Xe khách giường nằm cháy trơ khung trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, hành khách may mắn thoát nạn

Đời sống 24/11/2025 09:55

Rạng sáng 24/11, khi đang lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy, hành khách kịp thời thoát xuống an toàn.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng sớm ngày 24/11, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phối hợp với CSGT cao tốc TP.HCM tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra lúc rạng sáng trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương đã khiến chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung, nhưng rất may toàn bộ hành khách đều kịp thời thoát xuống an toàn.

Xe khách giường nằm cháy trơ khung trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, hành khách may mắn thoát nạn - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo người dân sinh sống dọc tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương, khoảng 2 giờ 45 phút ngày 24-11, họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ hướng đường cao tốc. Khi chạy ra kiểm tra, người dân phát hiện một xe khách giường nằm đang lưu thông theo hướng từ miền Tây đi TP.HCM đoạn gần hướng ra xuống Tân An, thuộc địa phận phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần đuôi xe.

Ngay khi nhận thấy khói và lửa bùng lên, tài xế lập tức cho xe tấp vào làn đường khẩn cấp, đồng thời hô hoán cho hành khách di chuyển xuống khỏi xe. Toàn bộ người trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài, giữ được an toàn trước khi ngọn lửa lan rộng và bao trùm toàn bộ phương tiện.

Xe khách giường nằm cháy trơ khung trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, hành khách may mắn thoát nạn - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến giao thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương qua khu vực di chuyển chậm. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt hiện trường để dập lửa, điều tiết giao thông. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo ngành chức năng, bước đầu xác định chiếc xe khách bị cháy trơ khung và thiệt hại một số hành lý của khách. May mắn, 10 hành khách trên xe thoát ra ngoài an toàn.

Tuy nhiên, chiếc xe đã bị cháy rụi, chỉ còn lại bộ khung kim loại biến dạng. Lực lượng chức năng tiếp tục bảo vệ hiện trường để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Nghệ An: Đang đi đám cưới thì cháy xe dữ dội, gây hư hại nghiêm trọng phần đầu xe

Nghệ An: Đang đi đám cưới thì cháy xe dữ dội, gây hư hại nghiêm trọng phần đầu xe

Ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ phần đầu xe, thiêu rụi khoang máy và kính lái. Sau khoảng 15 phút nỗ lực, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy xe khách trên đường cao tốc tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện trang sức bằng vàng trong áo quần cũ gửi tặng đồng bào vùng lũ, trao trả lại cho chủ nhân 

Phát hiện trang sức bằng vàng trong áo quần cũ gửi tặng đồng bào vùng lũ, trao trả lại cho chủ nhân 

Đời sống 46 phút trước
Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc lập kỷ lục khi vừa phát sóng

Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc lập kỷ lục khi vừa phát sóng

Sao quốc tế 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/11/2025), Thần Tài trao tài, quý nhân tặng lộc, 3 con giáp 'như cá chép hóa rồng', công danh thăng tiến, tiền bạc đếm hoài không xuể

Cuối ngày hôm nay (24/11/2025), Thần Tài trao tài, quý nhân tặng lộc, 3 con giáp 'như cá chép hóa rồng', công danh thăng tiến, tiền bạc đếm hoài không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Giải cứu 5 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy lúc rạng sáng ở Hà Nội

Giải cứu 5 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy lúc rạng sáng ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Thần Tài trao tài, quý nhân tặng lộc, 3 con giáp 'như cá chép hóa rồng', công danh thăng tiến, tiền bạc đếm hoài không xuể sau ngày 25/11/2025

Thần Tài trao tài, quý nhân tặng lộc, 3 con giáp 'như cá chép hóa rồng', công danh thăng tiến, tiền bạc đếm hoài không xuể sau ngày 25/11/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Ba 25/11/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi ngày mới, thứ Ba 25/11/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đường Yên cùng La Tấn tiễn bố chồng về nơi an nghỉ, đập tan tin đồn 'tuyệt tình' không đến

Đường Yên cùng La Tấn tiễn bố chồng về nơi an nghỉ, đập tan tin đồn 'tuyệt tình' không đến

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
5 lợi ích sức khỏe khi ăn đu đủ buổi sáng lúc bụng đói

5 lợi ích sức khỏe khi ăn đu đủ buổi sáng lúc bụng đói

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, dự báo mạnh lên thành bão số 15, hướng vào Nam Trung Bộ

Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, dự báo mạnh lên thành bão số 15, hướng vào Nam Trung Bộ

Xã hội 2 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/11/2025: Tiếp tục giảm, vàng miếng SJC cao hơn thế giới 22 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/11/2025: Tiếp tục giảm, vàng miếng SJC cao hơn thế giới 22 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, ngày thứ 2 ngày 24/11/2025, 3 con giáp thu nhập nhảy số, thoát kiếp nghèo khổ, Trời thương Phật độ nên làm gì cũng xuôi thuận, giàu càng thêm giàu

Đúng hôm nay, ngày thứ 2 ngày 24/11/2025, 3 con giáp thu nhập nhảy số, thoát kiếp nghèo khổ, Trời thương Phật độ nên làm gì cũng xuôi thuận, giàu càng thêm giàu

TP.HCM: Phát hiện thi thể giấu trong túi ở tòa nhà cao tầng, truy bắt 2 nghi phạm

TP.HCM: Phát hiện thi thể giấu trong túi ở tòa nhà cao tầng, truy bắt 2 nghi phạm

Kể từ ngày mai, thứ Hai 24/11/2025, 3 con giáp con giáp sau được thần Tài ghé thăm, liên tục gặt hái 'quả ngọt', cứ ung dung thoải mái mà hưởng phước lành

Kể từ ngày mai, thứ Hai 24/11/2025, 3 con giáp con giáp sau được thần Tài ghé thăm, liên tục gặt hái 'quả ngọt', cứ ung dung thoải mái mà hưởng phước lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Phát hiện trang sức bằng vàng trong áo quần cũ gửi tặng đồng bào vùng lũ, trao trả lại cho chủ nhân 

Phát hiện trang sức bằng vàng trong áo quần cũ gửi tặng đồng bào vùng lũ, trao trả lại cho chủ nhân 

Giải cứu 5 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy lúc rạng sáng ở Hà Nội

Giải cứu 5 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy lúc rạng sáng ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 24/11/2025: Tiếp tục giảm, vàng miếng SJC cao hơn thế giới 22 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/11/2025: Tiếp tục giảm, vàng miếng SJC cao hơn thế giới 22 triệu đồng/lượng

TP.HCM: Phát hiện thi thể giấu trong túi ở tòa nhà cao tầng, truy bắt 2 nghi phạm

TP.HCM: Phát hiện thi thể giấu trong túi ở tòa nhà cao tầng, truy bắt 2 nghi phạm

Mâu thuẫn việc dọn phòng, du khách Nhật đánh đồng hương tử vong ở TP.HCM

Mâu thuẫn việc dọn phòng, du khách Nhật đánh đồng hương tử vong ở TP.HCM