng 24/11, khi đang lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy, hành khách kịp thời thoát xuống an toàn.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng sớm ngày 24/11, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phối hợp với CSGT cao tốc TP.HCM tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra lúc rạng sáng trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương đã khiến chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung, nhưng rất may toàn bộ hành khách đều kịp thời thoát xuống an toàn.

Hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo người dân sinh sống dọc tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương, khoảng 2 giờ 45 phút ngày 24-11, họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ hướng đường cao tốc. Khi chạy ra kiểm tra, người dân phát hiện một xe khách giường nằm đang lưu thông theo hướng từ miền Tây đi TP.HCM đoạn gần hướng ra xuống Tân An, thuộc địa phận phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần đuôi xe.

Ngay khi nhận thấy khói và lửa bùng lên, tài xế lập tức cho xe tấp vào làn đường khẩn cấp, đồng thời hô hoán cho hành khách di chuyển xuống khỏi xe. Toàn bộ người trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài, giữ được an toàn trước khi ngọn lửa lan rộng và bao trùm toàn bộ phương tiện.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương qua khu vực di chuyển chậm. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin báo Người Lao Động, tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt hiện trường để dập lửa, điều tiết giao thông. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo ngành chức năng, bước đầu xác định chiếc xe khách bị cháy trơ khung và thiệt hại một số hành lý của khách. May mắn, 10 hành khách trên xe thoát ra ngoài an toàn.

Tuy nhiên, chiếc xe đã bị cháy rụi, chỉ còn lại bộ khung kim loại biến dạng. Lực lượng chức năng tiếp tục bảo vệ hiện trường để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Nghệ An: Đang đi đám cưới thì cháy xe dữ dội, gây hư hại nghiêm trọng phần đầu xe Ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ phần đầu xe, thiêu rụi khoang máy và kính lái. Sau khoảng 15 phút nỗ lực, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-khach-giuong-nam-chay-tro-khung-tren-cao-toc-tphcm-trung-luong-hanh-khach-may-man-thoat-nan-746981.html